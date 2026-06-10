La France déclare le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich persona non grata

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé l'interdiction du territoire français pour le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich pour sa promotion de l'annexion de la Cisjordanie et de la "recolonisation de Gaza". Israël a dénoncé des "mesures honteuses" de plusieurs pays contre des organisations liées aux colons.

Par FRANCE 24 (revue de presse – 9 juin 2026)*

Le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, qui "promeut activement l'annexion de la Cisjordanie" et "revendique ouvertement" la "recolonisation de Gaza", est interdit d'accès au territoire français, a annoncé mardi 9 juin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

"Quatre responsables d'organisations de colons et vingt-et-un colons violents" sont également interdits de territoire, a ajouté le ministre dans un post sur X, dénonçant une "politique que ne peut accepter l'écrasante majorité de la communauté internationale, fermement attachée à la solution à deux États".

De son côté, Londres a appelé les entreprises britanniques à cesser toute activité dans les colonies israéliennes.

L'État hébreux a immédiatement réagi, dénonçant des "mesures honteuses" de plusieurs pays contre des organisations liées aux colons

Deux ministres israéliens sont désormais interdits de territoire français. Le Quai d'Orsay avait annoncé fin mai que le ministre israélien de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, n'était plus autorisé à entrer sur le territoire français, à la suite des conditions d'arrestation des citoyens français arrêtés à bord de la Flottille pour Gaza.

Des sanctions "contre les responsables de l'intensification de la colonisation"

Jean-Nöel Barrot a indiqué par ailleurs mardi avoir pris "de nouvelles sanctions contre les responsables de l'intensification de la colonisation et des violences en Cisjordanie" conjointement avec le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, sans détailler ces mesures ni préciser les personnes visées.

Ces cinq pays avaient déjà annoncé le 10 juin 2025 interdire leurs territoires aux ministres Ben Gvir et Smotrich, les accusant d'"incitation à la violence" contre les Palestiniens, en particulier en Cisjordanie. Le gouvernement israélien avait alors dénoncé ces sanctions, les jugeant "scandaleuses".

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont explosé dans ce territoire en marge de la guerre de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

Depuis lors, au moins 1 080 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Dans le même temps, d'après des données officielles israéliennes, au moins 46 Israéliens, des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.

*Source : France 24 avec AFP