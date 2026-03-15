Israël menace de faire du Liban une seconde Gaza & les dépenses du Pentagone passent les 19 milliards de dollars

Par IntelSky (revue de presse - 14 mars 2026)*

“L’enfer déchaîné” au Liban et asphyxie financière dans le Golfe… Les Émirats arabes unis appellent à d’évacuer les ports , et les dépenses du Pentagone dépassent les 19 milliards de dollars en 14 jours. — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (samedi 14 mars 2026 | 13 h 59 CET)

En ce quinzième jour, la “guerre d’usure totale” a atteint un tournant critique. Le Liban est en passe de devenir un facteur stratégique décisif, alors qu’Israël tente d’envahir la région au-delà du fleuve Litani, menaçant de faire subir au Liban le scénario de Gaza, avec la complicité des États-Unis. Cette offensive se heurte toutefois à l’offensive du Hezbollah, qui a clairement déclaré : “Soit nous périssons dans la guerre, soit nous bouleversons l’équilibre des forces”.

Dans le Golfe, l’Iran ouvre un front supplémentaire en déplaçant les combats vers les “ports et docks” émiratis après avoir révélé que les forces américaines se sont installées au cœur des villes. Cet avertissement, conjugué aux pertes du Pentagone qui ont passé la barre des 19 milliards de dollars et la perte de dizaines d’avions stratégiques, place Trump devant un choix des plus cornéliens : déclarer une “victoire fictive” et se retirer, ou s’embourber dans une guerre régionale sans fin.

Voici une analyse détaillée des fronts principaux en ce quinzième jour :

1. Front libanais... Le “modèle de Gaza” et la réponse dissuasive

Le plan d’invasion du sud du Litani : des responsables américains et israéliens ont confirmé à Axios qu’Israël prévoit de contrôler toute la zone située au sud du fleuve Litani. Un responsable israélien menace de traiter Liban comme Israël a traité Gaza. (Cependant, Washington a exigé qu’Israël ne bombarde ni l’aéroport de Beyrouth ni les principales infrastructures de l’État afin d’éviter un effondrement total des institutions libanaises).

L’équation du Hezbollah (mourir ou modifier l’équilibre des forces) : une source au sein du groupe a déclaré à l’AFP : “Soit nous périssons, soit nous modifierons l’équilibre des forces”. La réaction sur le terrain a été immédiate : le Hezbollah résiste farouchement à l’incursion et mène des frappes directes, détruisant notamment un véhicule blindé au centre de détention de Khiam et frappant des concentrations de troupes à Blida, Odaisseh et Maroun al-Ras.

Une “pluie de missiles” incessante : un correspondant de Channel 12 a décrit une nuit cauchemardesque, avec des sirènes retentissant toutes les 3 à 4 minutes dans les localités du nord jusqu’à Safed. Le Hezbollah a attaqué la base d’Ein Zeitim et la localité de Metula. Les messages échangés entre le président du Parlement, Nabih Berri, et le cheikh Naim Qassem confirment une coordination politique destinée à écarter le risque d’un scénario similaire à celui de 1983 (occupation israélienne prolongée) et à garantir la mise en œuvre de l’accord de 2024.

2. Le Golfe dans la tourmente... Avertissement des Émirats arabes unis et crise pétrolière.

Message d’évacuation et avertissement (EAU) : suite à la destruction de bases militaires, les forces américaines prennent refuge dans les ports et les bunkers au cœur des villes émiraties. Le quartier général de Khatam al-Anbiya a lancé un avertissement sans équivoque : “Nous enjoignons les citoyens d’évacuer les ports, les docks et les abris où sont stationnées les troupes américaines” afin d’éviter tout danger, car l’Iran “visera les sites de lancement des missiles américains”.

L’économie du Golfe paralysée : Bloomberg confirme la suspension des activités pétrolières à Fujaïrah, en raison d’un incendie causé par un drone. Ce nouvel avertissement pourrait entraîner une paralysie totale de la navigation et du commerce dans les ports de Dubaï et de Jebel Ali.

Dissuasion économique iranienne : Mohsen Rezaee (Conseil de discernement de l’intérêt supérieur) fixe les conditions pour mettre fin à la guerre : “Indemnisation intégrale des dommages, retrait américain du Golfe et le détroit d’Ormuz reste pour l’instant bouclé”. Le Wall Street Journal prévient qu’une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz suffirait à asphyxier les marchés asiatiques, les prix du carburant aux États-Unis ayant déjà augmenté de 23,5 %.

3. Le désastre logistique et financier du Pentagone.

Des chiffres qui ébranlent les empires : en seulement deux semaines, Washington a dépensé plus de 19 milliards de dollars dans cette guerre !

La liste impressionnante des pertes américaines : 13 Américains tués et 160 blessés, 4 avions de chasse (F-15) abattus, 14 drones (MQ-9 Reaper) détruits, perte d’un avion ravitailleur (KC-135) et dégâts causés à six autres (dont cinq ont été touchés au sol à la base aérienne de Prince Sultan, en Arabie saoudite, soit un terrible échec défensif).

Quatre radars THAAD et deux radars AN/GSC-52B détruits .

Réaction de Trump : le Wall Street Journal évoque un scénario selon lequel “Trump déclarerait une victoire fictive puis se retire” pour tenter d’éviter un lourd tribut. Larijani s’est toutefois moqué du secrétaire américain à la Défense (Hegseth) : “Nos dirigeants sont auprès du peuple… et les vôtres sur l’île d’Epstein”.

4. Essaim de drones et percée à l’ambassade de Bagdad.

La barre des 10 000 drones franchie : l’armée américaine a annoncé le déploiement de 10 000 drones dotés d’intelligence artificielle pour traquer les drones ennemis. Mais la réalité de terrain a immédiatement démenti cette affirmation : un drone de la Résistance a franchi toutes les défenses, a frappé l’héliport à l’intérieur de l’ambassade américaine dans la Zone verte à Bagdad et a détruit son système de défense aérienne (C-RAM).

L’Irak s’embrase : la Résistance a mené huit opérations d’envergure, touchant notamment le camp de soutien logistique situé à proximité de l’aéroport de Bagdad. L’ambassade américaine conseille à ses ressortissants de quitter l’Irak sans délai.

5. Bombardiers stratégiques et frappes en profondeur.

13è et 14è vagues : des bombardiers B-1B Lancer ont effectué des missions de bombardement depuis la Grande-Bretagne, soutenus par des escadrons d’avions ravitailleurs basés à Mildenhall, Ramstein et Souda.

Cibles iraniennes (Kharg et Sirjan) : l’aviation américaine a bombardé la périphérie de l’île de Kharg (la base navale et les défenses, épargnant les installations pétrolières), ainsi que des sites à Kerman (Sirjan et Rafsanjan).

Sécurité intérieure iranienne : en pleine campagne de bombardements, les services du renseignement et la police du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont procédé à une purge interne, arrêtant 54 “partisans de la monarchie” et démantelant des réseaux d’espionnage transmettant des coordonnées au Mossad. Ils ont également confisqué des appareils Starlink, déjouant ainsi le plan de Trump incitant la population à descendre dans la rue.

Conclusion et synthèse :

Nous entrons dans une phase de “rupture des équilibres et de bouleversement des règles”.

Washington et Israël tentent de compenser leurs pertes stratégiques (19 milliards de dollars et plusieurs avions détruits) en menaçant de transformer le sud du Liban en une “seconde Gaza”. Toutefois, l’incapacité à protéger l’ambassade à Bagdad et la base Prince Sultan témoigne de la fragilité de leur couverture défensive.

L’Axe de la Résistance passe de la “riposte” à l’“attaque généralisée”. L’avertissement des Émirats arabes unis d’évacuer les ports, l’insistance à maintenir le détroit d’Ormuz fermé (conditions de Mohsen Rezaee pour mettre en œuvre la déclaration du Guide Khamenei) et la résistance à l’incursion au Liban confirment que l’Axe est prêt à porter la guerre à son paroxysme pour obtenir un “retrait américain intégral”.

Face à ce dilemme, Trump est confronté à deux options épineuses : soit continuer à dépenser des sommes colossales, subir la destruction des ports du Golfe et accepter des cours du pétrole exorbitants, soit opter pour une “déclaration de victoire fictive” et se retirer. Si Israël décide d’envahir “au-delà du Litani”, les missiles viseront le centre de Tel-Aviv, entraînant le pays dans un nouveau cauchemar de destruction généralisée.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech