Israël expulse 171 militants de la flottille de Gaza vers la Grèce et la Slovaquie

- La militante suédoise Greta Thunberg fait partie des personnes expulsées lundi

Par Betul Yilmaz (revue de presse : Anadolu – 6 octobre 2025)*

Israël a expulsé lundi, 171 militants internationaux détenus à bord d'une flottille humanitaire qui cherchait à contester le blocus illégal de la bande de Gaza.

Un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que 171 militants de la Flottille mondiale Sumud, dont la militante suédoise Greta Thunberg, avaient été expulsés vers la Grèce et la Slovaquie.

Le ministère a précisé que les personnes expulsées étaient des ressortissants de Grèce, d'Italie, de France, d'Irlande, de Suède, de Pologne, d'Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d'Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des États-Unis.

Selon le journal britannique The Guardian, Greta Thunberg a déclaré aux autorités suédoises qu'elle avait été détenue dans une cellule infestée de punaises de lit et qu'elle n'avait pas reçu suffisamment de nourriture et d'eau.

Par ailleurs, l'activiste turc Ersin Celik a déclaré à Anadolu que les forces israéliennes « ont sévèrement torturé Greta sous nos yeux » et « l'ont fait ramper et embrasser le drapeau israélien ».

Israël avait déjà expulsé environ 170 militants de la flottille au cours des derniers jours, la plupart vers Istanbul, et des groupes plus petits vers l'Italie et l'Espagne, selon le centre juridique israélien Adalah.

Mercredi soir, les forces navales israéliennes ont attaqué et saisi les navires de la flottille Global Sumud et ont arrêté plus de 470 militants originaires de plus de 50 pays. La flottille tentait d'acheminer de l'aide humanitaire à Gaza et de contester le blocus israélien de l'enclave.

Israël maintient le blocus de Gaza, qui compte près de 2,4 millions d'habitants, depuis près de 18 ans.

Depuis octobre 2023, les bombardements israéliens ont tué plus de 67 200 Palestiniens dans l'enclave, pour la plupart des femmes et des enfants, et l'ont rendue inhabitable, le blocus poussant également Gaza à la famine.

Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy

*Source : Anadolu