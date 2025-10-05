Journaliste italien détenu: "Greta Thunberg, a été humiliée, enveloppée dans un drapeau israélien et exhibée"

- « Greta Thunberg, une femme courageuse de seulement 22 ans, a été humiliée, enveloppée dans un drapeau israélien et exhibée comme un trophée », témoigne Lorenzo Agostino, qui se trouvait à bord de la Flottille mondiale Sumud

Par Asiye Latife Yılmaz (revue de presse : Anadolu – 4 octobre 2025)*

Le journaliste italien, Lorenzo Agostino, a déclaré samedi s’être senti « dans un lieu véritablement barbare », concernant sa détention illégale par Israël.

Ce dernier a été arrêté dans les eaux internationales après l’attaque israélienne contre les navires de la Flottille mondiale Sumud en route vers Gaza.

S’exprimant à Anadolu à son arrivée à Istanbul par un vol spécial de la Turkish Airlines affrété par la Türkiye, Agostino a affirmé que lui et les autres passagers avaient été enlevés et soumis à des conditions « humiliantes ».

« Ensuite, ils nous ont emmenés à terre et, une fois arrivés, ils se sont comportés comme un groupe terroriste. Je crois qu’ils ont frappé certaines personnes à coups de pied. Ils nous ont laissés sans eau potable pendant plus de deux jours. En somme, ils ont saisi chaque occasion pour humilier l’un d’entre nous », a-t-il rapporté.

Il a particulièrement mentionné le traitement infligé à l’activiste climatique suédoise Greta Thunberg, présente sur le même navire.

« Greta Thunberg, une femme courageuse de seulement 22 ans, a été humiliée, enveloppée dans un drapeau israélien et exhibée comme un trophée », a-t-il témoigné.

« J’ai eu le sentiment de me trouver dans un lieu véritablement barbare et j’espérais sincèrement que cette barbarie prendrait bientôt fin », a-t-il ajouté.

Agostino a décrit l’arrivée au port d’Ashdod comme un acte hostile, précisant que le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir s’y trouvait.

« Ben-Gvir était devant l’entrée du port d’Ashdod à notre arrivée. D’une certaine manière, il veillait à ce que nous soyons traités comme des terroristes, parce qu’il croyait que nous l’étions », a-t-il affirmé.

« J’ai eu la chance de partir juste au moment où Ben-Gvir arrivait », a-t-il ajouté.

Le journaliste a raconté qu’ils avaient les yeux bandés, les poignets attachés avec des menottes serrées, vêtus de manière inadaptée et exposés au froid dans un fourgon climatisé pendant plusieurs heures.

La Flottille mondiale Sumud, partie dans le but de briser le blocus israélien et d’acheminer une aide humanitaire à l’enclave palestinienne, s’est approchée des eaux de Gaza le 1er octobre au soir.

L’armée israélienne a attaqué la flottille, saisissant illégalement des dizaines de bateaux et arrêtant des centaines de passagers.

Traduit de l'anglais par Adama Bamba

*Source : Anadolu