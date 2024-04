Guerre brutale et chaotique – les normes, les conventions et les lois de conduite sont en train de disparaître

Bombardement du consulat iranien à Damas

Par Alastair Crooke (revue de presse : Réseau international – 10 avril 2024)*

Nous sommes à l’aube de ce que l’on pourrait appeler une guerre chaotique. Ce n’est pas la formule souvent utilisée par Israël dans le passé pour intimider ses adversaires, c’est différent.

Le journaliste israélien Eddie Cohen a déclaré, à la suite de l’attaque du consulat iranien : «Nous sommes très clairs sur le fait que nous voulons déclencher une guerre avec l’Iran et le Hezbollah. Vous ne comprenez toujours pas ?»

«Israël veut entraîner l’Iran dans une guerre totale afin de pouvoir frapper les installations nucléaires iraniennes, bien que ces installations soient hors de portée des Américains et des Israéliens, enfouies sous des montagnes».

Cohen et, bien sûr, les dirigeants militaires israéliens le savent, mais Israël s’enferme néanmoins dans une logique qui ne peut conduire qu’à la défaite. Les installations nucléaires iraniennes sont à l’abri d’un assaut israélien. La destruction de l’infrastructure civile iranienne, qui se fait au grand jour, peut faire de nombreuses victimes, mais n’entraînera pas, en soi, l’effondrement de l’État iranien.

Trita Parsi place l’objectif d’Israël en attaquant le consulat iranien à Damas dans un contexte différent :

«Un aspect important de la conduite d’Israël – et de l’acquiescement de Biden – est qu’Israël est engagé dans un effort délibéré et systématique pour détruire les lois et les normes existantes en matière de guerre.

Même en temps de guerre, les ambassades sont interdites [et pourtant] Israël vient de bombarder un complexe diplomatique iranien à Damas.

Bombarder les hôpitaux est un crime de guerre, [pourtant] Israël a bombardé TOUS les hôpitaux de Gaza. Il a même assassiné des médecins et des patients à l’intérieur des hôpitaux.

La CIJ a obligé Israël à autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza. Israël empêche activement l’aide d’arriver.

Le droit international humanitaire interdit d’affamer des civils en tant que méthode de guerre. Israël a délibérément créé une famine à Gaza.

Les bombardements aveugles sont illégaux au regard du droit humanitaire international. Biden lui-même admet qu’Israël bombarde Gaza sans discrimination».

Cependant, la violation par Israël de l’immunité accordée par la Convention de Vienne aux locaux diplomatiques – ainsi que la stature des personnes tuées – est hautement significative. Il s’agit d’un signal majeur : Israël veut la guerre – mais avec le soutien des États-Unis, bien entendu.

L’objectif d’Israël est avant tout de détruire les normes, les conventions et les lois de la guerre, de créer une anarchie géopolitique dans laquelle tout est permis et qui, avec la Maison-Blanche frustrée, mais acquiesçant à chaque norme de conduite ostensiblement piétinée, permet à Netanyahou de tenir la bride américaine et de mener le cheval de la Maison-Blanche à l’abreuvoir – vers sa «grande victoire» régionale de la fin des temps, une guerre nécessairement brutale – au-delà des lignes rouges existantes et dépourvue de limites.

Le fait que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne – après un bref renvoi à la Convention de Vienne – aient refusé de condamner l’attaque du consulat iranien, jetant ainsi un doute sur l’immunité accordée par la Convention de Vienne aux locaux diplomatiques, est tout aussi symbolique que l’attentat de Damas.

Implicitement, ce refus de condamner sera largement compris comme une douce approbation du premier pas d’Israël vers la guerre avec le Hezbollah et l’Iran.

Ce nihilisme «biblique» chaotique israélien n’a cependant aucun rapport, en termes purement rationnels, avec l’aspiration de Netanyahou à une «grande victoire». La réalité est qu’Israël a perdu son pouvoir de dissuasion. Il ne reviendra pas ; la profonde colère du monde islamique suscitée par les massacres perpétrés par Israël à Gaza au cours des six derniers mois l’exclut.

Cependant, il existe une deuxième raison, complémentaire, pour laquelle Israël est déterminé à bafouer délibérément le droit et les normes humanitaires : Le journaliste israélien Yuval Abraham explique en détail dans le magazine +972 comment Israël a mis au point une machine d’intelligence artificielle (appelée «Lavender») pour établir des listes de personnes à abattre à Gaza, sans aucune vérification humaine ou presque ; il suffit d’un contrôle d’une vingtaine de secondes pour s’assurer que la cible de l’intelligence artificielle est bien un homme (aucune femme n’étant connue pour appartenir à l’armée de la Résistance).

L’extra-légalité flagrante derrière la méthodologie de la «liste des morts» de Gaza, telle que rapportée par les différentes sources d’Abraham, ne peut être immunisée et protégée qu’en la normalisant comme n’étant qu’une illégalité parmi d’autres – et en prétendant en fait à l’exceptionnalisme souverain :

«L’armée israélienne attaque systématiquement les personnes ciblées alors qu’elles se trouvent chez elles – généralement la nuit, lorsque toute la famille est présente – plutôt qu’au cours d’une activité militaire… Des systèmes automatisés supplémentaires, notamment celui appelé [impoliment] «Où est papa ?», ont été utilisés – spécifiquement pour suivre les cibles lorsqu’elles étaient entrées dans les résidences de leur famille… Cependant, lorsqu’une maison était frappée, généralement la nuit, la cible individuelle n’était parfois pas du tout à l’intérieur».

«Le résultat est que des milliers de Palestiniens – pour la plupart des femmes et des enfants ou des personnes qui n’étaient pas impliquées dans les combats – ont été éliminés par les frappes aériennes israéliennes, en particulier au cours des premières semaines de la guerre, en raison des décisions du programme d’intelligence artificielle».

«Nous ne cherchions pas à tuer des agents [du Hamas] lorsqu’ils se trouvaient dans un bâtiment militaire… ou qu’ils participaient à une activité militaire», a déclaré A., un officier de renseignement, à +972 et à Local Call. «Au contraire, les FDI les ont bombardés dans leurs maisons sans hésitation – comme première option. Il est beaucoup plus facile de bombarder la maison d’une famille. Le système est conçu pour les rechercher dans ces situations».

«En outre, lorsqu’il s’agissait de cibler de jeunes militants présumés marqués par Lavender, l’armée préférait n’utiliser que des missiles non guidés, communément appelés bombes «muettes» (par opposition aux bombes de précision «intelligentes»), qui peuvent détruire des bâtiments entiers sur leurs occupants et faire de nombreuses victimes. «On ne veut pas gaspiller des bombes coûteuses sur des gens sans importance – cela coûte très cher au pays et il y a une pénurie [de ces bombes]».

«L’armée a également décidé, au cours des premières semaines de la guerre, que pour chaque agent subalterne du Hamas marqué par Lavender, il était permis de tuer jusqu’à 15 ou 20 civils… dans le cas où la cible était un haut responsable du Hamas ayant le rang de commandant de bataillon ou de brigade – l’armée a autorisé à plusieurs reprises le meurtre de plus de 100 civils dans le cadre de l’assassinat d’un seul commandant».

«Lavender – qui a été développé pour créer des cibles humaines dans la guerre actuelle – a marqué quelque 37 000 Palestiniens en tant que «militants du Hamas» présumés, la plupart d’entre eux de rang inférieur, en vue de leur assassinat (le porte-parole des FDI a nié l’existence d’une telle liste dans une déclaration à +972 et à Local Call)».

Il n’est donc pas étonnant qu’Israël cherche à camoufler les détails dans un ensemble normalisé de transgressions du droit humanitaire : «Ils voulaient nous permettre d’attaquer automatiquement [les agents subalternes]. C’est le Saint Graal. Une fois que vous passez à l’automatisme, la génération de cibles devient folle».

Il n’est pas difficile de spéculer sur ce que la CIJ pourrait décider…

Quelqu’un imagine-t-il que l’on ne demanderait pas à cette machine d’IA défectueuse Lavander de produire ses listes d’exécutions si Israël décidait de faire irruption au Liban ? (Une autre raison de normaliser les procédures d’abord à Gaza).

Le point essentiel soulevé dans le rapport du magazine +972 (dont les sources sont multiples) est que les FDI ne se sont pas concentrées sur l’élimination précise des brigades Qassam du Hamas (comme on l’a prétendu) :

«J’ai été très surpris que l’on nous demande de bombarder une maison pour tuer un soldat au sol, dont l’importance dans les combats était si faible», a déclaré une source au sujet de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour marquer des militants présumés de bas rang :

«J’ai surnommé ces cibles «cibles poubelles». Pourtant, je les trouvais plus éthiques que les cibles que nous bombardions uniquement à des fins de «dissuasion» – des gratte-ciel qui sont évacués et détruits dans le seul but de causer des dégâts».

Ce rapport ridiculise les affirmations d’Israël selon lesquelles il aurait démantelé 19 des 24 bataillons du Hamas : Une source, qui critique l’inexactitude de Lavender, souligne le défaut évident : «Il s’agit d’une frontière vague» ; comment distinguer un combattant du Hamas de n’importe quel autre homme civil de Gaza ?

«À son apogée, le système a réussi à générer 37 000 personnes comme cibles humaines potentielles», a déclaré B. «Mais les chiffres changeaient tout le temps, parce que cela dépendait de l’endroit où l’on plaçait la barre de ce qu’était un agent du Hamas. À certains moments, la définition d’un agent du Hamas était plus large, puis la machine a commencé à nous apporter toutes sortes de personnels de la Défense civile, de policiers, sur lesquels il serait dommage de gaspiller des bombes».

La semaine dernière, le ministre Ron Dermer, membre du cabinet de guerre, a été délégué à Washington pour plaider que le succès des FDI dans le démantèlement de 19 bataillons du Hamas justifiait une incursion à Rafah pour démanteler les 4 ou 5 bataillons qui, selon Israël, s’y trouvent encore.

Ce qui est clair, c’est que l’IA était un outil israélien clé pour sa «victoire» à Gaza. Israël allait vendre une «histoire de poudre aux yeux» basée sur la «Lavander».

En revanche, les Palestiniens, qui sont conscients de leur infériorité quantitative, ont une vision très différente : ils ont adopté un nouveau mode de pensée qui donne au simple fait de résister une signification civilisationnelle – une voie vers une victoire métaphysique (et très probablement une sorte de victoire militaire), si ce n’est pas de leur vivant, mais pour le peuple palestinien, par la suite. C’est la nature asymétrique du conflit qu’Israël n’a jamais réussi à comprendre.

Israël veut être craint, croyant que cela rétablira son pouvoir de dissuasion. Amira Hass écrit qu’indépendamment de tout dégoût pour ce gouvernement et ses membres : «La grande majorité [des Israéliens] continue de croire que la guerre est la solution». Et Mairav Zonszein, qui écrit dans Foreign Policy, note que «le problème n’est pas seulement Netanyahou, c’est la société israélienne» :

«L’accent mis sur Netanyahou est une distraction commode qui permet d’oublier que la guerre à Gaza n’est pas la guerre de Netanyahou, mais celle d’Israël, et que le problème n’est pas seulement Netanyahou, mais l’électorat israélien… Une grande majorité – 88% – des Israéliens juifs interrogés en janvier estiment que le nombre stupéfiant de morts palestiniens, qui avait dépassé les 25 000 à l’époque, est justifié. Une grande majorité du public juif pense également que les FDI utilisent une force adéquate, voire insuffisante, à Gaza… Faire porter toute la responsabilité sur le Premier ministre n’est pas la bonne solution. Cela ne tient pas compte du fait que les Israéliens ont depuis longtemps avancé, permis ou accepté le système d’occupation militaire de leur pays et la déshumanisation des Palestiniens».

Pourtant, ni Israël, ni les États-Unis n’ont de stratégie globale pour cette guerre qui s’annonce. L’approche d’Israël est entièrement tactique – prétendre avoir dégradé le Hamas, transformer Gaza en un enfer humanitaire et préparer le terrain pour le «plan décisif» conçu par Bezalel Smotrich pour les Palestiniens. Amira Hass à nouveau :

«Soit ils acceptent un statut inférieur, émigrent et sont déracinés ostensiblement de leur plein gré, soit ils sont confrontés à la défaite et à la mort dans une guerre. Tel est le plan actuellement mis en œuvre à Gaza et en Cisjordanie – la plupart des Israéliens étant des complices actifs et enthousiastes, ou acquiesçant passivement à sa réalisation».

La «vision» américaine est également tactique (et très éloignée de la réalité) : imaginer la transformation de Gaza en un État collaborateur à la Vichy ; imaginer que les pressions politiques exercées par les Français au Liban forceront le Hezbollah à se retirer de ses terres ancestrales au Sud-Liban ; et imaginer que la Maison-Blanche est en mesure d’obtenir politiquement, par des pressions, ce qu’Israël ne peut pas faire militairement.

Le paradoxe est que, Israël et les États-Unis étant dépendants d’une «image» qui a été confondue avec la réalité, cela fonctionne également à l’avantage de l’Iran et du Front de résistance. (Comme le dit le vieil adage, «il ne faut pas interrompre un adversaire qui commet des erreurs»).

*Source : Réseau international

Version originale: Strategic Culture Foundation