Israël abroge un accord pour prendre le contrôle total d’Hébron

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 16 juin 2026)*

La mosquée historique d’Ibrahim et les quartiers environnants relèvent désormais du contrôle exclusif d’Israël.

Le 15 juin, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a officiellement abrogé le protocole d’Hébron de 1997, privant ainsi la municipalité d’Hébron et les waqfs islamiques de leurs droits en matière d’urbanisme et de construction dans la ville occupée d’Hébron, en Cisjordanie.

Finalisée lundi soir par le Conseil supérieur de planification israélien à la suite d’un vote du cabinet de sécurité, cette mesure transfère aux autorités israéliennes la compétence en matière d’aménagement, d’infrastructures et de préservation de la vieille ville et de la mosquée historique d’Ibrahimi, les responsables israéliens qualifiant ce changement de “correction historique”.

Lors de l’inauguration d’une nouvelle colonie illégale dans la région sud du mont Hébron, Smotrich a déclaré :

“Pendant de nombreuses années, l’une des clauses les plus absurdes des accords d’Oslo est restée en vigueur, alors que les autorités chargées de la colonie juive d’Hébron dépendaient de la municipalité terroriste d’Hébron”.

L’accord d’Hébron, vieux de plusieurs décennies, signé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le défunt chef de l’OLP Yasser Arafat, avait divisé la ville en deux zones : la zone H1, gouvernée par les Palestiniens, et la zone H2, contrôlée par Israël, qui comprend la vieille ville, la mosquée d’Ibrahim et les colonies israéliennes.

Cette abrogation démantèle de fait des dispositions clés des Accords d’Oslo, plaçant la mosquée d’Ibrahim sous le contrôle administratif total d’Israël, et coïncide avec une intensification des raids militaires et l’imposition de couvre-feux dans les quartiers d’Hébron.

Peu après l’annonce de Smotrich, le ministère israélien des Affaires étrangères a publié une déclaration contradictoire niant que l’Accord d’Hébron ait été annulé.

“Contrairement à la déclaration du ministre des Finances, l’accord d’Hébron n’a pas été annulé”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

“Il y a plusieurs mois, le Cabinet de sécurité a adopté une décision qui concerne spécifiquement les compétences en matière d’urbanisme et de construction relatives à la communauté juive d’Hébron et aux sites du patrimoine juif”, indiquait le communiqué, ajoutant que “cette décision a été prise à la suite d’années d’absence totale de coopération de la part de la municipalité d’Hébron sur ces questions”.

Ces annonces contradictoires interviennent alors que le gouvernement israélien a approuvé un financement public de 1,9 million de dollars destiné à être distribué sous forme d’allocations quotidiennes aux “Hilltop Youth”, un groupe de colons juifs extrémistes connu pour être à l’origine du déplacement forcé et du nettoyage ethnique des Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Cette injection de fonds fait suite à l’annonce, début juin par Smotrich d’une nouvelle expansion massive et illégale des colonies en Cisjordanie occupée, autorisant la construction d’environ 2 000 logements sur des terres palestiniennes près de Jérusalem, Naplouse et Hébron.

Smotrich, qui exerce une autorité considérable sur l’administration civile israélienne en Cisjordanie occupée, a utilisé ce pouvoir pour accélérer la construction de colonies illégales, dans le cadre d’une campagne plus large d’annexion de facto du territoire occupé, avec l’intention explicite d’éliminer toute perspective restante de création d’un État palestinien.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech