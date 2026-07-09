Parole de … Trump qui frappe l’Iran & incite l’Otan à intervenir contre Téhéran

Par IntelSky (revue de presse : Spirit of Free Speech - 8 juillet 2026)*

Les échanges de raids aériens embrasent le Golfe et enterrent le protocole d’accord… Trump met Erdogan à l’épreuve avec le piège de l’OTAN, tandis que des millions d’habitants de Najaf et de Karbala se préparent à l’heure de vérité après Mashhad. — Talal Nahle

Mercredi 8 juillet 2026 (130e jour de la guerre – 21e jour depuis la signature du protocole d’accord)

La confrontation régionale est entrée aujourd’hui dans une phase d’explosion massive, marquant l’effondrement de facto du protocole d’accord entre Washington et Téhéran, au vingt-et-unième jour de celui-ci. Le Golfe s’est transformé en un champ de tir mutuel de missiles balistiques et de drones, le Commandement central américain ayant mené des frappes de grande envergure sur le sud de l’Iran, auxquelles Téhéran a répondu par des attaques de grande ampleur contre des installations militaires américaines à Bahreïn et au Koweït.

Cette escalade militaire accélérée coïncide avec un dangereux revirement stratégique du président américain Donald Trump depuis Ankara, qui profite du sommet de l’OTAN pour encourager ses alliés européens et placer le président turc Recep Tayyip Erdogan face à une épreuve historique et décisive. D’autre part, les foules de plusieurs millions de personnes rassemblées dans les villes saintes de Najaf et de Karbala, qui pleurent aujourd’hui la dépouille de l’imam Ali Khamenei, martyr, illustrent la cohésion idéologique et sur le terrain de la capitale de l’Axe de la Résistance. Ce rassemblement précède son inhumation demain, jeudi, à Mashhad — un moment qui marquera le début d’une nouvelle phase, plus féroce, de la lutte militaire et politique.

1. L’enfer du Golfe… Frappes américaines de grande envergure et riposte iranienne frappant au cœur de Bahreïn et du Koweït

Ces dernières heures ont été marquées par une escalade militaire sans précédent depuis la signature du protocole d’accord, les deux parties ayant dépassé le stade des messages d’avertissement pour s’engager dans un échange de tirs direct et de grande envergure :

Frappes américaines dans le sud de l’Iran : le président Donald Trump a ordonné depuis sa résidence en Turquie des attaques massives et agressives, décrites comme quatre à cinq fois plus puissantes que celles de la semaine dernière. Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé avoir pris pour cible plus de 80 sites à l’aide de munitions de précision, notamment des systèmes de défense aérienne, des réseaux de commandement, des sites radar côtiers et des sites de missiles de croisière dans la province d’Hormozgan, la ville de Mahshahr, Bandar Abbas, Sirik et l’île de Qeshm, en plus de viser environ 60 bateaux des Gardiens de la Révolution. Cette agression a entraîné la mort d’un membre de la marine des Gardiens de la Révolution à Mahshahr et endommagé les quais du port commercial et du port de pêche.

La riposte dévastatrice de l’Iran (85 installations militaires) : Téhéran n’a pas tardé à mettre en œuvre sa doctrine agressive. Les forces navales et aériennes des Gardiens de la Révolution et de l’armée iranienne ont mené de vastes opérations conjointes à l’aide de missiles balistiques et de drones. Elles ont pris pour cible 85 installations militaires américaines au quartier général de la Cinquième Flotte à Mina Salman et à la base aérienne d’Isa à Bahreïn, ainsi qu’à la base aérienne Ali Al Salem au Koweït.

Interception d’un drone américain et alerte de défense aérienne : les défenses aériennes de la Garde révolutionnaire ont réussi à abattre un drone espion américain de pointe de type MQ-9 dans l’espace aérien de la province de Bushehr. Dans l’autre sens, des sirènes d’alerte ont retenti à deux reprises à Bahreïn et au Koweït, l’armée koweïtienne annonçant que ses défenses aériennes ont intercepté d’intenses attaques de missiles et de drones.

Le pont aérien américain (28 avions ravitailleurs) : les dispositifs de surveillance de la navigation ont révélé une intense activité aérienne américaine entre Ben Gourion et le golfe d’Aden, illustrée par le vol de 28 avions ravitailleurs en vol (9 KC-46A et 19 KC-135R). Ce qui confirme que Washington mène une opération aérienne soutenue et complexe pour couvrir ses chasseurs et ses drones dans l’espace aérien en proie aux tensions actuelles.

2. Paralysie du détroit d’Ormuz et choc énergétique… Téhéran impose l’équation du corridor unique

Les opérations militaires ont paralysé la navigation dans les routes maritimes encouragées par l’Occident et imposé une dure réalité économique et maritime :

Fuite des pétroliers et flambée des prix du pétrole : les données de suivi des navires ( Reuters ) ont confirmé qu’au moins quatre pétroliers et méthaniers ont immédiatement renoncé à traverser le détroit d’Ormuz et ont changé de cap, après que le Centre britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a relevé le niveau de menace à “grave” après les attaques contre le méthanier qatari Al Rekayyat et le pétrolier saoudien Wadiyan. Cette paralysie a entraîné une flambée immédiate des prix de l’énergie, le Brent atteignant 73 dollars le baril et le brut américain 69,5 dollars.

Conflit diplomatique et annulation des dérogations pétrolières : le Département d’État américain a annoncé l’annulation de la suspension temporaire des sanctions imposées au pétrole iranien. La riposte iranienne a été immédiate et catégorique, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, du président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et du quartier général de Khatam al-Anbiya, affirmant que les États-Unis ont réduit le protocole d’accord à néant. Ils ont déclaré que l’unique passage sécurisé pour les navires est la route nord désignée par l’Iran, et que les États-Unis ne seront pas autorisés à s’ingérer dans la gestion du détroit. Téhéran a également adressé un avertissement sévère aux pays voisins, précisant que toute base d’où serait lancée une agression constituera une cible légitime.

3. Le piège de l’OTAN en Turquie… Trump attise les tensions en Europe et Erdogan fait face à des décisions cruciales

La capitale turque, Ankara, est aujourd’hui le théâtre de l’une des manœuvres géopolitiques les plus dangereuses. Le président Donald Trump a réussi à transformer le sommet de l’OTAN en une tribune de mobilisation militaire contre l’Iran, en utilisant le lieu symbolique du sommet en Turquie pour exercer une pression sur les dirigeants turcs.

Implication américaine en Europe : les déclarations du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, jugeant les attaques américaines contre l’Iran “absolument nécessaires” et annonçant le soutien de l’alliance à celles-ci, confirment que Trump a réussi à entraîner les pays européens dans ce conflit régional. Il cherche à partager avec eux le coût de la confrontation économique et militaire après avoir pris conscience de l’incapacité des États-Unis à supporter seuls ce fardeau.

L’épreuve existentielle d’Erdogan : le choix délibéré d’organiser le sommet de l’OTAN à Ankara visait à contraindre le président Recep Tayyip Erdogan à faire un choix. Trump lance publiquement un ultimatum aux dirigeants turcs : soit se ranger pleinement du côté de l’OTAN et rejoindre l’axe occidental contre Téhéran (avec en contrepartie des mesures incitatives liées à la levée des sanctions et au retour de la Turquie dans le programme de chasseurs F-35, actuellement en discussion à Tel-Aviv avec le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth), soit s’aligner sur son voisin iranien et l’Axe de la Résistance, qui rejette l’hégémonie sioniste. Les prochaines heures seront absolument décisives quant à la posture finale de la Turquie, qui déterminera l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient pour les décennies à venir.

4. Le grand rassemblement à Najaf et à Karbala… La cohésion idéologique précède l’heure du choix à Mashhad

Les yeux du monde sont aujourd’hui tournés vers l’Irak, alors que les villes saintes de Najaf et de Karbala sont le théâtre de funérailles grandioses et d’une marche d’adieu rassemblant un million de personnes autour de la dépouille de l’imam Ali Khamenei, martyr, dans une scène qui dépasse toutes les attentes et redessine la carte religieuse et politique de la région.

Adieux historiques à Najaf et à Karbala : le cercueil immaculé est arrivé à l’aéroport international de Najaf, où il a été officiellement accueilli par les dirigeants irakiens en présence du président iranien Masoud Pezeshkian. Des foules de plusieurs millions de personnes ont défilé entre les deux sanctuaires sacrés, où le cheikh Abdul Mahdi Al-Karbalaei dirige les fidèles dans la prière funéraire au sanctuaire de l’imam Hussein. Cette scène rappelle les funérailles des martyrs Qasem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis, prouvant ainsi que l’Irak et l’Iran forment un front unique et soudé contre les manigances américaines.

Après les funérailles à Mashhad… Le début d’une nouvelle phase : ce rassemblement populaire massif en Irak et en Iran ne constitue pas qu’un simple adieu, mais une mobilisation spirituelle et militaire globale précédant le transfert de la dépouille, demain jeudi, vers la ville de Mashhad, où elle sera inhumée au mausolée de l’imam Ali ibn Musa al-Ridha. La fin des cérémonies funéraires demain mettra fin à la trêve temporaire et à la retenue sur le terrain auxquelles la résistance s’est engagée sur divers fronts. Immédiatement après, une nouvelle phase accélérée de lutte militaire et politique débutera, régie par la logique de la vengeance existentielle et du châtiment.

5. Le front libanais… Le piège des négociations de Rome et les manœuvres autour du Litani

Face à l’embrasement dans le Golfe, Washington et Tel-Aviv tentent de court-circuiter la question libanaise en tendant un nouveau piège politique en Europe :

Rejet libanais des négociations de Rome : le ministère italien des Affaires étrangères a annoncé son intention d’accueillir des pourparlers directs entre les ambassadeurs libanais et israéliens les 15 et 16 juillet, à la demande des États-Unis. Alors que l’ambassadrice du Liban à Washington, Nada Mouawad, a conseillé au président Joseph Aoun d’y participer, une source diplomatique libanaise a déclaré à Al Jazeera , à l’instar de sources officielles, que Beyrouth refuse ce sixième cycle de négociations.

Les avertissements de Simon Karam et les intentions hostiles : Le refus libanais a été étayé par les conseils décisifs de l’ancien ambassadeur Simon Karam aux présidents Aoun et Salam, leur recommandant de ne pas y participer, affirmant qu’Israël n’a aucune intention de mettre en œuvre la moindre mesure de retrait. Karam a révélé que Tel-Aviv s’est engagé, au lendemain de la signature de l’accord de Washington, à céder à l’armée libanaise des positions situées au nord du Litani ainsi qu’un village au sud de celui-ci, mais qu’il est rapidement revenu sur ses engagements et a subordonné cette cession à de nouvelles conditions impossibles à remplir. Il a affirmé que tous les messages reçus des forces d’occupation prouvent que celles-ci ne souhaitent qu’un retour aux hostilités, ce que l’armée d’occupation confirme sur le terrain en poursuivant ses agressions et en annonçant aujourd’hui l’assassinat d’un combattant de la résistance à Bint Jbeil.

Conclusion et perspectives stratégiques

Les événements d’aujourd’hui confirment que

le Moyen-Orient a définitivement tourné la page du “protocole d’accord” pour entrer dans un affrontement ouvert. Trump a commis une erreur en pensant qu’une frappe contre le sud de l’Iran forcerait Téhéran à reculer. La riposte a été rapide, au cœur de Bahreïn et du Koweït, prouvant que les bases américaines sont désormais à la merci des missiles et des drones iraniens.

Les appels de Trump à l’OTAN et les pressions exercées sur Erdogan lors du sommet d’Ankara pour le pousser à faire un choix difficile ne changeront rien à la réalité de la zone maritime d’Ormuz, où Téhéran a imposé sa souveraineté absolue par le fer et le feu et évacué tous les pétroliers des couloirs occidentaux.

Par conséquent, ces prochaines heures, jusqu’à l’inhumation du chef martyr à Mashhad demain, jeudi, constituent le calme avant la tourmente. Une fois le corps mis en terre, la résistance sera libérée des chaînes de sa retenue temporaire et lancera à plein régime une lutte militaire et politique sans merci. Israël s’avérera incapable d’imposer ses conditions à Rome ou au Sud-Liban, tandis que Washington et ses alliés sombreront dans une guerre d’usure autour de l’énergie et des bases qui ne prendra fin qu’avec un changement structurel et global de l’équilibre des pouvoirs dans la région.

*Source : IntelSky, traduit par Spirit of Free Speech