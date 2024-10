Signons toutes et tous la pétition contre le gala des génocidaires

Infos CAPJPO-Europalestine (28/10/24)* Chères amies, chers amis, Nous ne pouvons accepter que les promoteurs du génocide du peuple palestinien organisent, comme ils l’annoncent, un gala de levée de fonds au profit de l’armée israélienne le 13 novembre prochain à Paris ! Ce « gala », organisé par l’association Israel is Forever, prévoit l’animation de l’événement par le fasciste Bezalel Smotrich, ministre de la colonisation des terres palestiniennes, y compris la bande de Gaza une fois vidée de ses habitants, morts ou encore vivants. La pétition ci-dessous revêt une importance particulière dans le cadre de nos campagnes contre cet événement scandaleux. https://www.change.org/p/non-à-la-tenue-du-gala-israel-is-forver-non-à-la-promotion-des-crimes-contre-l-humanité?source_location=search Alors, merci par avance de la signer et de la faire signer au maximum. NON AU GALA DES CRIMINELS !