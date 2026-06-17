Nouveau rapport sur les produits des colonies : comment Israël trompe l’Europe au vu et au su de tous

Par l’Agence Média Palestine (revue de presse - 11 juin 2026)*

Une nouvelle enquête révèle l’ampleur des importations agricoles issues des colonies israéliennes vers le marché européen, malgré des dispositifs juridiques censés les encadrer. Entre failles réglementaires, défauts de contrôle et ambiguïtés politiques, l’Union européenne contribue à la pérennisation de l’occupation des territoires palestiniens.

Alors que plusieurs gouvernements européens durcissent quelque peu leur discours à l’égard de la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, une enquête de quatre ans menée par le Global Echo Litigation Center (une ONG juridique créée en 2018, spécialisée dans les droits humains en Palestine) pointe le fait que l’Europe continue d’importer massivement des produits agricoles issus des colonies israéliennes, souvent sous une identité commerciale trompeuse.

Ces faits sont déjà documentés par de nombreux rapports d’ONG et enquêtes journalistiques, comme celle concernant le vin des colonies, publiée par Le Monde diplomatique, en février 2026.

Publiée en juin 2026 sous le titre Importing Occupation, la nouvelle étude affirme que des milliers de tonnes de dattes, agrumes, herbes aromatiques, raisins ou légumes cultivés dans des colonies israéliennes de Cisjordanie et du plateau du Golan occupé pénètrent chaque année les marchés européens en étant déclarés comme des produits originaires d’Israël. Une pratique qui contrevient à plusieurs dispositions du droit européen.

Un système de dissimulation à grande échelle

L’enquête repose sur l’analyse de plus de 30 000 documents commerciaux et de près de 6 000 expéditions agricoles vers l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse entre 2017 et 2026.

Selon le rapport, 17,2 % des cargaisons agricoles israéliennes importées en Europe provenaient en réalité de colonies israéliennes établies dans les territoires occupés. Pour l’Union européenne seule, la proportion atteindrait 19,2 %, soit près d’un produit sur cinq. Les chercheurs soulignent toutefois que ce chiffre pourrait être sous-estimé en raison des mécanismes d’opacification de l’origine des marchandises.

L’une des principales révélations concerne les déclarations douanières. Parmi plus de 2 000 factures examinées, 16,7 % présentaient comme israéliens des produits issus des colonies (d’une valeur de plus de 13 millions d’euros) afin de bénéficier des avantages tarifaires prévus par l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. Ces préférences commerciales sont censées être réservées aux produits fabriqués à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’État israélien.

Des règles européennes largement contournées

Depuis plusieurs années, la position juridique de l’Union européenne est pourtant claire : les colonies israéliennes ne font pas partie du territoire d’Israël et leurs produits ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel accordé aux exportations israéliennes.

En théorie, les marchandises produites dans les colonies doivent être identifiées et étiquetées comme telles et ne peuvent prétendre à certaines exonérations douanières. En pratique, explique le rapport, les autorités européennes dépendent largement des déclarations fournies par les exportateurs israéliens et disposent de moyens limités pour vérifier l’origine réelle des produits.

Les enquêteurs dénoncent ainsi un système dans lequel la charge de la preuve repose essentiellement sur les administrations douanières européennes, tandis que les entreprises exportatrices bénéficient d’une marge importante pour masquer l’origine des marchandises.

Le rapport affirme que lorsque les douanes européennes refusent effectivement les avantages tarifaires à des produits issus des colonies, l’État israélien compenserait financièrement les exportateurs concernés. Une pratique qui réduirait considérablement l’effet dissuasif des taxes douanières prévues par le droit européen.

Le problème des labels biologiques

L’enquête pointe également des irrégularités concernant les certifications biologiques et phytosanitaires.

Selon les auteurs, des produits cultivés dans les colonies reçoivent régulièrement des certificats biologiques délivrés par les autorités israéliennes puis reconnus par les États européens. Or, soutiennent-ils, Israël n’a aucune compétence légale pour certifier des productions agricoles situées dans des territoires occupés.

Le même raisonnement est appliqué aux certificats phytosanitaires garantissant la conformité sanitaire des végétaux exportés. Leur validité juridique serait contestable dès lors qu’ils concernent des exploitations situées hors du territoire israélien reconnu.

Ces mécanismes permettraient à des produits issus des colonies d’accéder aux circuits commerciaux européens dans des conditions similaires à celles des produits israéliens.

Des consommateurs induits en erreur

Au-delà des questions douanières, l’enquête met en cause les pratiques d’étiquetage.

Depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu en 2019, les produits provenant des colonies israéliennes doivent être explicitement identifiés comme tels afin d’éviter toute confusion pour le consommateur.

Or, selon de nombreuses enquêtes dont celle de Global Echo, une part significative des marchandises concernées continue d’être commercialisée sous la mention « Produit d’Israël ». Les auteurs estiment que cette présentation empêche les consommateurs européens d’effectuer un choix éclairé et pourrait constituer une violation des règles européennes de protection du consommateur.

Une contradiction politique européenne

Depuis plusieurs mois, plusieurs États européens, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège et l’Australie, ont annoncé des sanctions ciblées contre des colons et organisations accusés d’encourager les violences en Cisjordanie. Des discussions sont également en cours dans plusieurs capitales européennes concernant l’opportunité d’interdire totalement le commerce avec les colonies israéliennes.

Pourtant, cette enquête, comme les autres avant elle, met en évidence un décalage entre les déclarations politiques et les pratiques commerciales. Alors que les gouvernements européens dénoncent régulièrement l’illégalité des colonies au regard du droit international, les échanges économiques avec celles-ci se poursuivent largement.

Cette contradiction alimente les accusations de « complicité économique » formulées par plusieurs organisations de défense des droits humains et les campagnes BDS. Selon elles, le maintien de ces flux commerciaux contribue indirectement à la viabilité économique des colonies et, par conséquent, à la consolidation d’une occupation considérée comme illégale par la communauté internationale.

Le rapport formule plusieurs recommandations : suppression effective des avantages tarifaires accordés aux produits des colonies, refus systématique des certifications israéliennes pour les marchandises issues des territoires occupés, contrôles renforcés sur l’étiquetage et enquêtes des autorités de protection des consommateurs.

Au-delà de ces mesures techniques, l’enquête relance un débat plus fondamental : celui de la responsabilité des États européens dans le maintien d’un système qu’ils condamnent officiellement sur le plan diplomatique. Pour les auteurs de Importing Occupation, le problème n’est pas celui de quelques erreurs administratives isolées, mais celui d’un dispositif commercial qui permet, depuis des années, de brouiller la frontière entre Israël et les territoires qu’il occupe.

Dans un contexte où la pression internationale sur la politique de colonisation israélienne s’intensifie, les conclusions du rapport posent une question désormais difficile à éluder pour les institutions européennes : jusqu’où l’Union peut-elle dénoncer l’occupation tout en continuant à commercer avec ses produits ?

*Source : Agence Média Palestine