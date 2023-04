A voir - L’occupation à Hébron : un documentaire implacable et censuré

"Hébron, Palestine : la fabrique de la colonisation"

Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie, avec ses 800 colons juifs et ses 215 000 habitants palestiniens, placés sous le contrôle de l’armée israélienne, est devenue l’une des zones les plus ségréguées et surveillées du Moyen-Orient. Au point d’en devenir un laboratoire. Ce film réalisé par deux Israéliens, censuré par les autorités de l’État hébreu, raconte comment la ville est devenue « la fabrique de l'occupation ».

A voir : le documentaire en replay (52’)

Et: interview de Noam Sheizaf, un des deux réalisateurs du film-documentaire "Hébron, Palestine : la fabrique de la colonisation", par Isabelle Malin (revue de presse : France Télévisions – 24/avril 2023)

