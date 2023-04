“Israël”, préoccupé par l’unité de la résistance, a des options limitées [Hamas]

La Palestine, occupée mais invaincue (Source : Matt Hrkac – CC BY 2.0)

Revue de presse : Al Mayadeen (27 avril 2023)*

« Toute opération de sécurité ou assassinat menée par l’occupation israélienne où que ce soit dans le monde recevra une réponse décisive, et les menaces du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, concernant la réponse de la Résistance au ciblage de toute personnalité au Liban, ont agi comme un moyen de dissuasion face à l’occupation, » a déclaré mercredi le représentant du Hamas au Liban, Oussama Hamda, à Al Mayadeen.

« La Résistance au Liban tient parole, et toute attaque israélienne contre le Liban, quel que soit le lieu ou le personnage, libanais ou étranger, se heurtera à une réponse rapide et décisive de la résistance, et cela doit être compris, » a déclaré le chef du Hezbollah en mars. « Ce que l’ennemi menace pourrait être la raison même de sa disparition. »

« La politique israélienne d’assassinat de quiconque s’oppose à eux est toujours en cours, et les forces d’occupation israéliennes l’utilisent toujours contre les factions de la résistance palestinienne, » a déclaré le responsable du Hamas.

« Les assassinats sont une politique incontournable pour l’occupation israélienne, bien que l’occupation ait prouvé son incapacité à faire face à la puissance croissante de la Résistance, » a souligné Hamdan. « L’occupation se concentre sur le cheikh Al-Saleh Al-Arouri parce qu’il est le chef adjoint du Hamas et en raison de son rôle en Cisjordanie. »

« La dissuasion israélienne s’est en effet érodée et “Tel-Aviv” n’a que très peu d’options devant elle, » a souligné le responsable du Hamas, soulignant que l’incompétence de l’occupation israélienne était due aux capacités de la Résistance face à toute agression.

« Il y a une salle d’opérations conjointes de la résistance, et elle est concernée par la réponse aux crimes de l’occupation israélienne et son ciblage de tout chef de la résistance, » a expliqué Hamdan.

« “Israël” est préoccupé par l’unité des champs de bataille parce que la politique de l’entité était basée sur “la fragmentation de la nation et la cause de conflits sectaires et ethniques entre les pays” », a déclaré Hamdan.

L’occupation israélienne ne peut pas régner victorieuse dans une bataille où les mondes arabe et islamique sont unis, et l’axe de la résistance est à un tournant historique car “Israël” est en déclin alors que la Résistance monte.

Hamdan a souligné que l’occupation israélienne, qui compare Al-Arouri au martyr Qassem Soleimani, révèle sa crainte qu’il y ait des personnalités inspirantes dans les mondes arabe et islamique.

Hamdan a conclu son interview pour Al Mayadeen en soulignant que Damas avait toujours la cause palestinienne comme objectif principal, révélant que c’est ce que le président syrien Bashar Al-Assad a dit à la Résistance.

*Source : ISM France

Article original en anglais sur Al Mayadeen / Traduction MR