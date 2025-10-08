Les Brigades Al-Quds menacent de poursuivre le combat si une trêve n’est pas conclue à Gaza

Par Al Mayadeen English (revue de presse - 7 octobre 2025)*

Les Brigades Al-Quds marquent la date anniversaire d’“Al-Aqsa Flood” en s’engageant à poursuivre la résistance, insistant pour que les prisonniers israéliens ne soient libérés que dans le cadre d’un échange équitable.

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’opération “Al-Aqsa Flood”, les Brigades Al-Quds, la branche militaire du Mouvement islamique palestinien, ont déclaré mercredi que la résistance palestinienne combattra tant que l’occupation perdurera, et ont réaffirmé leur engagement à mettre fin à la guerre et à soulager les souffrances de la population de Gaza.

Dans une déclaration marquant cette importante date, les Brigades al-Quds ont déclaré que les factions de la résistance

“ne ménageront aucun effort pour mettre fin à la guerre et aux souffrances du peuple de la bande de Gaza”. Le groupe a souligné que les prisonniers israéliens détenus par la résistance “ne reverront la lumière que grâce un accord d’échange équitable”,

contraignant l’occupation israélienne à mettre fin aux combats.

Les Brigades Al-Quds ont réitéré l’objectif stratégique du recours aux armes, affirmant que celles-ci

“n’ont d’autre but que de libérer notre terre et de combattre l’ennemi, et ne seront déposées que lorsque ces deux objectifs seront atteints”.

Le communiqué présente le combat comme un engagement à long terme lié à la libération et au retour des Palestiniens sur leur terre.

Hommage aux factions alliées et aux soutiens régionaux

Le groupe a adressé des salutations spécifiques à ses partenaires palestiniens et régionaux. Il a rendu hommage à

“nos bataillons bénis en Cisjordanie occupée” et “aux âmes des combattants jordaniens et aux héros des flottilles et des bateaux qui ont brisé le siège, ainsi qu’aux peuples libres du monde”.

Les Brigades Al-Quds ont également transmis un message de solidarité aux mouvements et États alliés, s’adressant à

“nos frères d’armes et de sang du Hezbollah, qui ont constitué un soutien majeur et sans faille”, et exprimant leur reconnaissance particulière à “nos frères du Yémen, dignes et fiers, en particulier nos frères d’Ansar Allah, véritables alliés et soutiens”, ainsi qu’aux “frères de la République islamique d’Iran, qui ont été des partenaires directs dans cette bataille”.

Le communiqué a présenté cette date anniversaire comme l’occasion de réaffirmer que la résistance armée restera un élément central de la lutte palestinienne jusqu’à ce que l’objectif de la “libération” soit atteint. En insistant sur un échange de prisonniers équitable comme seule voie acceptable pour la libération des otages, les Brigades Al-Quds ont souligné le rôle central des otages dans toute trêve ou accord négocié.

Les factions palestiniennes rendent hommage aux combattants tombés au combat

Les factions de la résistance palestinienne ont publié une déclaration commune réaffirmant que la résistance sous toutes ses formes reste “la seule option viable pour affronter l’occupation sioniste”.

Les différentes factions ont souligné les échecs politiques et militaires d’Israël comme preuve de la résilience palestinienne. Malgré des bombardements incessants et massifs, la résistance a maintenu sa cohésion interne, et a négocié des échanges de prisonniers qui ont permis la libération de centaines de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Les factions ont adressé leurs remerciements à tous les fronts de soutien au Yémen, au Liban, en Irak et en Iran, saluant leurs “positions fermes et éthiques” : elles ont salué les combattants de la résistance tombés au combat, parmi lesquels Sayyed Hassan Nasrallah, Sayyed Hashem Safieddine, les commandants Mohammad Bagheri, Hossein Salami, Gholam Ali Rashid et Mohammad Saeed Izadi, ainsi que tous ceux “tombés sur les fronts de la confrontation et du soutien”.

Enfin, les factions ont rendu hommage aux dirigeants et aux planificateurs de l’opération Al-Aqsa Flood, citant notamment

“les grands commandants Ismaïl Haniyeh, Yahya al-Sinwar et Mohammed al-Deif”, ainsi que “la longue liste de figures nationales et de commandants de toutes les factions de la résistance dont l’héroïsme et les sacrifices immortalisés dans l’histoire seront gravés à jamais en lettres de lumière”.

*Source: Al Mayadeen

Traduit par Spirit of Free Speech