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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

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Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Israël: l'ex-secrétaire militaire de Netanyahu l'accuse d'avoir falsifié des registres sur le 7-Octobre

Publié par Gilles Munier sur 10 Octobre 2026, 08:10am

Catégories : #Elections israéliennes, #Netanyahou

En Israël, un séisme politique éclate à moins de trois semaines des élections. Le général Avi Gil, ancien secrétaire militaire de Benyamin Netanyahu, porte des accusations gravissimes contre le chef du gouvernement. Selon lui, le Premier ministre a délibérément sacrifié la libération d’otages pour sauver sa coalition, tandis que son chef de cabinet aurait falsifié les registres d'appels du 7-Octobre. L'opposition réclame des poursuites pénales immédiates.

Par RFI  (avec son correspondant à Jérusalem, Michel Paul – 9 octobre 2026)*

L'accusation est sans précédent. Pour Avi Gil, présent aux côtés de Benyamin Netanyahu au matin de l’attaque, des otages auraient pu revenir vivants si le Premier ministre n’avait pas cédé au chantage de l'extrême droite.

Dans son entretien diffusé jeudi 8 octobre sur la chaîne israélienne N12, l'ancien secrétaire militaire affirme que Netanyahu a, à plusieurs reprises, privilégié la survie de son gouvernement à la conclusion d'accords permettant de libérer des otages détenus à Gaza. Selon lui, le Premier ministre aurait notamment cédé aux pressions de ses ministres d'extrême droite, opposés à un cessez-le-feu avec le Hamas.

Face aux démentis répétés du pouvoir et aux falsifications présumées des registres de crise, l'officier dénonce un mensonge d'État. « Je parle de mensonges, de demi-vérités, de choses qui ne reflètent pas ce dont j'ai été le témoin, affirme-t-il. Au fil des années, un fossé s'est creusé ici entre les faits, la vérité, entre ce qui s'est passé, ce qui a été dit  et ce qui est présenté au public. »

Dans ses interviews au quotidien Israel Hayom et à N12, le général de réserve affirme également que le chef de cabinet du Premier ministre a tenté de modifier l'heure officielle du premier appel d'urgence du 7-Octobre pour réécrire l'histoire.

Ces révélations déclenchent une tempête : l'opposition réclame une enquête pénale et accuse le Premier ministre de trahison.

De son côté, Benyamin Netanyahu rejette catégoriquement ces propos, affirmant qu'Avi Gil tente simplement de dissimuler son propre échec à donner l'alerte à temps.

*Source : RFI

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