Pourquoi le gala de l’association «Israël is Forever», prévu à Paris, fait polémique ?

La présence du ministre israélien d’extrême droite, Bezalel Smotrich, est annoncée lors de l’événement prévu le 13 novembre dans la capitale. Plusieurs députés LFI souhaitent faire annuler l’événement.

Par Anaïs Condomines (revue de presse : Libération-checknews – 18 octobre 2024)*

«Une honte.» Pour le député Thomas Portes, ce gala doit être «interdit». Mercredi 16 octobre, l’élu La France insoumise a rendu public un courrier d’alerte adressé au préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, dans lequel il lui demande de «prendre les mesures nécessaires» concernant un gala organisé par l’association «Israël is Forever», le 13 novembre dans la capitale.

Cet événement, à 260 euros la place, est présenté comme «la mobilisation des forces francophones sionistes au service de la puissance et de l’histoire d’Israël». De son côté, l’eurodéputée Rima Hassan interpelle les «Parisiens et Parisiennes» : «Ce gala ne doit pas se tenir ! Mobilisez-vous !»

A l’origine, notamment, de leur indignation : la présence annoncée, lors de cet évènement, du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich. Figure de l’extrême droite religieuse dans le pays, ardent défenseur, de longue date, de l’entreprise de colonisation, Bezalel Smotrich fait partie de l’aile radicale et ultranationaliste de la coalition du gouvernement Nétanyahou, installé fin 2022. Tout récemment, le 16 octobre, il a fait l’objet d’une mise en garde de la part du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Ce dernier a indiqué qu’il «était en train d’examiner» la possibilité d’une sanction à l’encontre de Bezalel Smotrich et de Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale et dirigeant du parti d’extrême droite Force juive, autre visage ultra-radical du gouvernement Nétanyahou. De possibles sanctions sur le sol britannique, qui font suite aux propos (qualifiés «de commentaires évidemment odieux» par Starmer) de Smotrich indiquant qu’il était «moralement justifié» d’affamer les civils gazaouis, et de Ben Gvir, qualifiant les colons violents de «héros». A Starmer, tous deux ont répondu que «les jours du mandat britannique [sur la région, ndlr] étaient terminés».

En janvier, ces deux hommes avaient participé à un rassemblement à Jérusalem pour réclamer la recolonisation de Gaza, en présence également de Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie. Un événement condamné par le quai d’Orsay, disant «attendre des autorités israéliennes une dénonciation claire de ces positions». Et de préciser rejeter l’idée de «toute nouvelle colonisation israélienne à Gaza ainsi que toute forme de transfert de la population palestinienne».

Un documentaire d’Arte, diffusé en septembre, qualifie ces deux figures de «ministres du chaos» et revient sur leur parcours. Il rappelle notamment que Bezalel Smotrich a été interpellé par le Shin Belt – le service de sécurité intérieure – en 2005 (à l’époque du désengagement israélien de la bande de Gaza), alors qu’il était âgé de 24 ans. Il était soupçonné de préparer une action violente en amont de l’intervention militaire visant à déloger les familles israéliennes de l’enclave. Ce que le principal concerné a toujours nié.

«Le Hamas est notre chance»

Plus tard, Smotrich fonde «Regavim», une organisation qui lutte contre les constructions palestiniennes en Cisjordanie. En 2015, rappelle le documentaire d’Arte, il assure publiquement qu’il «faut réfléchir» à soutenir le Hamas ou à lui envoyer de l’argent, car «sur la scène internationale, au jeu de la délégitimation, l’Autorité palestinienne est un fardeau et le Hamas un atout», le Hamas étant «une organisation terroriste» que «personne ne reconnaîtra». Dans le même ordre d’idée, il déclare, avant le 7 octobre 2023, que «le Hamas est notre chance». Partisan de la recolonisation de Gaza, qu’il présente comme étant issue de la volonté divine, il aime à se définir, dans un enregistrement privé rendu public, comme un «fasciste homophobe».

A noter que Smotrich s’est déjà illustré à Paris, le 19 mars 2023, lors d’un service commémoratif pour Jacques Kupfer. Décédé en 2021, ce membre du Likoud était le créateur de l’association «Israël is Forever». Bezalel Smotrich avait alors déclaré à la tribune que «les Palestiniens n’existent pas parce que le peuple palestinien n’existe pas», et que «le peuple palestinien est une invention d’il y a moins de cent ans». Ces propos avaient alors suscité un émoi international.

*Source : Libération-checknews