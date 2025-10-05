Palestine : Les génocidaires

Par Jean-Claude Manifacier (revue de presse – extrait – 16 septembre 2925)

Préambule - Dans cet article, je donnerai des exemples tirés d’articles du journal israélien « Haaretz », un journal qui a manifesté de la compassion pour la population palestinienne. Il critique le gouvernement génocidaire israélien. Le deuxième journal que je citerai abondamment « Israël Magazine » (I. M.), ne parle jamais de comportement génocidaire. Mais il bénéficie d’un soutien sur place de la population juive et de nombreux sondages sont supérieur à 80% de satisfaction. Leurs positions sont diamétralement opposées dans leurs analyses des différents évènements politiques présentés. Pour I. M., les génocides en Palestine, Gaza ou l’Apartheid en Cisjordanie, sont des images rendues très valorisantes des misères commises lors de la conquête de Canaan par la tribu juive venue d’Égypte vers le XIIIème siècle B.C. pour conquérir ce pays par la force. Donnons un bref rappel : Abraham époux de Sara aura un fils Isaac, qui sera le père d’Ésaü l’aîné et Jacob (qui sera nommé ensuite Israël). - Le 1er génocide aura lieu au cours de la conquête du pays de Canaan (Genèse 34 et 35), deux fils de Jacob : Siméon et Lévi passeront au fil de l’épée les habitants du pays du Roi Hamor et son fils Sichem.

- Ésaü l’aîné aura un fils Eliphaz puis un petit fils Amalek. Mais Josué, fils de Nun qui est le serviteur de Moïse, vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l’épée (Exode 17:13) ; un 2éme génocide.

- Moïse, parlant ensuite des Madianites dit : tuez les tous, mâles et toute femme qui a connu un homme, Nombres (31:17) ; un 3ème génocide.

- Josué (8:22), passera au fil de l’épée tous les gens d’Aï ; un 4ème génocide. - Dans 1 Samuel (27:9) un 5ème génocide ne laissa en vie dans le pays des Philistins ni homme, ni femme.

- Enfin, dans 1 Samuel (30:1- 3), lorsque David arriva à Tsiklag les Amalécites avaient fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s’y trouvaient (…) ils n’avaient tué personne : Il n’y a donc pas eu de génocide commis par Amalek. Cela n’empêchera pas, comme montré plus loin, page 13, de voir le journaliste d’I. M. Haïm Ouizemann fabriquer ce mensonge.

Il attribuera ensuite une implication éthique, Titre de son article dans I. M. de septembre 2025 : « Annexion des Territoires (Gaza et Cisjordanie), un devoir moral ». Cette base éthique pour Michel Calvo (I. M. du 27 mai 2020) est devenue un Droit International : les juifs sont le peuple autochtone, aussi connu sous le nom de Peuple 1er, lorsque la Terre a été accordée aux juifs par le Tout-Puissant. C’est en fait un droit éternel sur cette Terre Promise.

Si on ajoute que les peuples génocidés, Gaza ou Canaan, sont considérés par certains ministres comme des animaux, cela conduira certaines religions, capables d’empathie, de percevoir la religion juive comme obscurantiste, et même certains grands philosophes, comme Heidegger, de parler d’intelligence calculatrice.

A Gaza, le seul aéroport et port construits ont été détruits. Le Goush Katif a été évacué en août 2005 et plus de 1700 maisons ont été démantelées à coup de bulldozer. Cela est sans comparaison avec la Nakba palestinienne de 1947-48 où les maisons palestiniennes ont été volées et attribuées aux israéliens. Après le départ des colonies de peuplement, une clôture empêche tout déplacement libre. Gaza est une prison à ciel ouvert. Les opérations militaires israéliennes : "Plomb durci" fin 2008-début 2009, puis "Pilier de défense" en novembre 2012 et enfin n’ont aucune bombe de 1 ou 2 tonnes. Elles ont conduit à plusieurs milliers de morts et blessés à Gaza (soit, par suite de la dissymétrie des forces en présence, près de 50 fois supérieures aux victimes israéliennes). Les 65 000 morts gazaouis ne sont jamais mentionnés. La famille Fogel, dont cinq membres ont été tués en 2011 au cours d’un accrochage avec des palestiniens dans leur maison d’Itamar, en Samarie sera cité 3 fois dans I. M. de septembre 2025, N° 300. On donnera même la photo de cette famille. Les Palestiniens seraient majoritairement d’origine juive, ceci a été démontré par le Pr. Antonio Arnez-Vilna, ainsi que par de multiples études d’ADN. Les mariages endogamiques en Israël rendraient probablement difficile un accord pour faire une analyse sur la population juive.

Ces deux journaux (Haaretz et Israël Magazine) nécessitent un abonnement. Ils sont rarement cités et les classes dirigeantes, dont le comportement est souvent sociopathique, en France, Europe, USA et Israël, soutiennent dans leurs délires, les gouvernements Ukrainien et israélien. Ces deux journaux n’abordent pas le problème Ukrainien. Montrer que sur le fond ce problème est identique que celui de Gaza. Il peut être traité rapidement, ce que je vais faire en une page. …(…)…

