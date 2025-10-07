Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Rassemblement ce mardi 7 octobre à Paris !

Publié par Gilles Munier sur 7 Octobre 2025, 08:27am

Catégories : #Gaza, #Génocide

Revue de presse : EuroPalestine (6 octobre 2025)*

Nous vous invitons à participer à un grand rassemblement ce mardi 7 octobre, date considérée à tort par beaucoup de gens comme le début des supplices infligés par Israël aux Palestiniens.

Nous allons, en place publique à Paris, montrer et démontrer que nous ne sommes pas face à une guerre contre le Hamas, mais bien confrontés à la décision des dirigeants fascistes israéliens d’éradiquer tout le peuple palestinien.

Nous proposerons plusieurs spectacles de rue destinés aux passants, soumis à de la propagande mensongère relayée par les médias grands public. Et nous distribuerons avec votre aide le véritable récit de 77 ans de colonisation israélienne et de 18 ans de camp de concentration à Gaza. 

Nous montrerons ensemble que nous ne nous tairons pas, et resterons mobilisés tant que la Palestine ne sera pas libérée.

Venez nombreux mardi 7 octobre à partir de 17 H (et jusqu’à 19 H 30)

Fontaine des Innocents : Métro-RER Châtelet Les Halles

*Source : CAPJPO-Europalestine

