Irak – Cet eldorado du pétrole voudrait exploiter son énorme gisement solaire

Par Mussa Acherchour (revue de presse : Révolution énergétique – 24 avril 2023)*

En proie à une grave crise de son réseau électrique due à la situation chaotique de ses réseaux et à une corruption endémique, l’Irak se voit, comme la Libye, le Liban et d’autres pays de la région, contraint de se tourner vers les énergies renouvelables. Mais, comment et à quel prix ?

Pour faire face à la crise, les Irakiens brûlent directement du pétrole dans ses centrales électriques, ce qui revient cher et épuise les stocks. Pour tenter de combler un déficit de 20 % en électricité, ce pays est obligé d’en importer. Début avril, le gouvernement irakien a émis le vœu d’entamer une transition énergétique par le passage au renouvelable, quasiment inexploité jusqu’ici. D’après les dernières statistiques, le secteur énergétique irakien dépend presque totalement des énergies fossiles dont regorge ce pays, où ils représentent 90 % des recettes publiques.

Il faut souligner que l’Irak arrive en cinquième place des plus gros producteurs de pétrole dans le monde, mais, paradoxalement, le pays souffre de grandes insuffisances en matière d’énergie, notamment en électricité, pour faire tourner son industrie. Les Irakiens sont donc contraints d’en importer des pays voisins comme l’Iran et la Turquie.

95 % de fossiles dans le mix électrique

En 2020, l’Irak a produit 91,4 TWh d’électricité, dont 35 % provient du pétrole brulé à l’état brut, 59 % du gaz naturel et 5 % de l’hydroélectricité, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). L’eau est la seule ressource « verte » du pays, avec un apport de moins de 5 TWh. Le solaire photovoltaïque n’a représenté que 0,06 % du mix électrique annuel. Pour dépasser la crise, l’Irak se retrouve, à l’exemple d’autres pays de la région du MENA, dans l’obligation d’explorer d’autres sources d’énergie comme les renouvelables.

Ainsi, des pourparlers pour un premier projet sont en cours pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque à Najaf (160 km au sud de Bagdad), d’une capacité de 1 000 mégawatts (MW), en partenariat avec l’entreprise saoudienne ACWA Power. Mais les Irakiens semblent réticents face aux conditions jugées « attentatoires à la souveraineté nationale » (contrôle de la production et même des prix à la distribution) édictées par la partie saoudienne.

Un potentiel solaire exceptionnel

Dans le cadre du plan présenté par le ministère irakien de l’électricité pour l’année 2023, les deux parties se sont également entendues sur un projet d’interconnexion électrique entre les deux pays. Il s’agit pour l’Irak de sa seconde interconnexion avec les pays de la région, après le premier accord signé avec la Jordanie. Le secteur est un des meilleurs endroits sur Terre pour produire de l’énergie solaire : l’irradiation directe y tutoie les 3 000 kWh/m²/an, contre 1 200 à 2 000 kWh/m²/an en France métropolitaine.

Le ministre de l’Électricité, Ziyad Ali Fadhel, avait révélé, début 2023, que son pays comptait dépenser quatre milliards de dollars par an pour réaliser nouvelles centrales solaires, dont une partie serait réaffectée vers la restauration des réseaux existants. Les observateurs restent sceptiques, sachant qu’un ancien projet signé en 2021 avec le Chinois PowerChina pour la construction d’une centrale solaire de 2 000 MW demeure à ce jour au stade de l’étude.

Mussa ACHERCHOUR est un journaliste d'investigation algérien.

*Source : Révolution énergétique