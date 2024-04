Cisjordanie: Les soldats israéliens ouvrent la voie aux colons. Les pogroms se multiplient

Par Oren Ziv (revue de presse : Arrêt sur info - 20 avril 2024)*

Des colons israéliens armés ont attaqué plus d’une douzaine de communautés palestiniennes, ne laissant dans leur sillage que mort et destruction.

Les colons israéliens se sont lancés dans un déchaînement meurtrier à travers la Cisjordanie occupée au cours du week-end, tuant au moins trois Palestiniens et détruisant des biens dans plus d ‘une douzaine de villages et de villes. L’élément déclencheur de ces attaques a été la disparition, le vendredi 12 avril, de Binyamin Ahimeir, un Israélien de 14 ans parti faire du berger ce matin-là depuis l’avant-poste Malachei HaShalom (les “Anges de la paix”), récemment “légalisé”. Lorsque les autorités israéliennes ont retrouvé le corps d’Ahimeir le lendemain et l’ont déclaré victime d’un acte terroriste, le massacre des communautés palestiniennes environnantes par les colons battait déjà son plein.

Selon le groupe de défense des droits de l’homme Yesh Din, les colons israéliens ont attaqué 11 villages et villes palestiniens au cours de la seule journée de samedi. Ils ont jeté des pierres, incendié plus de 100 véhicules, endommagé des dizaines de maisons et d’entreprises et abattu des centaines de têtes de bétail. Dans le village de Beitin, près de Ramallah, des colons ont abattu Omar Hamed, 17 ans. À Al-Mughayyir, un peu plus au nord, Jihad Abu Aliya, 25 ans, a été tué pendant l’attaque du village par des colons, et l’armée israélienne a déclaré qu’Abu Aliya avait été tué par leurs tirs. Un autre incident filmé par une caméra de surveillance montre des soldats israéliens montant la garde pendant que des colons mettent le feu à une voiture dans la ville de Deir Dibwan, également près de Ramallah.

Les pogroms se sont poursuivis lundi, lorsque des colons israéliens ont abattu deux bergers palestiniens – Abdelrahman Bani Fadel, 30 ans, et Mohammed Ashraf Bani Jama, 21 ans – sur des terres appartenant à la communauté de Khirbet al-Tawil, à l’est de la ville d’Aqraba, près de Naplouse. Selon les témoignages des villageois, un groupe important de colons, dont certains étaient armés, a pénétré sur des terres palestiniennes privées près des maisons des résidents vers 16 heures. Plus tard, d’autres colons sont arrivés, certains armés et masqués. Des soldats sont également arrivés sur les lieux.

Peu après, selon des témoins oculaires, les colons ont ouvert le feu en plein jour sur les Palestiniens, tuant les deux hommes. Le porte-parole de l’IDF a ensuite annoncé que les soldats n’avaient pas tiré. L’événement a été diffusé en direct sur la page Facebook de la ville palestinienne voisine. Dans la vidéo, on peut entendre des dizaines de coups de feu retentir pendant plus d’une minute.

Nidal, dont le cousin, Abdelrahman, a été tué hier et qui était présent sur les lieux, a déclaré à +972 : “J’ai demandé aux soldats de repousser les colons. Certains avaient des armes et des gourdins, d’autres étaient masqués”.

Selon Nidal, l’un des colons a alors aspergé l’un des Palestiniens de gaz poivré et une bagarre s’est ensuivie. “Les soldats ont tiré en l’air et, quelques secondes plus tard, les colons ont tiré avec des M16 de plus près”, a-t-il déclaré. “Je vis ici depuis 35 ans, il n’y a plus de loi ici. Les colons sont au-dessus de la loi”.

Pour l’instant, il semble que les autorités israéliennes prennent l’incident au sérieux : l’armée n’a pas autorisé l’évacuation des corps, les transférant plutôt au Centre national de médecine légale pour une autopsie qui pourrait théoriquement permettre à la police d’identifier les tireurs. Mardi matin, des agents de l’unité de médecine légale de la police ont été vus sur les lieux de la fusillade, rassemblant des preuves et photographiant la zone.

Les chances qu’un colon violent soit traduit en justice en vertu du droit israélien sont toutefois extrêmement faibles : depuis 2005, seuls 3 % des dossiers ouverts par la police israélienne concernant des violences commises par des colons ont abouti à une condamnation. En réponse à notre demande de commentaire, la police a déclaré à +972 qu’aucune arrestation n’avait eu lieu jusqu’à présent en rapport avec l’incident.

Les soldats sont restés les bras croisés et ne sont pas intervenus

Mardi, dans la tente de deuil du centre d’Aqraba, Maher Bani Fadel, père d’Abdelrahman, a raconté l’incident à +972.

“Au début, ils sont arrivés – quatre colons avec leur bétail – et sont allés dans l’oliveraie non loin des maisons”, a-t-il déclaré. “Ils ont appelé d’autres colons : quelques dizaines sont arrivées et ils nous ont jeté des pierres. Nous étions une vingtaine, et quatre ou cinq soldats étaient présents. Les colons nous ont tiré dessus à balles réelles, peut-être 30 à 40 balles, à quelques mètres de distance. Beaucoup d’entre eux avaient des armes, mais je ne sais pas qui a tiré. Ce sont les nouvelles armes reçues d’[Itamar] Ben Gvir, le ministre israélien de la sécurité nationale.”

“Lorsque l’armée a vu les deux cadavres, elle a commencé à séparer [les colons et les Palestiniens]”, a poursuivi M. Maher, ajoutant qu’il avait reçu un coup de gourdin et une pierre au cours de l’incident.

Avant la fusillade, “nous avons dit [aux colons] qu’ils n’avaient pas le droit d’être ici. Ils ont dit que le gouvernement leur avait donné la permission, mais c’est une terre qui appartient à nos parents et à nos grands-parents”.

Le maire d’Aqraba, Saleh Jaber, qui est arrivé sur les lieux avant la fusillade, a déclaré à +972 :

“Des habitants m’ont appelé pour me dire qu’il y avait une troupe [de colons] près des maisons. Nous avons contacté l’administration civile [la branche bureaucratique de l’occupation israélienne], mais la police n’est arrivée qu’après la tuerie”.

Le porte-parole de l’IDF a annoncé après l’incident que des soldats étaient arrivés dans le secteur après des rapports faisant état d’une attaque de Palestiniens contre un berger juif. Jaber rejette cette interprétation des événements et précise que ce sont des colons qui ont lancé l’attaque. “Les bergers n’ont attaqué personne”, a-t-il déclaré. “J’étais présent et les bergers n’ont pas attaqué. Les colons qui ont tiré étaient habillés en civil et armés de M16. Les soldats ont d’abord tiré en l’air, puis les colons ont tiré [sur les Palestiniens]. Les soldats sont restés là, sans intervenir”.

Il y a environ un mois, des soldats israéliens ont abattu le berger palestinien Fakher Jaber, 43 ans, dans la même zone. Selon un témoignage publié par Haaretz, Jaber était assis sous un arbre lorsqu’il a été abattu. Dans ce cas également, le porte-parole de l’IDF a affirmé que l’armée était arrivée sur les lieux à la suite d’un rapport faisant état d’une attaque contre un colon.

Dror Etkes, chercheur auprès de l’organisation Kerem Navot, qui suit de près la mainmise d’Israël sur les terres palestiniennes en Cisjordanie, a confirmé que,l’attaque avait eu lieu sur des terres palestiniennes privées. Ces dernières années, deux avant-postes de colons ont empiété sur les terres palestiniennes de la région : “Jackson’s Farm”, près de la colonie de Gitit, et “Itamar Cohen’s Farm”, au nord. “Les colonies, les avant-postes, les zones de tir et les déclarations de terres domaniales se rapprochent d’Aqraba et des communautés de la région depuis trois directions”, a déclaré M. Etkes à +972. “Les terres sont fertiles et sont donc devenues une cible de pillage”.

Le mois dernier, l’État a déclaré 8 160 dunams (environ 800 hectares) de terres à Aqraba “terres d’État”, sans compter les terres où les deux bergers ont été abattus lundi. Selon M. Jaber, la prise de contrôle des terres palestiniennes dans la région s’est accélérée sous le gouvernement israélien d’extrême droite. “Leur objectif est de s’emparer de toutes les terres de la vallée du Jourdain”, a-t-il déclaré. “Ce qui s’est passé [lundi] est la conséquence directe du harcèlement des colons et de l’expropriation des terres”.

Les colons sont revenus cinq fois

Une autre ville palestinienne durement touchée par les attaques des colons samedi est Douma. Selon des habitants qui ont parlé à +972, environ 200 colons – dont beaucoup étaient masqués et certains armés – ont fait irruption dans la ville peu après la découverte du corps de l’adolescent Ahimeir. Ils ont mis le feu aux maisons, aux voitures et au matériel agricole, et ont attaqué les habitants. Des soldats étaient également présents, comme le montrent les vidéos de l’incident, et ont même tiré des gaz lacrymogènes sur les Palestiniens qui tentaient de repousser les colons.

“S’ils n’avaient pas été pas masqués, on pu les reconnaître”, a déclaré Murad Dawabsheh, 52 ans, père de cinq enfants, à propos des colons qui ont attaqué sa maison samedi. Avant le 7 octobre, il travaillait comme ouvrier du bâtiment dans l’une des colonies voisines. S’adressant à +972 dimanche, il était assis devant son jardin brûlé et offrait aux visiteurs quelques feuilles sauvées des plants noircies.

Outre le jardin, les colons ont réduit en cendres un petit bâtiment situé à côté de sa maison, qui servait de bureau et de salle de stockage, ainsi qu’un entrepôt contenant des planches de construction en bois d’une valeur de plusieurs milliers de shekels. Les assaillants ont également tenté de mettre le feu à la porte d’entrée de la maison en utilisant des vêtements et des chaussures trouvés à proximité.

“Des soldats les accompagnaient”, raconte Murad. “Quand je les ai vus arriver, je suis entré dans la maison. Plus tard, j’ai ouvert la porte un instant, j’ai versé de l’eau et j’ai repoussé les vêtements en feu de mon pied. Les colons sont revenus cinq fois”.

Dans son ancien bureau, les colons ont mis le feu à de nombreux livres, y compris des livres religieux et des poèmes. “Ce sont mes archives”, déplore-t-il. “Qui brûle des livres ? Je comprends l’hébreu, je les ai entendus se dire de brûler la maison grise [le bâtiment principal où se cachait la famille de Dawabsheh]. Je n’ai pas eu le temps d’avoir peur pour moi, j’ai eu peur pour ma femme et mes enfants”.

Le chef du conseil municipal, Hussein Dawabsheh, a déclaré à +972 que selon les premières informations, trois bâtiments agricoles et sept maisons ont été partiellement brûlés pendant l’attaque, et cinq maisons ont été complètement calcinées. Quinze véhicules, une pelleteuse et trois tracteurs, des terres agricoles et des oliviers ont également été détruits. “Nous sommes tous en danger lorsque l’armée arrive avec les colons”, a-t-il déclaré. “Les colons marchaient en groupe. Les plus âgés ont donné des instructions aux plus jeunes – où aller et quoi brûler”. Selon Hussein, l’armée a empêché les camions de pompiers et les ambulances d’entrer dans le village pendant l’attaque.

Si les habitants n’avaient pas fui, des familles entières auraient brûlé.

La plupart des dégâts causés par l’attaque de Douma se sont produits dans le quartier de Khalat al-Dara, situé parallèlement à la route d’Alon qui relie la région de Ramallah à la vallée du Jourdain. Dimanche, Mohammed Salawdeh était dans son atelier et évaluait les dégâts considérables. Ici, comme dans d’autres maisons, on pouvait voir des tas de paille et de brindilles dans différents endroits de la maison, preuve des tentatives des colons de mettre le feu au bâtiment.

Lorsque l’attaque a commencé, Salawdeh s’est réfugiée dans une autre maison située dans une partie plus sûre et plus centrale du village. “En chemin, nous avons vu des gens armés – certains avec des bouteilles d’essence et des cocktails Molotov, d’autres en uniforme militaire – protégés par l’armée. Si quelqu’un essayait de défendre [le village], il se faisait tirer dessus”.

À quelques mètres de la maison de Mohammed se trouvent les restes calcinés de la maison de son parent, Anwar Salawdeh. L’élégante maison, qu’Anwar, 27 ans, venait à peine de finir de construire et de meubler, a été incendiée par des colons samedi, causant d’importants dégâts.

“J’ai quitté l’école pour travailler à l’âge de 13 ans et j’ai économisé depuis jusqu’à ce que je puisse construire une maison”, a déclaré Anwar à +972, la voix éteinte. “Au moment de l’attaque, je travaillais à Anata [une ville palestinienne près de Jérusalem], et je ne suis revenu qu’aujourd’hui.”

Le coût de la construction de la maison s’élève à environ 150 000 NIS (environ 40 000 dollars). “J’ai encore 100 000 NIS de prêt. J’ai commencé à construire la maison en 2020 et j’ai terminé cette année avec l’intention de me marier et de vivre ici”, poursuit Anwar, en me montrant des photos de la maison avant qu’elle ne soit détruite.

Ailleurs dans le quartier, Mohammed Rashid Dawabsheh est resté pour protéger sa maison pendant l’attaque, après que sa femme Abir se soit enfuie en voiture avec leurs quatre enfants et un autre parent en direction du centre-ville lorsque les colons sont arrivés.

“Lorsque j’étais dans la voiture, j’ai vu un colon vêtu de noir ouvrir le feu”, a déclaré Abir à +972. L’appartement du bas de l’immeuble, récemment rénové, a subi d’importants dégâts : les fenêtres ont volé en éclats, et les pierres que les colons ont lancées ainsi que les poutres de bois qu’ils ont enfoncées dans les fenêtres brisées pour pousser la paille brûlante à l’intérieur sont encore visibles.

Pendant l’attaque, Mohammed s’est caché dans la cage d’escalier du bâtiment et a bloqué la porte à l’aide d’une poutre en bois. “Je les ai entendus dire : ‘Ouvre, fils de pute’. Je me suis caché là, puis je suis monté sur le toit et je me suis caché derrière un placard”.

Selon Mohammed, quatre jeeps militaires israéliennes étaient stationnées à l’extérieur de la maison, d’où elles ont tiré des gaz lacrymogènes sur les habitants qui tentaient de se protéger et de protéger leurs biens. Dimanche, on pouvait voir de nombreuses bombes lacrymogènes dispersées autour du site. “Trois minutes après la fuite de ma famille, [les soldats] sont venus ici. Après plusieurs minutes, les colons ont continué à avancer et une partie de l’armée est restée ici. Les soldats ont ouvert la voie aux colons et les ont laissés attaquer. Sur la route près de sa maison, il y a encore un barrage de pierre monté par les colons pour que les ambulances et les secours ne puissent pas passer”, a ajouté Mohammed.

Le village de Douma a fait la une des journaux en Israël et dans le monde entier en 2015 après qu’un colon israélien, Amiram Ben Uliel, a mis le feu à la maison de Sa’ad et Riham Dawabsheh, les tuant ainsi que leur fils de 18 mois, Ali. Ahmad, le frère de Sa’ad, a subi de graves brûlures lors de l’attaque. Depuis lors, il n’y a pas eu d’attaques de cette ampleur dans le village, et le pogrom de samedi a réveillé des souvenirs traumatisants.

“Bien sûr, cela nous rappelle ce qui est arrivé à la famille Dawabsheh”, a déclaré Mohammed Dawabshe. Un épais grillage protège les fenêtres de sa maison, comme beaucoup d’autres, pour pour bloquer les objets enflammés – une leçon apprise de 2015. “Il n’y a plus aucune sécurité, ni sur les routes ni chez nous”, a ajouté le chef du conseil. “Si les habitants n’avaient pas fui, des familles entières auraient été brûlées vives dans leurs maisons.”

Dans une déclaration à +972, un porte-parole de l’armée israélienne a expliqué la présence des soldats dans le village :

“Samedi, les forces de l’armée israélienne ont opéré dans toute la Judée et la Samarie afin de faire retomber les tensions qui se sont développées dans la région et de protéger les biens et les vies de tous les civils. Toute plainte reçue au sujet d’un comportement inapproprié de la part de soldats des FDI sera examinée comme il est d’usage et instruite en conséquence.”

+972 a contacté la police pour savoir si des suspects des attaques de Duma et d’autres villages au cours du week-end ont été arrêtés : nous communiquerons leurs réponses lorsqu’elles nous seront communiquées.

Oren Ziv est photojournaliste, reporter pour Local Call et membre fondateur du collectif de photographes Activestills.

*Source : Arrêt sur info

Article d’abord publié en hébreu sur Local Call