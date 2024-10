Le 16e Sommet des BRICS à Kazan : Marquant l’Éclipse de l’Hégémonie Occidentale

Par Mohamed Lamine Kaba (revue de presse : Réseau international – 26 octobre 2024)*

Le 16ème sommet des BRICS à Kazan, du 22 au 24 octobre 2024, scelle l’éclipse de l’hégémonie occidentale. Les pays du Sud, longtemps dominés, prennent leur revanche démographique, économique et politique.

L’Alliance BRICS, nouvelle puissance géopolitique, impose un monde multipolaire, où la diversité prime sur l’occidentalité. L’Occident, jadis maître du monde, cède la place à une nouvelle ère de coopération et de multipolarité. La magie de Kazan a définitivement changé la donne.

Le sommet de Kazan sonne-t-il le glas de l’hégémonie occidentale ? Les puissances émergentes de l’Alliance et leurs alliés d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine unissent-ils leurs forces pour créer un nouvel ordre mondial ? Peut-on assister à la naissance d’une nouvelle monnaie mondiale, libérant les pays du Sud de la tutelle financière des États-Unis ? Les BRICS sont-ils le Deus Ex Machina du Sud global, offrant une alternative crédible à l’ordre mondial actuel ? Kazan marque-t-il le début d’une ère de défiance et de coopération pour les pays du Sud ? C’est à ces questions que nous allons répondre.

L’avenir est multipolaire, et les BRICS en sont les architectes

En effet, tenu du 22 au 24 octobre 2024, le sommet de Kazan a constitué un jalon historique dans la coopération Sud-Sud. Ce rassemblement des puissances émergentes – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et leurs alliés – a été le théâtre d’un effort collectif audacieux pour contester l’hégémonie occidentale et ré-imaginer l’ordre mondial. Les discussions ont abouti à des initiatives majeures, telles que la proposition russe de créer un Parlement des BRICS pour renforcer l’impact politique de cette alliance économique. La création d’une monnaie commune, le BRICS+, pourrait également être envisagée afin de réduire la dépendance au dollar américain et instaurer une économie mondiale plus équitable. Ce sommet illustre l’émergence d’un monde multipolaire, valorisant la coopération et l’équité, et consolide un nouveau paradigme de développement à travers un réseau de solidarité économique Sud-Sud. Il marque ainsi le début d’une ère où les pays du Sud prennent résolument leur destin en main et redéfinissent leur avenir sur l’échiquier mondial.

Débriefing du sommet de Kazan : les décisions qui vont changer la donne

La Déclaration finale du sommet des BRICS 2024 met en lumière l’engagement stratégique de ce groupe à renforcer leur partenariat sur des intérêts communs. En réponse aux sanctions illégitimes touchant l’économie mondiale, les BRICS soulignent la nécessité d’inclure activement les pays d’Afrique et du Sud global dans les processus internationaux, saluant leur intérêt pour l’unification. Un soutien notable est manifesté pour l’adoption de la Palestine à l’ONU, conformément aux frontières de 1967, et pour les efforts de dialogue visant à résoudre le conflit en Ukraine. Le principe des « solutions africaines aux problèmes africains » est réaffirmé, avec un soutien résolu à l’Union Africaine et aux initiatives de paix des Etats africains. La lutte contre le terrorisme en Afrique est également priorisée, avec des appels à une coopération internationale renforcée et à un soutien accru pour les pays les plus touchés.

Des partenariats stratégiques avec des organisations telles que l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), le Forum Inde-Afrique, le Forum Russie-Afrique, la conférence ministérielle Russie-Afrique et le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) sont encouragés pour faciliter les échanges commerciaux et promouvoir un développement durable. En intégrant 13 nouvelles nations en tant que partenaires – et non membres à part entière – (Algérie, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Ouzbékistan et Vietnam), les BRICS soulignent leur dynamisme dans le commerce mondial avec des corridors stratégiques comme le corridor international Nord-Sud et la route maritime du Nord, optimisant la connectivité et réduisant les coûts de transport. Ces corridors constituent la colonne vertébrale du commerce internationale : corridor international Nord-Sud, initiative « Belt and Road » (ceinture et route), mer rouge et canal de Suez, réseau routier transafricain et route maritime du Nord (NSR). Quelles sont les implications géopolitiques et géostratégiques de ce sommet grandeur-nature ?

Révolution géopolitique : les BRICS défient l’hégémonie occidentale

Un séisme géopolitique secoue le monde : les BRICS, puissances émergentes, lancent un défi sans précédent à l’hégémonie occidentale. Brésil, Ils unissent leurs forces pour renverser l’ordre mondial établi depuis des décennies. La domination économique, politique et culturelle de l’Occident vacille. Une nouvelle ère de multipolarité et de coopération émerge, redéfinissant les règles du jeu mondial. Par son succès éclatant, le sommet de Kazan incarne une révolution géopolitique marquante, alors que les pays de l’Alliance BRICS et leurs alliés s’allient pour défier l’hégémonie occidentale post-Seconde Guerre mondiale. Représentant plus de 40% de la population mondiale, plus de 35% du PIB global et 20% des réserves de change, les BRICS remettent en cause la suprématie économique et politique de l’Occident, tout en offrant un nouveau modèle de gouvernance multipolaire et équitable. En promouvant une économie diversifiée et une coopération Sud-Sud renforcée, cette coalition marque l’émergence d’un ordre mondial plus juste. Les implications stratégiques sont profondes : redéfinition des alliances, réévaluation des intérêts nationaux et transformation des relations internationales.

Le sommet de Kazan symbolise la détermination des BRICS à écrire un avenir affranchi des diktats occidentaux, ouvrant la voie à un monde pluriel et équitable. Le monde bascule. Les BRICS ont défait l’hégémonie occidentale, libérant les pays du Sud. Une nouvelle ère géopolitique émerge, fondée sur l’équilibre et la coopération. L’avenir est multipolaire, et les BRICS en sont les architectes.

Fin de la domination du dollar : naissance d’une nouvelle monnaie mondiale ?

Le règne du dollar touche à sa fin. Les BRICS créent une nouvelle monnaie mondiale, libérant les pays du Sud de la tutelle financière occidentale. Un nouveau système financier émerge, fondé sur l’équilibre et la coopération. L’ère de la monopolarité financière est révolue. Le sommet de Kazan (capitale de la région de Tatarstan) marque un tournant crucial vers la déconstruction de l’hégémonie financière occidentale, explorant la création d’une nouvelle monnaie mondiale : le BRICS+. En offrant une alternative stratégique au dollar américain, cette initiative vise à diminuer la domination Etats-Unis sur les transactions internationales et à équilibrer le pouvoir économique mondial. Le dollar, en place depuis 1944, a permis aux Etats-Unis de contrôler les flux financiers, d’influencer les taux de change et de sanctionner les pays opposants, mais crée aussi une dépendance excessive, expose à des fluctuations et limite les opportunités des pays émergents. La monnaie BRICS+ propose un modèle multipolaire, intégrant les devises des BRICS pour une stabilité et une gestion collective, tout en favorisant une souveraineté financière accrue et une coopération Sud-Sud renforcée. Cette transformation ambitionne de redéfinir la géopolitique financière, d’éroder l’influence américaine et d’inaugurer une nouvelle ère de coopération mondiale. Les BRICS s’affirment résolus à reconfigurer l’ordre économique pour émanciper les pays du Sud. La domination du dollar est bel et bien révolue. La nouvelle monnaie mondiale des BRICS redéfinit l’équilibre financier mondial. Un monde économique multipolaire émerge, libéré de la tutelle occidentale. L’avenir est désormais résolument plurimonétaire.

Coopération Sud-Sud : un nouveau paradigme pour le développement

Un vent de changement souffle sur le Sud. La coopération Sud-Sud émerge comme une force transformative, défiant les modèles de développement traditionnels. Les pays émergents unissent leurs forces pour créer un nouveau paradigme : équitable, durable et autonomisé. L’ère de la dépendance est révolue, l’avenir est désormais Sud-Sud. La coopération Sud-Sud représente un paradigme novateur pour le développement, mis en lumière lors du 16ème sommet des BRICS à Kazan, qui souligne l’émergence d’une ère de collaboration renforcée entre les pays du Sud. Cette alliance stratégique s’appuie sur des valeurs cardinales telles que la solidarité, l’équité et la souveraineté, ainsi que sur des objectifs convergents de développement, de stabilité et de prospérité. Face aux défis communs liés à la pauvreté, aux inégalités et au changement climatique, les BRICS multiplient les initiatives dans des secteurs clés : le commerce par le biais d’accords commerciaux et de zones de libre-échange, l’énergie avec une coopération renforcée autour des énergies renouvelables, la technologie via le partage de connaissances et l’innovation, et enfin les infrastructures pour une meilleure connectivité. Cette dynamique assure aux pays du Sud une compétitivité économique accrue, une résilience consolidée face aux crises, un accès facilité aux marchés et aux technologies, tout en promouvant la paix et la stabilité régionales. Stratégiquement, cette coopération redéfinit les relations internationales, érode l’influence occidentale et favorise l’émergence d’un monde plus pluriel et équitable. Les BRICS s’affirment ainsi comme catalyseurs d’un développement durable, inclusif et souverain pour les nations du Sud. La coopération Sud-Sud a renversé la donne. Un nouveau paradigme émerge, où les pays du Sud prennent leur destin en main. L’autonomie, l’équité et la solidarité remplacent la dépendance.

On peut dire que le sommet de Kazan a sonné le glas de la suprématie occidentale. Ironie de l’histoire, les pays qui ont longtemps prôné la démocratie et la liberté économique se retrouvent désormais dépassés par leurs propres disciples. Les BRICS, ces « élèves » récalcitrants, ont réussi à retourner la table. L’Occident, jadis maître du monde, se retrouve désormais face à son propre déclin. La magie de Kazan a révélé la vérité : l’ère de l’hégémonie occidentale est bel et bien révolue.

Mohamed Lamine KABA, Expert en géopolitique de la gouvernance et de l’intégration régionale, Institut de la gouvernance, des sciences humaines et sociales, Université panafricaine, spécialement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook ».