Palestine-Liban : manifestation à Paris samedi 26 octobre

Revue de presse : Infos CAPJPO-Europalestine (23 octobre 2024)*

L’extermination du peuple palestinien, et maintenant, de manière aussi cyniquement assumée, du peuple libanais, s’amplifie de jour en jour avec le soutien de Biden, Harris, Macron et Barnier, pour ne citer que quelques-uns des complices du régime génocidaire israélien.

Du nord de la bande de Gaza à Baalbek en passant par Beyrouth et le sud-Liban, nous avons un aperçu, en direct, des horreurs sans nom perpétrées par une armée criminelle : bombardements d’hôpitaux et de résidences civiles, populations civiles sommées de s’entasser dans un fossé avant d’être sommairement exécutées comme on l’a vu à Jabalia. Le tout sur fond de famine organisée.

L’annonce de la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar a été applaudie par les complices français ou américains d’Israël, qui prétendent y déceler « une nouvelle donne », susceptible de conduire à un cessez-le-feu.

Mais Netanyahou et sa clique n’en ont cure, et organisent au contraire une conférence « préparatoire à la re-colonisation de la bande de Gaza » ! Une fois, bien entendu, le territoire martyr vidé de ses habitants palestiniens, dont des centaines de milliers sont promis à la mort par la faim, les bombes et la mitraille.

Nous n’avons pas le droit, par le silence, la passivité ou le découragement, de laisser tomber ces peuples aux mains de leurs bourreaux.

C’est pourquoi nous vous appelons à manifester, tous les jours si nécessaire, partout en France.

Nous exigeons des sanctions contre Israël.

Nous refusons l’accueil du terroriste Smotrich en France le 13 novembre, de même que celui de l'équipe de foot nationale israélienne au stade de France le 14 novembre!

À PARIS, MANIFESTATION

SAMEDI 26 OCTOBRE - DÉPART 14 H de la PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Notre association CAPJPO-Europalestine, avec le soutien de nombreuses autres associations (NPA Révolutionnaires, Inter-Orga Palestine, Droits Devant ! Blouses Blanches pour Gaza, Collectifs Étudiants ...) vient de faire une déclaration en préfecture, en annonçant un défilé partant de la Place de la République jusqu’à Châtelet.

