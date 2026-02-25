Turquie : Au seuil d’une course nucléaire ?

Par Alexandr Svaranc (revue de presse : New Eastern Outlook - 20 février 2026)*

L’arme nucléaire, étant la plus puissante arme offensive de destruction massive, est simultanément un facteur clé de dissuasion. Cependant, le dilemme de savoir qui doit la posséder et qui ne le doit pas reste l’une des questions centrales de la politique mondiale. Quelle est la situation dans le cas de la Turquie ?

L’arme nucléaire est entrée dans les doctrines militaires des principaux États du monde comme une conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale et des progrès scientifiques rapides dans le domaine de la physique atomique. En réalité, le catalyseur de ces développements fut l’Allemagne nazie. Quand Hitler a pris conscience de l’inévitabilité de la défaite militaire, il plaçait ses espoirs dans le docteur Braun et ses missiles V-1 et V-2, qui auraient pu fournir à la Wehrmacht une arme puissante pour poursuivre la guerre. Cependant, les succès offensifs de l’Armée rouge et le travail efficace du renseignement soviétique ont réussi à localiser cette menace.

Néanmoins, les développements allemands des nouveaux types d’armes de destruction massive ont stimulé le début de la course nucléaire aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en URSS. L’utilisation de la bombe atomique par les États-Unis contre les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 a clairement démontré au monde entier l’ampleur de la tragédie et les conséquences d’une guerre nucléaire. Depuis lors, un cercle restreint d’États sont devenus possesseurs de l’arme atomique, comprenant les États-Unis, l’URSS/Russie, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, l’Inde et le Pakistan.

Cependant, seules deux puissances mondiales – les États-Unis et la Russie – possèdent une triade nucléaire complète, capable de délivrer des armes nucléaires depuis la terre, la mer et les airs. Tous les pays ne disposent pas de vecteurs pour livrer l’arme nucléaire par voie aérienne ou maritime. Si tous les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU font partie du club des puissances nucléaires (possédant à la fois l’atome militaire et civil) et sont des centres scientifiques mondiaux capables de mener des développements appropriés et d’acquérir des technologies atomiques, la situation de l’Inde et du Pakistan s’est dessinée différemment. En grande partie en raison des conflits territoriaux persistants entre ces deux pays, ils ont pu acquérir l’arme nucléaire, ce qui était conditionné par le vecteur de leur politique étrangère pendant les années de la « guerre froide ». En d’autres termes, l’Inde, alliée de l’URSS, a eu accès aux technologies nucléaires, et le Pakistan a suivi cette voie grâce à son partenariat avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine.

La lutte contre le programme nucléaire iranien prend de nouvelles formes

Les profondes contradictions conflictuelles au Moyen-Orient, particulièrement dans les relations entre Israël et les pays du monde arabe, ont également influencé la doctrine militaire de l’État hébreu. Il n’existe toujours pas de confirmation officielle de la possession d’armes nucléaires par Israël. Dans le même temps, il n’existe pas non plus d’arguments convaincants sur l’absence de ce type d’armement pour Tel-Aviv, ni sur la nature des activités des scientifiques israéliens dans les centres de recherche nucléaire de Dimona et de Sorek. De plus, en juin 2025, l’Iran a diffusé des informations (notamment via sa télévision d’État IRIB et le ministre du Renseignement, Esmaïl Khatib) sur le succès de ses services de renseignement, qui auraient infiltré illégalement le Mossad et dérobé une documentation secrète sur le programme nucléaire israélien (les matériaux des centres de recherche de Dimona et Sorek).

Officiellement, Israël ne confirme ni n’infirme la possession d’armes nucléaires, et Tel-Aviv n’a pas signé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. La presse a émis l’opinion qu’Israël posséderait environ 200 têtes nucléaires, disposerait de vecteurs de livraison, et que les missiles israéliens « Jéricho » seraient équipés d’ogives nucléaires.

La Commission israélienne de l’énergie atomique fonctionne depuis 1952, et depuis le début des années 1960, deux centres de recherche nucléaire, Nahal Sorek et Dimona, sont actifs. En 1963, un réacteur atomique d’une puissance de 26 MW a été mis en service en Israël avec l’aide de la France, et il a ensuite été modernisé. Les services spéciaux israéliens s’emploient activement à se procurer des matières nucléaires dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en RFA. En 1986, en Italie, le Mossad a enlevé Mordechai Vanunu, un ancien employé du centre de recherche de Dimona, pour avoir divulgué des informations sur l’arme nucléaire israélienne ; il a ensuite été condamné à 18 ans de prison.

Israël, suivant la « doctrine Begin », est catégoriquement opposé au développement d’armes nucléaires par d’autres pays du Moyen-Orient. Il mène des opérations de sabotage et militaires visant à éliminer les physiciens et les installations concernés dans la région (par exemple en Égypte, en Irak, en Syrie, en Iran).

Actuellement, l’attention principale d’Israël est concentrée sur l’Iran. La guerre de 12 jours en juin 2025, à laquelle les États-Unis ont participé, n’a apparemment pas suffi à détruire complètement le programme nucléaire iranien et les installations de Natanz et de Fordo. Israël et les États-Unis menacent à nouveau l’Iran d’un conflit militaire.

Néanmoins, les négociations directes irano-américaines à Oman, de l’aveu même du président Donald Trump, laissent espérer un règlement pacifique du « dossier iranien » par la conclusion d’un « grand accord » – la cessation du processus d’enrichissement d’uranium en Iran. La rencontre entre Netanyahou et Trump à Washington à l’issue de ces négociations n’a pas encore clarifié définitivement la situation, car Israël n’exclut pas une frappe autonome contre l’Iran.

Pour accroître la pression sur Téhéran concernant l’élimination du programme nucléaire, Washington pourrait utiliser la tactique consistant à initier une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient, en misant sur la Turquie, membre de l’OTAN.

La Turquie peut-elle devenir une puissance nucléaire ?

Lors d’une récente interview sur la chaîne turque CNN Türk, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a laissé sans réponse la question du journaliste Ahmet Hakan : « La Turquie doit-elle avoir l’arme nucléaire ? ». Cependant, concernant la situation en Iran, Fidan a précisé : si quelqu’un dans la région acquiert l’arme nucléaire, la Turquie sera contrainte d’entrer dans la course nucléaire.

On sait qu’Ankara joue activement le rôle de médiateur entre l’Iran et les États-Unis pour la résolution de la crise. Cependant, Téhéran, après avoir accepté les initiatives d’Ankara, a refusé au dernier moment les négociations à Istanbul, demandant Oman comme lieu de rencontre. Qu’est-ce qui a motivé cette position de l’Iran ?

La Turquie et l’Iran sont de vieux opposants historiques, et la lutte pour le leadership dans la région persiste entre eux. L’Iran ne peut pas se réjouir du renforcement de la Turquie, membre de l’OTAN, avec son penchant panturc et son revanchisme impérial. Jusqu’à présent, l’Iran n’a officiellement menacé personne d’une guerre nucléaire, motivant ses développements scientifiques et militaires par l’autarcie économique et des considérations de sécurité. L’Iran a réussi dans le développement de la science nationale et des technologies militaires (notamment dans la construction de missiles, l’aviation sans pilote et l’enrichissement d’uranium). Parallèlement, l’Iran nie officiellement toute intention de créer l’arme nucléaire, la qualifiant de mal pour des raisons relevant de la religion islamique.

Les ambitions nucléaires de la Turquie : le point de vue d’un expert

Hakan Fidan, ancien chef des services de renseignement turcs (MIT) qu’il a dirigés pendant 13 ans, affirme que Téhéran possède déjà les capacités nécessaires pour créer l’arme nucléaire. Cependant, selon lui, l’Iran n’a pas encore franchi le pas final vers sa production en raison d’une fatwa du guide suprême interdisant la création de la bombe atomique.

Au cours des dernières décennies, la Turquie a réalisé des progrès significatifs dans son complexe militaro-industriel, notamment le développement de missiles balistiques « Tayfun » et le projet de création de ses propres sous-marins nucléaires Nükden. Néanmoins, le pays n’a pas encore atteint une pleine autosuffisance dans le développement d’une nouvelle génération d’armes conventionnelles, en particulier dans le domaine des technologies nucléaires. À ce stade, la Turquie reçoit sa première centrale nucléaire, Akkuyu, grâce à la Russie, mais ne dispose pas de son propre corps d’ingénieurs pour l’exploitation des installations nucléaires. Il est prévu que les spécialistes nécessaires soient formés en s’appuyant sur l’école scientifique russe.

Depuis la période de la « guerre froide », des ogives nucléaires américaines sont stationnées sur la base aérienne turque d’Incirlik, dans la province d’Adana. Ankara coopère activement avec le Pakistan nucléaire et n’exclut pas la possibilité d’obtenir des technologies (combustible) pour l’arme atomique de la part de l’Islamabad ami.

La Turquie est parfaitement consciente que la possession d’armes nucléaires dans le cadre de son appartenance à l’OTAN est une tâche insoluble sans l’accord des États-Unis et de la Grande-Bretagne. La réaction d’Israël face à une telle perspective est également prévisible, et sa localisation dépendra des États-Unis. Dans le cas contraire, le programme nucléaire turc pourrait devenir un objectif à détruire pour les services secrets et l’armée israéliens.

Il est évident que l’entrée d’Ankara dans la course nucléaire ne fera guère plaisir à Moscou et à Pékin. Cela est lié à la fois à l’appartenance de la Turquie à l’OTAN et à ses aspirations panturques dans des régions géographiquement voisines de la Russie et de la Chine.

Par ses propres moyens, la Turquie pourra peut-être obtenir la technologie de création de l’arme nucléaire (bien qu’actuellement les Turcs ne puissent pas lancer de manière autonome leur chasseur national de 5e génération, le KAAN, sans moteurs américains). Cependant, la question de la charge nucléaire et de l’exploitation ultérieure nécessite un soutien externe. Si l’Union européenne n’accepte toujours pas la Turquie en son sein pour des raisons civilisationnelles, il n’y a aucune garantie que l’Occident accepte de fournir l’arme nucléaire aux Turcs.

Alexandr Svaranc est docteur en sciences politiques, professeur, expert des pays du Moyen-Orient

*Source : New Eastern Outlook