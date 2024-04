Déclaration d’Ismaïl Haniyeh, chef du Bureau politique du Hamas

Déclaration du chef du Bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh à Al-Jazeera au sujet de l'assassinat par Israël de ses 3 enfants et 4 petits-enfants à Gaza le jour de l'Aïd (revue de presse : Le Cri des Peuples - 11 avril 2024)*

« Je remercie Dieu pour cet honneur qu'il nous a accordé à travers le martyre de mes trois fils et petits-enfants. Avec cette douleur et ce sang, nous créons l'espoir, l'avenir et la liberté pour notre peuple, notre cause et notre nation.

Mes fils martyrs ont atteint l'honneur du temps, l'honneur du lieu et l'honneur de la mort. Mes enfants sont restés avec notre peuple dans la bande de Gaza et n'ont pas quitté le territoire.

Tout notre peuple et toutes les familles des habitants de Gaza ont payé un lourd tribut avec le sang de leurs enfants, et je ne suis que l'un d'entre eux. Près de 60 membres de ma famille sont tombés en martyrs, comme tout le peuple palestinien, et il n'y a pas de différence en notre sein.

L'occupation pense qu'en ciblant les fils des dirigeants, elle brisera la détermination de notre peuple. Nous disons à l'occupation que ce sang ne fera que renforcer la fermeté de nos principes et notre attachement à notre terre.

L'ennemi n'atteindra pas ses objectifs et nos remparts ne tomberont pas. Ce que l'ennemi n'a pas réussi à obtenir par le meurtre, la destruction et le génocide, il ne l'obtiendra pas par la négociation.

L'ennemi se fait des illusions s'il pense qu'en tuant mes fils, nous changerons de position. Le sang de mes fils n'est pas plus précieux que celui des martyrs de Gaza, car ce sont tous mes fils.

Le sang de mes fils est un sacrifice sur le chemin de la libération d'Al-Quds et d'Al-Aqsa. Nous n'hésiterons pas, nous ne reculerons pas et nous poursuivrons notre chemin vers la Libération d'Al-Qods et d'Al-Aqsa.

Les menaces de l'occupation d'envahir Rafah n'effraient ni notre peuple ni notre Résistance. Nous ne nous soumettrons pas au chantage pratiqué par l'occupation, car ceux qui se rendent ne seront pas épargnés.

Nous ne ferons aucun compromis et nous ne négligerons rien, quelle que soit l'ampleur de nos sacrifices.

Vous avez vu les lions de la Résistance terrasser les soldats ennemis après six mois de guerre contre Gaza, et c'est la preuve de l'échec de l'ennemi sioniste dans sa guerre. »

*Source : Le Cri des Peuples

