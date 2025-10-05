Les pacificateurs

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Réseau international – 4 octobre 2025)*

La validité de toute forme de protestation non-violente contre le génocide du peuple palestinien restant ferme, les faits démontrent que l’ample mobilisation en cours devrait avoir comme objectif central l’abrogation de la Loi 17 mai 2005, n° 94 qui stipule une collaboration étroite et intégration entre les forces armées et les industries militaires d’Italie et Israël.

L’annonce de Trump à la conférence de presse avec Netanyahou

«Aujourd’hui est un jour très important, potentiellement un des jours les plus importants de notre histoire de la civilisation. Des choses qui durent depuis des centaines et milliers d’années, nous sommes très, très près de les résoudre. Je veux remercier Bibi de s’être vraiment impliqué et d’avoir fait un excellent travail. Nous avons bien travaillé ensemble, comme nous avons fait, ensemble, avec de nombreux autres pays. Ceci est l’unique façon de résoudre toute la situation. Accord complet, tout résolu. Cela s’appelle paix au Moyen-Orient».

Les estimations des experts sur l’«excellent travail» de Netanyahou à Gaza

«Les enfants sont extrêmement vulnérables : l’allaitement au sein est très problématique pour les mères de Gaza gravement traumatisées, qui, manquent d’eau, de nourriture, d’abri, d’hygiène, lait artificiel, électricité et autres biens de première nécessité. En estimant que 33% des morts violentes à Gaza sont des enfants, 21% des femmes et 46% d’hommes et que les mêmes proportions valent pour les morts par privations, on estime qu’à Gaza ont été tués par la violence et par les privations environ 479 000 enfants dont 380 000 de moins de cinq ans, 63 000 femmes et 138 000 hommes : au total environ 680 mille personnes».

Le plan de Trump : qui gouvernera Gaza

«Gaza sera gouvernée par un comité technocratique et apolitique, responsable de la gestion quotidienne des services publics. Ce comité sera composé de Palestiniens qualifiés et d’experts internationaux, sous la supervision et le contrôle d’un nouvel organisme international de transition : le Conseil de paix, qui sera conduit et présidé par le président Donald J. Trump avec d’autres membres et chefs d’État qui seront annoncés, parmi lesquels l’ex-premier ministre Tony Blair».

Le plan de Trump : la force internationale de «stabilisation» et la présence israélienne de «sécurité»

«Les États-Unis collaboreront avec les partenaires arabes et internationaux pour constituer une Force internationale de Stabilisation (ISF) à déployer immédiatement à Gaza. L’ISF entraînera et soutiendra des forces de police palestiniennes soigneusement sélectionnées. Les forces de défense israéliennes céderont progressivement le territoire de Gaza à la Force Internationale de Stabilisation, exception faite pour une présence de sécurité périmétrique qui demeurera tant que Gaza ne sera pas protégée de façon adéquate de toute menace terroriste».

Le plan de Trump : comment «reconstruire et relancer Gaza»

«Sera élaboré un plan de développement économique de Trump pour reconstruire et relancer Gaza en convoquant un groupe d’experts qui ont contribué à la naissance de certaines des florissantes villes modernes du Moyen-Orient. De nombreuses propositions pondérées d’investissement et d’enthousiasmantes idées de développement ont été élaborées par des groupes internationaux bien intentionnés et seront prises en considération pour synthétiser les cadres de sécurité et gouvernance afin d’attirer et faciliter ces investissements. Sera instituée une zone économique spéciale avec tarifs préférentiels et taxes d’accès à négocier avec les pays participants».

La Cisjordanie comme Gaza

«Les actions radicales d’Israël transforment la Cisjordanie à l’ombre de la guerre de Gaza – écrit le Washington Post dans un service documenté. Tandis que l’attention mondiale s’est concentrée sur la guerre d’Israël à Gaza, le gouvernement Netanyahou et les colons israéliens sur le terrain ont redéfini la réalité de la Cisjordanie, un territoire beaucoup plus vaste, considéré par la majeure partie du monde comme le cœur d’un futur État palestinien». Les zones du territoire palestinien encore administrées par l’Autorité palestinienne sont de plus en plus restreintes et fractionnées. La plus grande partie de la Cisjordanie estdésormais contrôlée par Israël, qui l’occupe avec de nouvelles colonies. Les attaques de l’armée israélienne s’intensifient contre les habitants palestiniens avec destructions et ratissages. Des bandes de colons israéliens, appuyées et armées par l’armée israélienne, attaquent les Palestiniens, incendient leurs propriétés, commettent des violences criminelles.

Le pacte militaire entre Italie et Israël

Le nouveau centre international d’entraînement des pilotes de chasseurs F-35 à Trapani-Birgi (Sicile)

La base aérienne de Trapani-Birgi, en Sicile, deviendra le premier centre international d’entraînement pour pilotes des chasseurs étasuniens F-35 en dehors des États-Unis : le projet prévoit la création d’une structure qui reflète la Luke Air Force Base en Arizona, actuellement principal centre d’entraînement pour pilotes de F-35. L’Italie joue déjà un rôle clé à travers le centre de Cameri (Piémont), où sont produits des F-35 et des pièces de rechange non seulement pour l’Aéronautique et la Marine italiennes, mais aussi pour les partenaires internationaux. Le nouveau centre d’entraînement à Trapani-Birgi formera des pilotes non seulement italiens, mais aussi des pays alliés qui utilisent les chasseurs F-35, y compris selon toute probabilité les pilotes israéliens aussi.

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 3 octobre 2025 sural chaîne TV italienne Byoblu

traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

*Source : Réseau international