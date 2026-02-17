L’héritage d’Oslo, une annexion de facto & un mandat international d’asservissement

Par Jamal Kanj (revue de presse : Middle East Monitor - 16 février 2026)*

Les accords d’Oslo n’ont jamais été un processus de paix. Ils n’ont été qu’une diversion, une escroquerie visant à neutraliser le mouvement palestinien et à donner aux dictateurs arabes réactionnaires un prétexte pour normaliser leurs relations avec Israël. Il s’agissait d’une supercherie politique visant à mettre fin au soulèvement civil palestinien (Intifada), à démanteler la lutte armée et à accorder à Israël le temps, l’espace et la couverture internationale nécessaires pour achever tranquillement sa colonisation de la Palestine. Les récentes décisions du cabinet de sécurité israélien en faveur d’une annexion de facto de la Cisjordanie constituent donc l’aboutissement logique des véritables objectifs stratégiques d’Israël, qui consistent à saper les fondements mêmes de toute future entité palestinienne.

Dès le départ, Oslo a exigé des concessions immédiates de la part des Palestiniens sans imposer aucun engagement à Israël. Les Palestiniens ont été contraints de reconnaître Israël, de renoncer à la résistance armée, de renoncer à leurs droits fondamentaux et de pouvoir contrôler leur propre société. Israël, en revanche, n’a jamais été tenu de définir des frontières, de mettre fin à l’expansion des colonies réservées aux Juifs ou de reconnaître la souveraineté palestinienne. Il ne s’agissait pas d’une omission, mais bien de la structure même de la domination coloniale, dans laquelle le “pouvoir” exigeait des concessions immédiates tout en reportant, renégociant et rejetant ses obligations à sa guise, laissant les populations occupées dépérir, perpétuellement soumises à l’occupation coloniale.

Pendant ce temps, Donald Trump a surpassé Joe Biden en matière de loyauté envers Israël. Sa promesse de bloquer l’annexion de la Cisjordanie n’est qu’une mesure de pure forme destinée à apaiser les dirigeants arabes impuissants, car elle permet à Israël de faire avancer son programme suprémaciste juif.

Trump a réduit les droits, la dignité et la vie des Palestiniens à des rebuts jetables à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. Parallèlement, il a supprimé toute l’aide américaine à l’Autorité palestinienne (AP) et à l’UNRWA, privant l’AP de ses capacités et de sa pertinence.

L’AP n’a jamais été conçue comme un État de transition. Israël l’a imaginée comme un simple sous-traitant en matière de sécurité et un programme bureaucratique de contre-insurrection. Un rôle de collabo que l’AP a consciencieusement rempli à la satisfaction des États-Unis et de l’UE.

Le soutien financier de l’UE à l’AP a domestiqué et métamorphosé les révolutionnaires d’antan en bureaucrates serviles. Les dirigeants se sont davantage investis dans le privilège des permis VIP délivrés par Israël que dans la défense de leur peuple contre les foules juives racistes.

Israël a utilisé Oslo comme un mécanisme de contrôle de la population, gagnant du temps pour achever son annexion officielle de toute la Palestine. Protégé par l’immunité diplomatique américaine, Israël a progressé petit à petit, consolidant son contrôle étape par étape, privé les Palestiniens de leur pouvoir d’action et laissant l’Autorité palestinienne devenir le simple prestataire de services de la puissance occupante.

Les États-Unis étaient censés être les garants d’Oslo. En réalité, ils n’ont garanti que l’interprétation d’Oslo par Israël. Une mission conçue et sans cesse révisée par les partisans inconditionnels d’Israël qui ont fini par dominer les principales commissions législatives et le pouvoir exécutif au fil des administrations américaines successives. Sous Donald Trump comme sous Joe Biden, cette impunité s’est transformée en collusion manifeste. Lorsque les partis ou les ministres au pouvoir en Israël déclarent ouvertement qu’il n’y aura jamais d’État palestinien, Washington attribue ces déclarations à l’expression d’une “démocratie israélienne dynamique”. Mais lorsque les dirigeants palestiniens sollicitent un avis juridique consultatif auprès de la Cour internationale de justice ou la reconnaissance internationale tant attendue de leur propre État, ils sont sanctionnés, qualifiés de menace pour la paix et de danger existentiel pour Israël.

Le rôle de l’Europe n’est pas moins cynique. L’Allemagne, prétendument rongée par la culpabilité de l’Holocauste juif, offre à Israël les moyens de mener à bien son génocide. Le Royaume-Uni et l’Union européenne publient des déclarations protocolaires exprimant leur “préoccupation” tout en poursuivant leurs relations commerciales avantageuses et en fournissant à Israël les armes nécessaires pour mettre en œuvre les politiques qu’ils prétendent condamner.

Gaza a révélé cette structure sous sa forme la plus brutale. Les États-Unis et l’Europe ont non seulement échoué à mettre fin au génocide, mais ils l’ont armé, justifié et normalisé. Ils ont regardé les hôpitaux, les écoles, les camps de réfugiés et des familles entières être pulvérisés. Ils ont regardé la famine être utilisée comme une arme. Ils ont regardé des dizaines de milliers de personnes mourir tout en attribuant le génocide au “droit à l’autodéfense” d’Israël.

Gaza aujourd’hui, c’est Oslo dépouillé de ses mensonges. D’abord vient le génocide. Puis on parle de “reconstruction”, de “réforme” et de “nouveaux arrangements de gouvernance”. On dit aux Palestiniens que leurs droits viendront – plus tard – après leur conformité, après leur désarmement, après leur soumission. Les Palestiniens ont été poussés à accepter le même marché dans le cadre des accords d’Oslo en Cisjordanie. Ils ont déposé les armes. Ils ont coopéré. Ils ont été cooptés. Ils ont reçu des promesses pour l’avenir. En échange, et depuis la signature des accords d’Oslo, Israël a augmenté la population illégale de colons juifs dans les zones réservées au futur État palestinien de 360 %, passant de 250 000 à 900 000 individus.

À Gaza, Trump insiste pour que la résistance soit “démilitarisée”, alors même qu’il équipe Israël d’armes de destruction massive.

L’Europe fait écho à ce discours en organisant des conférences de donateurs sous condition de capitulation palestinienne. Parallèlement, Israël bénéficie de l’impunité pour le génocide et la destruction de Gaza, mais la reconstruction est présentée comme un privilège conditionnel pour les victimes, tout comme le mirage d’un État a été brandi lors des accords d’Oslo.

Entre-temps, le génocide incessant ralentit lorsqu’il devient politiquement gênant de le poursuivre ouvertement. Les bombes font peut-être moins de bruit, mais la mort continue de frapper en silence : les autorisations bureaucratiques israéliennes limitent les abris, les médicaments et la nourriture, transformant Gaza en un cimetière à ciel ouvert dépourvu de pierres tombales. La Cisjordanie suit le même chemin, sans le tapage médiatique, alors qu’Israël exproprie les territoires pour les réserver à l’usage exclusif des Juifs, que l’Occident publie des déclarations de réprobation sans substance et que le monde regarde ailleurs.

Les livres d’histoire israéliens consigneront un jour les accords d’Oslo comme l’acte par excellence de la supercherie sioniste coloniale, facilitée par l’Occident, appliquée par des jeunesses sionistes racistes et parachevée par un génocide, en partie télévisé, le reste étant perpétré discrètement, selon une précision bureaucratique bien huilée et dans l’indifférence de la communauté internationale.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne ne sont pas de simples spectateurs passifs. Ils ont armé le génocide et protégé Israël de toute forme de comptes à rendre. Aujourd’hui, ils regardent Israël effacer le peuple palestinien sur le plan culturel et politique. Oslo a été une escroquerie sioniste typique. Les dirigeants palestiniens ont honoré leurs obligations en échange de promesses qu’Israël n’a jamais eu l’intention de tenir et que la communauté internationale n’a jamais eu l’intention de faire respecter. Sous couvert de l’indifférence internationale, Israël a continué à étendre les colonies réservées aux Juifs, à fragmenter la vie palestinienne, à renforcer l’apartheid juif et à transformer la soi-disant “paix” en un mandat international d’asservissement.

*Source : Middle East Monitor

Traduit par Spirit of Free Speech