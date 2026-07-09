La conférence lunaire de Donald Trump au sommet de l’Otan en Turquie

Par Lola Uguen (revue de presse : Le Huffington Post - 8 juillet 2026)*

Lapsus sur lapsus. En conférence de presse au côté de Volodymyr Zelensky, Donald Trump a enchaîné les impairs ce mercredi 8 juillet, allant jusqu’à confondre le dirigeant ukrainien avec… Vladimir Poutine. Le président américain s’exprimait dans le cadre d’un sommet de l’Otan en Turquie.

Donald Trump a d’abord commis un impair de taille en mettant en avant les systèmes de défense américains. « Comme je le disais, nous disposons d’un porte-avions qui compte parmi les plus beaux au monde. C’est l’un des plus imposants : l’Abraham Lincoln. Et il y a quelques mois… J’ai raconté l’histoire hier : 111 missiles ont été tirés par la République islamique du Japon », a relaté Donald Trump avec emphase, confondant manifestement la République islamique d’Iran avec le Japon, dans un contexte où le conflit a repris au Moyen-Orient.

Sans se corriger, le président américain de 80 ans a poursuivi : « Ils ont été tirés en direction du porte-avions sur une période d’environ une heure. 111 missiles visant ce navire très coûteux. Et chacun de ces missiles a été abattu ! » Le tout en prenant à témoin Volodymyr Zelensky, visiblement dans l’incompréhension.

« Avez-vous une question pour le président Poutine ? »

Quelques minutes plus tard, Donald Trump a confondu, cette fois, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, en dépit de la guerre qui oppose les deux pays depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a quatre ans. « Avez-vous une question pour le président Poutine ? », a demandé Donald Trump aux journalistes tout en désignant le président ukrainien, toujours à ses côtés.

Quelques rires ont fusé dans la salle et le président ukrainien a esquissé un sourire gêné. Donald Trump s’est ensuite repris, en assurant qu’il transmettrait les questions des journalistes au dirigeant russe et non à Volodymyr Zelensky.

Les maladresses ne se sont pas arrêtées là. Dans la même conférence de presse, le président américain a aussi fait erreur sur le sigle de l’accord signé par Barack Obama sur le nucléaire iranien en 2015 (le « JCPOA »). « JCPOC, quel terrible accord », a estimé Donald Trump au cours de la conférence de presse, comme l’a relevé la presse américaine.

L’Espagne qualifiée de « cause perdue »

Dans une autre conférence de presse plus tôt dans la journée, le président américain avait également qualifié l’Espagne de « cause perdue », dirigée par de « mauvaises personnes », sans que le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte, assis à ses côtés, ne bronche. « Les relations entre les États-Unis et l’Espagne sont, sur le plan social, culturel, économique et aussi politique, très positives, vraiment très positives », a répondu le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dans l’après-midi.

Ces déclarations en cascade n’ont pas manqué d’interroger les journalistes présents sur place. « Vous êtes assis à côté de Donald Trump à des moments où il parle de conquérir le Groenland, de s’en prendre à des alliés comme l’Espagne (...). Cela a-t-il un quelconque effet sur votre estime de vous quand vous êtes assis et que vous ne dites rien ? », a été questionné Mark Rutte par un journaliste danois. « Nous devons travailler ensemble », a simplement répondu le secrétaire général de l’Otan.

Source : Le Huffington Post