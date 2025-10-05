Drop Site exige la libération immédiate des militants de la Global Sumud Flotilla, dont le journaliste Alex Colston

Les Israéliens ont brutalisé G. Thunberg, l'ont traînée au sol & forcée à embrasser le drapeau israélien. Les femmes sont dans un refuge pour chiens, sans manger & forcées de boire l'eau des WC.

Par Drop Site News (revue de presse - 4 octobre 2025)*

Drop Site News exprime sa profonde inquiétude face aux informations faisant état de traitements brutaux et abusifs infligés à des militants non violents et à des journalistes détenus par l’armée israélienne après l’interception de la Global Sumud Flotilla, dont Alex Colston, journaliste chez Drop Site.

Selon les informations fournies par le groupe juridique Adalah, les détenus ont été contraints de rester à genoux, les mains attachées avec des menottes en plastique, pendant au moins cinq heures. Certains ont été privés de sommeil, de nourriture et de médicaments. Plusieurs d’entre eux ont été jugés sans la présence d’un avocat. Ils ont été transférés du port d’Ashdod et sont actuellement détenus dans la prison de Ketziot, dans le Naqab (Néguev), l’un des centres de détention les plus tristement célèbres d’Israël. Drop Site n’a toujours pas pu entrer en contact avec Alex, tandis que les membres du Congrès américain et de nombreux élus du monde entier n’ont pas réagi.

Drop Site exige la libération immédiate de notre journaliste Alex Colston et de tous les participants à la flottille, et appelle tous les législateurs américains et l’ambassade américaine à Jérusalem à faire pression sur l’administration Trump et Israël pour qu’ils traitent de manière humaine tous les militants non violents de la Global Sumud Flotilla.

Le dernier bateau de la flottille, le Marinette, a été arraisonné par l’armée israélienne vendredi à 10h29 heure locale, selon les organisateurs. Les plus de 450 participants de la flottille ont d’abord été détenus au port d’Ashdod avant d’être transférés à la prison de haute sécurité de Ketziot, dans le sud d’Israël.

Alors que le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré sur X que

“les procédures sont en cours pour... finaliser l’expulsion des participants” et qu’“Israël tient à mettre fin à cette procédure le plus rapidement possible”,

les militants en détention se seraient vu refuser un procès équitable et auraient plutôt été soumis à des tentatives d’humiliation par l’armée israélienne.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a été filmé en train de visiter le site où étaient détenus les participants à la flottille et les a accusés de soutenir le “terrorisme” alors que des centaines d’entre eux étaient assis par terre.

Samedi, la militante suédoise Greta Thunberg a déclaré avoir été soumise à un traitement brutal pendant sa détention par les autorités israéliennes après son arrestation à bord de la flottille d’aide à Gaza, selon une correspondance du ministère suédois des Affaires étrangères consultée par le Guardian.

Greta Thunberg a déclaré au personnel de l’ambassade qu’elle est détenue dans une cellule “infestée de punaises”, avec très peu de nourriture et d’eau, et qu’elle a développé des éruptions cutanées. Elle a également rapporté qu’elle est restée assise par terre des heures durant.

Les militants turcs libérés ont décrit des traitements encore plus sévères : le journaliste Ersin Çelik a déclaré que les Israéliens ont maltraité Greta Thunberg, l’ont traînée par terre et l’ont forcée à embrasser le drapeau israélien. Ayçin Kantoglu a déclaré que les femmes sont détenues dans un refuge pour chiens, privées de nourriture pendant trois jours et forcées de boire l’eau des toilettes. L’équipe juridique italienne de la flottille a confirmé que les militants sont restés “sans nourriture ni eau pendant des heures, jusqu’à tard dans la nuit dernière”, à l’exception d’“un paquet de chips remis à Greta et montré aux caméras”. Les avocats ont également signalé des cas de violence verbale et physique.

L’organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) a condamné la détention par Israël de journalistes faisant partie des centaines de participants arrêtés à bord de la flottille. Selon RSF, une vingtaine de journalistes internationaux se trouvaient à bord pour couvrir l’événement. Le journaliste Alex Colston, de Drop Site, fait partie de ce groupe.

“Arrêter des journalistes et entraver leur travail constitue une grave violation du droit d’informer et d’être informé”, a déclaré Martin Roux, responsable du bureau de crise de RSF, dans un communiqué. “RSF condamne l’arrestation illégale des professionnels de l’information qui se trouvaient à bord de ces navires pour couvrir une opération humanitaire d’une ampleur sans précédent”.

Dans un communiqué publié le 2 octobre par le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), sa directrice régionale, Sara Qudah, a déclaré :

“La détention de membres de la presse alors qu’ils couvraient une mission humanitaire constitue une violation flagrante du droit maritime international et une escalade dangereuse de la stratégie d’attaques contre les journalistes menée par Israël. Les dirigeants du monde doivent intervenir immédiatement pour défendre la liberté de la presse, protéger les journalistes et demander des comptes”.

Le CPJ a contacté le bureau des médias nord-américains de l’armée israélienne pour obtenir des commentaires sur la détention des journalistes, mais n’a pas reçu de réponse.

Samedi, 137 participants à la flottille provenant de plusieurs pays, dont la Turquie, l’Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Koweït, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye, la Jordanie, la Suisse, Bahreïn et la Malaisie, ont été expulsés vers Istanbul. Quatre députés italiens ont été expulsés la veille. Plus de 320 personnes sont toujours détenues par Israël.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers le monde, notamment en Turquie, en Italie, en Espagne, en France, en Grèce, en Argentine, en Belgique et en Allemagne, pour protester contre l’interception de la flottille par Israël et pour appeler à la fin de la guerre à Gaza. En Italie, les salariés et les étudiants ont manifesté après que les plus grands syndicats du pays ont appelé à une grève générale d’une journée. Des centaines de trains ont été annulés ou retardés, certains vols ont été annulés et de nombreuses écoles ont été fermées.

Les législateurs américains, cependant, ont rejeté toutes les tentatives visant à libérer les militants de la GSF, invoquant même une interruption des activités gouvernementales. C’est inacceptable.

