L’adhésion aux BRICS explose : 19 pays font leur demande avant le sommet annuel

À l’approche du sommet annuel des BRICS, 19 pays soumettent des demandes d’adhésion, mettant en lumière le changement de pouvoir économique à l’échelle mondiale.

Par Laurent Duboust (revue de presse : Coin Academy – 24 avril 2023)*

L'alliance des BRICS, composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a reçu un nombre sans précédent de 19 demandes d'adhésion de pays souhaitant rejoindre ce puissant bloc économique. Cette vague d'intérêt survient à l'approche du sommet annuel des BRICS qui se tiendra en Afrique du Sud cet été, où l'expansion sera au cœur des discussions.

Bloomberg a rapporté la liste croissante de candidatures suite à l'annonce des pays des BRICS, plus tôt cette année, qu'ils étaient ouverts à l'élargissement de leur adhésion. L'ambassadeur sud-africain auprès du groupe, Anil Sooklal, a donné un aperçu de l'agenda du prochain sommet.

Ce qui sera discuté, c'est l'expansion des BRICS et les modalités de la manière dont cela se produira.

L'impact croissant du groupe des BRICS sur l'économie mondiale

Selon Sooklal, 13 pays ont officiellement demandé à rejoindre l'alliance des BRICS, tandis que six autres ont fait des demandes informelles. De nouvelles candidatures sont soumises quotidiennement, rendant l'expansion du groupe de plus en plus probable. Toutefois, la perspective d'admettre de nouveaux membres suscite des inquiétudes parmi les nations actuelles des BRICS quant à la dilution de leur influence, notamment en ce qui concerne les alliés proches de la Chine.

Le PIB de la Chine est déjà deux fois supérieur à celui des quatre autres pays des BRICS réunis, ce qui soulève des préoccupations quant à la domination de Pékin au sein du groupe. L'inclusion des alliés de la Chine pourrait aggraver ce problème, mais le sommet verra les ministres des Affaires étrangères des cinq États membres aborder ces préoccupations.

Les pays des BRICS ont déjà dépassé les nations du G7 en termes de PIB (PPA), déplaçant davantage l'équilibre mondial des pouvoirs. Avec l'expansion potentielle de l'alliance, cette tendance pourrait se poursuivre, voire accélérer les efforts en cours du groupe pour remplacer le dollar américain dans le commerce international.

Alors que les nations des BRICS se préparent pour leur sommet annuel, la question de l'expansion sera sans aucun doute un sujet central de discussion. L'ajout potentiel de membres parmi les 19 nouvelles demandes pourrait modifier de manière significative la dynamique du groupe, ainsi que remodeler le paysage économique mondial. Les décisions prises lors du sommet seront suivies de près par la communauté internationale, car elles pourraient signaler des changements importants dans le pouvoir économique et l'influence à l'échelle mondiale.

