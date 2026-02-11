Selon l’ex ministre israélien de la Défense, l’idéologie israélienne de la “suprématie juive” rappelle la théorie raciale nazie

Par Jonathan Ofir (revue de presse : Mondoweiss - 4 février 2026)*

À la fin des années 1980, le philosophe israélien Yeshayahu Leibowitz a lancé un avertissement controversé selon lequel l’occupation de 1967 risquait de transformer les Israéliens en “judéo-nazis”.

Leibowitz a récemment trouvé un soutien surprenant à cette opinion : l’ancien ministre israélien de la Défense Moshe Ya’alon.

Vendredi, Ya’alon a tweeté que “Yeshayahu Leibowitz avait raison, et j’avais tort”. Il ne s’agissait pas d’une référence anodine, mais d’une référence directe aux

“avertissements [...] concernant le processus de bestialisation qui nous mène à devenir des ‘judéo-nazis’ […]” du feu professeur Leibowitz. Ya’alon affirme que “l’idéologie de la ‘suprématie juive’” est désormais “dominante au sein du gouvernement israélien” et qu’elle “rappelle la théorie raciale nazie”.

Cette déclaration fait suite à la participation de Ya’alon à une cérémonie commémorative de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 27 janvier. Dans son tweet, il se moque à plusieurs reprises de la réticence généralement constatée à établir un parallèle entre les actions des Israéliens juifs d’aujourd’hui et celles des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Leibowitz était un professeur et intellectuel ultra-orthodoxe que le défunt président israélien Ezer Weizman a salué comme

“l’une des plus grandes personnalités de la vie du peuple juif et de l’État d’Israël” et “la conscience spirituelle de nombreux Israéliens”.

Ce dernier s’est opposé avec véhémence à l’occupation israélienne de 1967 et a qualifié le juge de la Cour suprême Moshe Landau de “judéo-nazi” en 1987, après qu’une commission dirigée par ce dernier a légalisé la torture des Palestiniens. Dans la même interview, il a également qualifié le débat sur la démocratie israélienne de “stérile” et a affirmé qu’Israël est “la seule dictature dans le monde éclairé”.

C’est donc cette autorité morale que Ya’alon cherche à invoquer en faisant référence à Leibowitz et au terme “judéo-nazi”, même s’il a également exprimé une réserve, estimant que le prochain gouvernement israélien pourrait encore prouver que Leibowitz avait tort.

Voici le texte intégral de ce que Ya’alon a partagé sur les réseaux sociaux (ma traduction de l’hébreu) : j’ai inclus de nombreux liens vers les nombreuses références mentionnées dans son tweet.

“Mardi soir dernier, j’ai participé à une cérémonie marquant la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste. En rentrant chez moi, j’ai reçu un message faisant état d’attaques perpétrées par des pogromistes juifs contre des Palestiniens dans les montagnes du sud d’Hébron, qui auraient volé leur troupeau et brûlé leurs biens. ‘C’est inadmissible !’ Après que les ambulances, qui tentaient de se rendre sur place, ont été retardées par des terroristes juifs, trois Palestiniens ont été évacués vers l’hôpital, l’un d’entre eux souffrant d’une fracture du crâne. ‘Aucun événement ne peut être comparé à l’Holocauste dont notre peuple a été victime !’ “J’ai immédiatement contacté les responsables de la sécurité dans la région, qui m’ont assuré que l’événement serait pris en charge par l’armée israélienne. Jusqu’à présent, aucun terroriste juif n’a été arrêté (comme dans de nombreux autres cas), car la police israélienne est contrôlée par un criminel condamné, un fasciste raciste kahaniste, Itamar Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale. Le Shabak (l’agence de sécurité générale) est contrôlé par [David Zini], le représentant de la suprématie juive issu des écoles du rabbin [Zvi] Thau, [Dov] Lior, [Yitzhak] Ginzburgh et [Eliyahu] Zini (son oncle). Le ministre de la Défense Israel Katz, empêche la détention administrative des terroristes juifs ; et le ministre adjoint au ministère de la Défense, Bezalel Smotrich, encourage les avant-postes illégaux et les équipe de véhicules tout-terrain afin de rendre la vie des Palestiniens invivable., dans le but de les déposséder de leurs terres et de les coloniser avec des Juifs (une fois de plus, vous comprendrez pourquoi j’ai accusé le gouvernement de ‘nettoyage ethnique’ !) “L’idéologie de la ‘suprématie juive’, devenue dominante au sein du gouvernement israélien, rappelle la théorie raciale nazie. ‘Mais on ne peut pas comparer !’... J’ai commandé la division Judée-Samarie, le commandement central et l’armée israélienne. Je connaissais bien les avertissements du professeur Yeshayahu Leibowitz concernant le processus de bestialisation qui nous conduisait à devenir des ‘judéo-nazis’ (selon ses propres termes), [concernant] notre contrôle sur un autre peuple. J’ai fait de mon mieux, en tant que ministre de la Défense, pour que nous ‘sachions vaincre la terreur tout en restant humains’. “Je ne me suis jamais bercé d’illusions en pensant que seules des concessions nous permettraient d’obtenir la ‘paix maintenant’, et j’ai également compris le danger que représente la ‘suprématie juive’ pour notre avenir et notre existence. C’est pourquoi je soutiens la séparation, conformément au dernier discours programmatique d’Yitzhak Rabin Z”L [de mémoire bénie] le 5 octobre 1995, et le titre de mon livre est ‘The Longer, Shorter Path’ (Le chemin le plus long et le plus court). “Au vu de la situation actuelle, le professeur Yeshayahu Leibowitz avait raison, et j’avais tort. “Le devoir du prochain gouvernement israélien est de prouver que le professeur Leibowitz avait tort, afin de ne pas causer la destruction de notre État. “L’État de ‘suprématie juive’ – le gouvernement du mensonge et de la trahison – le gouvernement des messianiques, des insoumis [au service militaire] et des corrompus, doit être remplacé avant la destruction”.

C’est beaucoup. Analysons cela.

Bien qu’un génocide soit indéniablement en cours à Gaza, ce n’est pas ce qui a inspiré Ya’alon à faire cette comparaison. Il s’est en réalité concentré sur la violence colonialiste qui sévit en Cisjordanie. En octobre 2025, l’ONU a déjà recensé plus d’un millier de Palestiniens tués par des soldats et des colons israéliens en Cisjordanie au cours des deux années écoulées depuis octobre 2023, soit près de la moitié des personnes tuées dans cette région ces 20 dernières années. Et le rythme s’accélère : 2025 a connu un niveau sans précédent de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Comme le souligne Ya’alon, les colons illégaux, qu’il qualifie de “terroristes juifs”, bénéficient en effet d’un passe-droit du ministre de la Défense. Le politicien d’extrême droite Bezalel Smotrich, que Ya’alon qualifie de “ministre superflu” occupe actuellement le poste de gouverneur de facto de Cisjordanie, avec un poste ministériel spécialement conçu à son intention au sein du ministère de la Défense, en plus de son portefeuille des Finances. Ces observations sont factuellement correctes.

Mais Ya’alon est également un dirigeant du Likoud, un homme au passé militaire meurtrier, qui a comparé les Palestiniens à un “cancer” auquel il fallait faire subir une “chimiothérapie” (lorsqu’il était chef d’état-major de l’armée, en 2002). Il est donc plus que clair que Ya’alon n’a pas les intérêts des Palestiniens à cœur. La question demeure : pourquoi Ya’alon pense-t-il aujourd’hui qu’un projet auquel il a tant contribué, est corrompu par les “judéo-nazis” ?

Dans son message, Ya’alon attribue la disparition imminente de l’État aux Juifs “messianiques”. Il cite plusieurs rabbins, idéologues fanatiques. Le rabbin Yitzhchak Ginsburgh a par exemple glorifié le massacre perpétré par Baruch Goldstein en 1994 (l’assassinat de 29 fidèles musulmans palestiniens à Al-Khalil) et approuvé en 2009 le livre Torat Hamelech, écrit par ses pairs de la yeshiva. Ce livre est un manuel qui enseigne comment tuer “l’ennemi” au nom d’une interprétation religieuse, y compris le meurtre de bébés, “s’il est clair qu’ils grandiront pour nuire aux Juifs”. Le rabbin Dov Lior, qui a également approuvé ce livre, n’est autre que l’inspiration spirituelle d’Itamar Ben-Gvir, du Jewish Power. Si Moshe Ya’alon désigne certes certains judéo-nazis notoires, il semble toutefois attribuer le problème principalement au fanatisme religieux.

Il pense avoir identifié la solution :

“Le gouvernement de la ‘suprématie juive’, le gouvernement du mensonge et de la trahison, le gouvernement des messianiques, des insoumis au service militaire et des corrompus, doit être remplacé avant l’irréparable”.

La référence aux “insoumis” désigne les juifs ultra-orthodoxes qui cherchent l’exemption du service militaire. Il y a donc clairement une dimension laïque et antireligieuse dans son avertissement, mais sa solution est résolument militariste. Il met en garde contre une “destruction” qu’il estime provenir de l’intérieur. Le terme hébreu qu’il utilise à plusieurs reprises pour désigner cette destruction, “horban”, est largement perçu dans la culture juive comme faisant référence à la destruction du deuxième Temple juif, en l’an 70, c’est-à-dire à la destruction de l’État juif.

Et pourquoi pense-t-il qu’ils détruiront l’État ? Parce qu’ils mènent l’apartheid israélien de la mauvaise façon. Leur méthode est trop explicite.

Le thème du nettoyage ethnique est au cœur du tweet de Ya’alon. En novembre 2025, il a accordé une interview à la chaîne de télévision israélienne Democrat TV au sujet de Gaza, avertissant qu’Israël est en train de devenir un

“État messianique fasciste corrompu et gangrené” qui “conquiert, annexe et pratique le nettoyage ethnique”. “Regardez le nord de Gaza…”, “Que se passe-t-il là-bas ? Il n’y a plus de Beit Lahia. Il n’y a plus de Beit Hanoun. Ils opèrent actuellement à Jabalya, et en substance, ils nettoient la région des Arabes”.

Ya’alon semble maintenant lancer un avertissement similaire à propos de la Cisjordanie, mais retenons un point important : en tant que sioniste, il soutient également le nettoyage ethnique, mais pas de la manière dont le gouvernement actuel le pratique.

Telle est l’ambiguïté de la position des dirigeants sionistes qui mettent en garde contre le nettoyage ethnique : s’opposer véritablement à celui-ci, en Palestine, c’est s’opposer à la conception même de l’État d’Israël. Et aucun d’entre eux n’est prêt à l’admettre. Pratiquement aucun sioniste n’est prêt aujourd’hui à réparer la Nakba par le retour des réfugiés, car une telle mesure irait à l’encontre de l’objectif initial de ce nettoyage ethnique : l’ingénierie démographique de la suprématie juive.

Ya’alon fait référence à Yitzhak Rabin et plus précisément à son dernier discours à la Knesset, un mois avant son assassinat. Dans ce contexte, Ya’alon affirme qu’il soutient le principe de “séparation”. Beaucoup y voient une allusion à la célèbre “solution à deux État”. Mais c’est précisément sa référence à ce discours, où Rabin promettait qu’un “État” palestinien serait “une entité qui serait moins qu’un État”, qui interpelle.

“Nous ne reviendrons pas aux frontières du 4 juin 1967”, que Ya’alon cite également. “La frontière de sécurité de l’État d’Israël sera située dans la vallée du Jourdain, au sens le plus large du terme”.

En d’autres termes, les accords d’Oslo n’étaient qu’un projet d’État d’apartheid fondé sur la suprématie juive, du fleuve à la mer. L’“entité” palestinienne aurait été un ensemble de bantoustans sous contrôle israélien. C’est également ce que soutient Ya’alon, qui craint que le gouvernement israélien actuel ne menace cette vision.

Ainsi, Ya’alon pourrait finalement qualifier les “extrémistes” sionistes actuels d’un peu trop explicites et estimer qu’il faut les combattre pour préserver une image libérale et moralement acceptable aux yeux du reste du monde. Toutefois, la veine “messianique” du sionisme est indéniable : il est obsédé par la création d’un État juif du fleuve à la mer (ou au-delà). La suprématie juive n’est pas seulement une insulte adressée à l’extrême droite, comme le fait Ya’alon, c’est simplement la nature même du sionisme.

Ya’alon a certainement raison sur certains points : il est légitime de comparer les agissements d’Israël à ceux des nazis, et cette comparaison ne saurait être interprétée comme antisémite, contrairement à ce que suggère la définition de l’IHRA.

Israël est bel et bien un État de suprématie juive, mais pas uniquement sous l’influence de l’extrême droite, des plus religieux ou d’une zone géographique spécifique de la Palestine historique. Du fleuve à la mer, c’est un État d’apartheid, et cette réalité ne se limite pas à un gouvernement en particulier. Un nettoyage ethnique est en cours, mais aussi un génocide, soutenu sans relâche par une écrasante majorité de Juifs israéliens, y compris de gauche. En d’autres termes, la situation est bien pire que ce que décrit Ya’alon. On ignore si Ya’alon est conscient de son rôle dans la création de cette réalité, et il est peut-être aujourd’hui préférable pour lui qu’on se souvienne de celui qui a défendu les droits de l’homme contre les judéo-nazis. Mais ce n’est qu’un vœu pieux. Car Ya’alon contribue lui aussi activement au maintien de la suprématie juive.

*Source : Mondoweiss

Traduit par Spirit of Free Speech