“Deal de rêve” pour l’Iran, frustration & confusion à Tel Aviv & amorce de retrait US…

Par IntelSky (revue de presse -16 juin 2026)*

Les “tisserands” iraniens isolent Washington et entravent l’entité, tandis que les partisans du retrait imposent l’équation de l’attachement à la terre. — Talal Nahle

Mardi 16 juin 2026

Le grand conflit régional entre dans son 109e jour au cœur d’un bouleversement historique qui scelle le recul stratégique de l’administration américaine face à la fermeté et à la perspicacité diplomatiques de l’Iran. Alors que Washington et Tel-Aviv tentent d’assimiler l’ampleur de la défaite, les Américains sont tombés dans le piège soigneusement tendu par les Iraniens tout au long de ces mois d’affrontements. C’est ce qu’a reconnu l’analyste militaire sioniste Amir Bohbot, qui a qualifié cet accord de “deal de rêve” pour l’Iran et de désastre stratégique absolu pour l’entité d’occupation, qui se retrouve entièrement dépouillée de tous ses objectifs, sans avoir pu éliminer un seul gramme d’uranium enrichi ni compromettre les capacités balistiques et l’Axe de la Résistance.

Signe manifeste du repli militaire américain protégeant ses intérêts après les conditions souveraines imposées par Téhéran, la chaîne hébraïque Channel 12 a révélé que l’armée américaine a commencé les préparatifs pour évacuer immédiatement environ 20 % de ses avions ravitailleurs en vol stationnés à l’aéroport Ben Gourion.

1. Les coulisses des négociations de l’accord et les pièges de la dissuasion mutuelle

Les milieux diplomatiques et politiques ont révélé avec précision le contenu du protocole d’accord d’Islamabad, qui entrera officiellement en vigueur vendredi à Genève :

Le tissage du tapis iranien : le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a fait part à ses interlocuteurs de sa profonde satisfaction quant aux 14 clauses de l’accord, soulignant que chacune d’entre elles a été rédigée avec une extrême précision. Téhéran s’est attaché à tisser cet accord comme on tisse un “tapis persan”, avec patience et un grand professionnalisme politique. Répondant avec sarcasme à ceux que cet accord agace, Berri a ajouté : “Quiconque s’irrite ou se sent floué par cet accord n’est pas libanais”.

L’équation des parties à l’accord et le droit de riposte : le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a clarifié la nature juridique de cette nouvelle piste en présence des ambassadeurs étrangers, déclarant sans ambiguïté :

“La première partie du mémorandum concerne les États-Unis et Israël, et la seconde partie l’Iran et le Hezbollah”.

Dans ce contexte, des sources iraniennes bien informées ont confirmé au journal Al-Akhbar que cet accord ne prive pas Téhéran de son droit de riposte face à la récente agression sur Dahieh (banlieue sud de Beyrouth). Au contraire, ce droit reste en vigueur et préservé, et les nouveaux mécanismes prévus à l’article 13 régissent les sanctions en cas de violation future susceptible de faire voler cet accord en éclats, démontrant ainsi l’interdépendance juridique et pratique de ces différents domaines.

L’énigme de la frappe sur Dahieh : À l’inverse, l’appareil de sécurité sioniste est toujours en proie à la confusion quant à l’identité de la prétendue cible de la récente frappe sur Dahieh. Tischler (i24NEWS) a fait allusion à la “neutralisation d’un haut responsable”, sans qu’Israël n’ose, pour l’heure, préciser ou annoncer son identité, craignant de faire dérailler le processus avant la signature prévue vendredi.

2. L’impasse sioniste… Lamentations des ministres et confusion sur le front

Les establishments politiques et militaires de l’entité connaissent un état de frustration et de confusion sans précédent, privés de leurs capacités de réaction :

Confusion et embarras sur le terrain : la chaîne hébraïque Channel 12 a cité des sources militaires faisant état d’un état de frustration et de confusion généralisées dans les rangs des troupes d’occupation au sud du Liban, avec des ordres de retrait potentiellement imminents. Un responsable israélien a admis à i24NEWS l’ampleur du malaise causé par l’inclusion du Liban comme clause principale et immuable de l’accord, après que Washington ait définitivement capitulé face à l’Iran.

Fin de la liberté de circulation et projets expérimentaux : les médias hébreux ont tourné en dérision l’absence du terme “liberté de circulation au Liban” dans les déclarations de Netanyahu et de son ministre de la Guerre. Sur ce point, le président de l’Assemblée nationale Berri a affirmé que Tel-Aviv a complètement perdu, en vertu du mémorandum, toute capacité d’action préventive ou de manœuvre. Il a affirmé son rejet absolu des propositions concernant les “zones expérimentales”, déclarant :

“Le Liban est divisé en districts, pas en zones expérimentales, et il n’y a aucune place dans mon vocabulaire pour des propositions étalant un retrait sur deux ans. Nous voulons un retrait immédiat et intégral dans le délai de 60 jours, garanti par Trump et sous la supervision totale de l’Iran”.

Maariv : frustration et autoflagellation : Un sentiment d’indignation écrasant a prévalu au sein de l’establishment sécuritaire israélien selon Maariv face à l’incapacité de la classe politique à transformer les destructions et la puissance de feu en une réussite politique historique. Netanyahu, quant à lui, a continué à esquiver en effrayant les colons avec des menaces d’“anéantissement immédiat” pour dissimuler son échec cuisant.

3. L’effondrement diplomatique. . . L’embarras d’Aoun et de Salam face à l’appel d’Araghchi

Le grand paradoxe et la faiblesse des options politiques des autorités libanaises se sont manifestés sur la scène diplomatique à l’annonce de l’accord :

Isolement de la présidence, du gouvernement et effondrement des espoirs : Jean Aziz, conseiller du président de la République, a révélé à Reuters une réalité choquante, déclarant :

“Depuis que l’accord a été signé dans la nuit, personne ne s’est entretenu avec Son Excellence le président. Nous avons tenté de contacter l’administration américaine et l’ambassadeur à Beyrouth, mais sans obtenir de réponse”.

Ce qui a poussé Baabda, le palais présidentiel, à envoyer l’ambassadeur libanais à Washington pour mener l’enquête..

L’appel qui a mis tout le monde dans l’embarras : Les factions qui ont livré une guerre acharnée à la diplomatie iranienne à ses débuts et ont chanté les louanges de “l’ami Trump” sont désormais isolées. L’ami américain ne leur a pas prêté la moindre attention et ne les a pas appelés, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a pris l’initiative d’appeler le président Joseph Aoun pour l’informer de l’accord et confirmer les principes fondamentaux de la souveraineté libanaise. Une prise de position qui “a véritablement couvert de honte les autorités libanaises” et démontré qui est le véritable allié fidèle dans l’adversité. Malgré cette déception, Baabda et le Grand Sérail (résidence du Premier ministre) se sont empressés d’organiser une réunion matinale entre Aoun et Nawaf Salam pour discuter des implications de l’accord et préparer une nouvelle mission de façade à Washington le 22 juin pour implorer un retrait, alors que le véritable travail a été accompli à Islamabad et à Genève grâce aux efforts de la Résistance.

4. Les pionniers du retour spontané et les derniers communiqués de terrain pour Kfar Tibnit

Sur le terrain, le peuple libanais et sa Résistance ont imposé les réalités de la souveraineté sans attendre les procédures logistiques :

Le déferlement du retour : le président de l’Assemblée nationale Nabih Berri a salué les pionniers du retour spontané de centaines de familles et de personnes déplacées vers leurs foyers et leurs villages dans le Sud et à Dahieh. Il a considéré ce retour rapide et audacieux comme l’expression la plus authentique de l’attachement des habitants du Sud à leur terre et de leur victoire sur les projets de déplacement, laissant aux résidents le soin d’évaluer eux-mêmes la situation sécuritaire sur le terrain, en coordination avec l’armée libanaise, qui a appelé à la prudence concernant les munitions non explosées.

Communiqués sur le final enflammé à Kfar Tibnit (15 juin) : Les médias de guerre de la Résistance islamique ont documenté les dernières frappes de l’affrontement direct. Hier soir, à 18 h 15, les combattants du Hezbollah ont repéré un convoi blindé (un bulldozer et deux chars Merkava) avançant depuis la réserve d’Arnoun vers le point de passage de Kfar Tibnit. Il a été anéanti par des missiles guidés et des drones suicide Ababil, obligeant le convoi à battre en retraite. À 22 h, l’armée d’occupation a fait intervenir des renforts composés de 5 chars Merkava et de 4 véhicules en direction du même point de passage. La Résistance les a alors pilonnés à coups de salves de roquettes et d’obus d’artillerie lourde, faisant échouer cette nouvelle tentative de démonstration de force de l’occupant.

Bénédiction de l’Axe de Jérusalem : des marches massives ont eu lieu à Saada, au Yémen, pour rendre hommage à l’Iran, au Hezbollah et à l’Axe de la résistance pour cette grande victoire historique contre les tyrans de la terre, tout en soulignant la nécessité de rester prêts et vigilants pour faire face à toute trahison sioniste habituelle.

Conclusion et perspectives opérationnelles (déclencheur et coups de théâtre) :

Le chapitre militaire principal de cette confrontation historique s’achève sur une victoire sans appel de l’Axe de la Résistance, obtenue grâce à une stratégie iranienne magistrale qui a totalement démantelé les objectifs de ses agresseurs. Comme l’a résumé le commandant de la Force Qods, le général de brigade Esmail Qaani, dans sa déclaration au réseau IRINN :

“Béni soit le peuple iranien et la vaillante Résistance régionale, qui ont prouvé, à l’aube du mois de Muharram, la véritable signification de ‘Jamais d’humiliation’ . Mon conseil aux Américains et aux sionistes : vous avez tout intérêt à être à l’écoute, à ne plus vous engager dans la confrontation, car d’autres atouts que le détroit de Bab-el-Mandeb et le détroit d’Ormuz seront alors dévoilées”.

Les tentatives du gouvernement en déroute de Netanyahu de déclencher des incidents ou de mener des frappes ciblées ne changeront rien à la réalité de ce cuisant échec. Les accords actuels ont lié la fin de la guerre à la fin de l’occupation et au retrait du matériel militaire, malgré une administration toujours retranchée dans ses bunkers souterrains. Les heures à venir, jusqu’à vendredi, restent marquées par une extrême prudence. La terre est encore imprégnée du sang des héros morts pour la cause qui ont ouvert la voie au retour, et les hommes en première ligne restent stationnés dans leurs avant-postes, le doigt sur la gâchette. Toute trahison israélienne ou tentative de violation de l’accord entraînera non seulement l’effondrement du processus diplomatique et l’isolement international de l’entité, mais les “autres atouts” en réserve évoquées par Qaani seront alors déployées, faisant de la dernière aventure de Netanyahu un holocauste total qui anéantira définitivement ce qui reste des illusions quant à son avenir dans la région.

*Traduit par Spirit of Free Speech