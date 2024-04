Communiqué : Appel pour la Reconnaissance de la Légitimité de la Résistance Palestinienne

Appel pour le retrait du Hamas, du Djihad islamique, du FPLP et des autres organisations de la résistance palestinienne de la liste européenne des organisations terroristes ! Bruxelles, le 17 avril 2024

Nous sommes près de six mois après le début du génocide. Pendant tout ce temps, Israël a refusé à plus de deux millions de personnes, enfermées dans un camp de concentration, l'accès à leurs besoins les plus essentiels : eau, nourriture, médicaments, électricité et communication entre elles et avec le monde extérieur. L'État et ses forces ont bombardé et assiégé la population de Gaza, détruisant leurs hôpitaux, boulangeries, écoles et universités. Rien n'est protégé ni par le droit international ni par une morale fondamentale : leurs maisons et même les tentes dans lesquelles ils ont été déplacés ont été la cible des bombardements israéliens. En janvier 2006, lors des élections parlementaires en Palestine occupée, le Hamas, sous le nom de Parti du changement et de la réforme, a remporté une victoire électorale indéniable, incarnant les aspirations du peuple palestinien pour le changement et l'autodétermination. Malheureusement, cette victoire démocratique a été suivie par une série de mesures oppressives, dont un siège total imposé à Gaza par Israël à partir de mi-juin 2007, transformant ce territoire en un véritable ghetto. En réaction à la désignation du Hamas et d'autres organisations de résistance palestiniennes (Djihad islamique, FPLP, ...) comme des entités terroristes par l'Union européenne, un groupe de militants de Bruxelles a lancé un appel aux candidats aux élections européennes de juin 2009. Cet appel, soutenu par des milliers de signataires à travers le monde, a demandé le retrait immédiat et inconditionnel du Hamas et des autres organisations de résistance palestiniennes (Djihad islamique, FPLP, ...) de la liste européenne des organisations terroristes, tout en soulignant le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la nécessité de reconnaître les mouvements de libération nationale comme légitimes. Nous réaffirmons donc notre appel pour que l'Union européenne reconsidère sa position et reconnaisse la légitimité de la lutte du peuple palestinien pour la liberté et la justice. Nous demandons instamment aux responsables politiques européens de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la criminalisation de la résistance palestinienne et œuvrer en faveur d'une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Signataires :

1. Nordine Saïdi, membre de Bruxelles Panthères et Mouvement Citoyen Palestine

2. Mouhad Reghif, porte-parole de Bruxelles Panthères

3. Nadine Rosa-Rosso, militante et Initiatrice de l'appel de 2009.

4. Luk Vervaet, militant anticarcéral, Bruxelles

5. Myriam De Ly, membre de la Plateforme Charleroi-Palestine

6. Graziella VELLA, anthropologue, UMons

7. Eric Hulsens, professeur d'honneur, Ledeberg (Gand)

8. François Burgat, islamologue et politologue

9. Christophe Oberlin, chirurgien

10. Houria Bouteldja, membre du QG décolonial

11. Youssef Boussoumah, membre du QG décolonial

12. Sarah Katz, socio-démographe

13. François-Xavier GILLES, réalisateur

14. Vicki Briault Manus, AFPS Albertville, France

15. Martine Sido Herrmann, présidente de l'Association France Palestine Solidarité de Vannes

16. Safa CHEBBI

17. Preudhomme Nathalie, institutrice

18. Milady Renoir, voisine solidaire des sans-papiers et de la résistance palestinienne

19. Faïza Hirach, syndicaliste

20. Juan Cuesta Barros, syndicaliste

21. Marianne Van Leeuw Koplewicz, éditrice

22. Chris den hond, vidéo-journaliste

23. Lise Van Laeken

24. Thomas Veltz, enseignant

25. Dusa ZGONEC

26. Marie Petit-Signe, adhérente France Palestine

27. Michelle Baroniay,militante à l'AFPS

28. Philippe POINTON

29. Smahane Ouadah



Organisations : Bruxelles Panthères, Mouvement Citoyen Palestine, Plateforme Charleroi-Palestine

Si vous souhaitez vous joindre à cet appel, veuillez envoyer vos coordonnées (Nom, Prénom, fonction ou organisation) à l'adresse peace.paix@gmail.com