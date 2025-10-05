Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Palestine : Les génocidaires

Publié par Gilles Munier sur 5 Octobre 2025, 08:25am

Catégories : #Gaza, #Génocide, #Sionisme, #Amalek

Par Jean-Claude Manifacier (revue de presse – extrait – 16 septembre 2925)

Préambule - Dans cet article, je donnerai des exemples tirés d’articles du journal israélien  « Haaretz », un journal qui a manifesté de la compassion pour la population  palestinienne. Il critique le gouvernement génocidaire israélien. Le deuxième journal  que je citerai abondamment « Israël Magazine » (I. M.), ne parle jamais de  comportement génocidaire. Mais il bénéficie d’un soutien sur place de la population  juive et de nombreux sondages sont supérieur à 80% de satisfaction. Leurs positions  sont diamétralement opposées dans leurs analyses des différents évènements politiques  présentés. Pour I. M., les génocides en Palestine, Gaza ou l’Apartheid en Cisjordanie,  sont des images rendues très valorisantes des misères commises lors de la conquête de  Canaan par la tribu juive venue d’Égypte vers le XIIIème siècle B.C. pour conquérir ce  pays par la force. Donnons un bref rappel : Abraham époux de Sara aura un fils Isaac,  qui sera le père d’Ésaü l’aîné et Jacob (qui sera nommé ensuite Israël).  - Le 1er génocide aura lieu au cours de la conquête du pays de Canaan (Genèse 34 et 35), deux fils de Jacob : Siméon et Lévi passeront au fil de l’épée les habitants du pays du  Roi Hamor et son fils Sichem.  

- Ésaü l’aîné aura un fils Eliphaz puis un petit fils Amalek. Mais Josué, fils de Nun qui  est le serviteur de Moïse, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l’épée (Exode  17:13) ; un 2éme génocide.  

- Moïse, parlant ensuite des Madianites dit : tuez les tous, mâles et toute femme qui a  connu un homme, Nombres (31:17) ; un 3ème génocide.  

- Josué (8:22), passera au fil de l’épée tous les gens d’Aï ; un 4ème génocide.  - Dans 1 Samuel (27:9) un 5ème génocide ne laissa en vie dans le pays des Philistins ni  homme, ni femme.  

- Enfin, dans 1 Samuel (30:1- 3), lorsque David arriva à Tsiklag les Amalécites avaient  fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s’y trouvaient (…) ils n’avaient tué  personne : Il n’y a donc pas eu de génocide commis par Amalek. Cela n’empêchera  pas, comme montré plus loin, page 13, de voir le journaliste d’I. M. Haïm Ouizemann  fabriquer ce mensonge.  

Il attribuera ensuite une implication éthique, Titre de son article dans I. M. de septembre  2025 : « Annexion des Territoires (Gaza et Cisjordanie), un devoir moral ». Cette base  éthique pour Michel Calvo (I. M. du 27 mai 2020) est devenue un Droit International :  les juifs sont le peuple autochtone, aussi connu sous le nom de Peuple 1er, lorsque la  Terre a été accordée aux juifs par le Tout-Puissant. C’est en fait un droit éternel sur cette  Terre Promise. 

Si on ajoute que les peuples génocidés, Gaza ou Canaan, sont considérés par certains  ministres comme des animaux, cela conduira certaines religions, capables d’empathie,  de percevoir la religion juive comme obscurantiste, et même certains grands  philosophes, comme Heidegger, de parler d’intelligence calculatrice.  

A Gaza, le seul aéroport et port construits ont été détruits. Le Goush Katif a été  évacué en août 2005 et plus de 1700 maisons ont été démantelées à coup de bulldozer.  Cela est sans comparaison avec la Nakba palestinienne de 1947-48 où les maisons  palestiniennes ont été volées et attribuées aux israéliens. Après le départ des colonies de  peuplement, une clôture empêche tout déplacement libre. Gaza est une prison à ciel  ouvert. Les opérations militaires israéliennes : "Plomb durci" fin 2008-début 2009, puis  "Pilier de défense" en novembre 2012 et enfin n’ont aucune bombe de 1 ou 2 tonnes. Elles ont conduit à plusieurs milliers de morts et  blessés à Gaza (soit, par suite de la dissymétrie des forces en présence, près de 50 fois  supérieures aux victimes israéliennes). Les 65 000 morts gazaouis ne sont jamais  mentionnés. La famille Fogel, dont cinq membres ont été tués en 2011 au cours d’un  accrochage avec des palestiniens dans leur maison d’Itamar, en Samarie sera cité 3 fois  dans I. M. de septembre 2025, N° 300. On donnera même la photo de cette famille. Les Palestiniens seraient majoritairement d’origine juive, ceci a été démontré par le Pr.  Antonio Arnez-Vilna, ainsi que par de multiples études d’ADN. Les mariages  endogamiques en Israël rendraient probablement difficile un accord pour faire une  analyse sur la population juive. 

Ces deux journaux (Haaretz et Israël Magazine) nécessitent un abonnement. Ils sont  rarement cités et les classes dirigeantes, dont le comportement est souvent  sociopathique, en France, Europe, USA et Israël, soutiennent dans leurs délires, les  gouvernements Ukrainien et israélien. Ces deux journaux n’abordent pas le problème  Ukrainien. Montrer que sur le fond ce problème est identique que celui de Gaza. Il peut  être traité rapidement, ce que je vais faire en une page.  …(…)…

La suite de l’article « Des Judéogénocidaires, jamais inquiétés, font la loi en France, en Europe, aux USA et en Israël » sur le site : Entre la plume et l'enclume

Du même auteur, sur "France-Irak Actualité", lire aussi: De la liberté d’expression à géométrie variable

 

Les pacificateurs

