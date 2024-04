Rassemblement pour la Palestine à Paris dimanche 14 avril

Communiqué CAPJPO-EuroPalestine (11 avril 2024)*

Ce n’est pas la fête, malgré l’Aïd, ni à Gaza, ni en Cisjordanie.

Bien que le ton change dans nos capitales, les bombes et la faim continuent de tuer à Gaza, tandis que des « raids » toujours plus destructeurs, avec des arrestations massives, se multiplient à Jérusalem et en Cisjordanie.

On a vu – quelle ignominie – comment les mercenaires israéliens ont attaqué la tente de deuil de la famille de Walid Daqqa, mort en prison d’un cancer non traité, après 38 ans d’enfermement.

On voit la mobilisation croissante de la population dans le monde entier.

On voit aussi qu’en Israël même, le camp des opposants à la guerre de Netanyahou devient plus nombreux et déterminé.

En France, le ministre des affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré qu’il « envisageait des sanctions » contre Israël. Une première !

Ne relâchons pas la pression !

Nous étions ce mercredi devant le Sénat pour dénoncer l’accueil du président du parlement israélien, le génocidaire Amir Ohana, par Gérard Larcher le président du Sénat. (https://europalestine.com/ 2024/04/10/action-devant-le- senat-pour-protester-contre- laccueil-du-president-du- parlement-israelien-videos/)

Nous serons dimanche en plein cœur de Paris pour exiger la liberté pour les Palestiniens et des sanctions contre Israël.

Qu’attend-on par exemple pour supprimer l’accord commercial qui accorde des privilèges incroyables à Israël, et qui est en outre conditionné au respect des droits de l’homme par ce dernier (article 2) ?

MOBILISATION CE DIMANCHE 14 AVRIL !

À PARIS, À 14 H 30,

TOUTES ET TOUS À LA FONTAINE DES INNOCENTS !

(Métro/RER Châtelet Les Halles - sortie Porte Lescot du Forum des Halles)

*Source : CAPJPO-Europalestine