Bezalel Smotrich, un terroriste israélien, profiteur des colonies, fanatique de loi biblique recherché par la CPI

Par HR NEWS (revue de presse - 21 mai 2026)*

L’homme qui a tenté de faire sauter une autoroute est désormais en charge du budget d’Israël et mène une politique de nettoyage ethnique en Cisjordanie.

Bezalel Smotrich occupe simultanément deux des postes les plus influents du gouvernement israélien : celui de ministre des Finances et, grâce à un accord avec Benjamin Netanyahu, celui de ministre ayant autorité directe sur l’administration civile de la Cisjordanie occupée depuis le ministère de la Défense.

Il est né en 1980 à Haspin, une colonie illégale israélienne située dans les hauteurs du Golan occupées, et a grandi à Beit El, une colonie ultra-nationaliste de Cisjordanie.

Il a étudié à Mercaz HaRav Kook, la yeshiva considérée comme le centre théologique du sionisme nationaliste religieux.

Il a obtenu un diplôme en droit à l’Ono Academic College. Il a publiquement affirmé être titulaire d’un master en droit public et international de l’Université hébraïque de Jérusalem, bien que l’université affirme toutefois ne disposer d’aucun dossier attestant qu’il l’ait obtenu.

Smotrich est un militant convaincu et virulent de la conscription, mais uniquement pour les autres.

Il a reporté son propre enrôlement dans l’armée israélienne jusqu’à l’âge de 28 ans en prolongeant ses études à la yeshiva, alors qu’il avait déjà obtenu son diplôme de droit. Lorsqu’il a finalement servi, il s’agissait d’une affectation administrative de 14 mois en tant que secrétaire au sein de la Division des opérations de l’état-major général — et non d’un service de terrain.

Interrogé à ce sujet par la suite, il a déclaré : “C’est vrai, je n’ai pas combattu et je n’ai pas couru dans les collines, mais j’étais au cœur du système nerveux de l’armée”.

À l’été 2005, lors des manifestations de masse contre le retrait d’Israël de Gaza, Smotrich a été arrêté par le Shin Bet et détenu pendant trois semaines. Il faisait partie d’une cellule de cinq individus.

Ils ont été accusés de planifier une attaque contre des automobilistes sur l’autoroute Ayalon à l’aide de 700 litres d’essence. Un juge de la Cour suprême, saisi de son recours contre sa détention, a statué : “Les actes attribués aux requérants sont graves, surtout en ces temps-ci, qui ne sont pas des temps normaux dans notre pays”.

L’ancien chef adjoint du Shin Bet, Yitzhak Ilan, qui l’a personnellement interrogé, a déclaré plus tard publiquement :

“Au moment du désengagement, il voulait faire exploser des voitures sur l’autoroute Ayalon, à l’heure de pointe, avec de l’essence. Nous l’avons arrêté en possession de 700 litres de carburant”.

Comme tout criminel de droit commun, il a exercé son droit de garder le silence pendant trois semaines. Ilan l’a qualifié de “terroriste juif”. Aucune accusation n’a été retenue — apparemment parce que le Shin Bet préférait ne pas dévoiler ses sources. Smotrich a nié tout lien avec les 700 litres et a décrit son arrestation comme un motif de fierté.

Smotrich a cofondé Regavim, une ONG d’extrême droite qui a eu recours à des outils juridiques et à la surveillance pour faire démolir des maisons palestiniennes et bédouines tout en étendant les avant-postes israéliens.

Lorsque Netanyahu a formé la coalition actuelle, Smotrich a négocié la création d’un poste ministériel jusqu’alors inexistant au sein du ministère de la Défense, dépouillant ainsi le COGAT — l’organe militaire chargé traditionnellement des affaires civiles dans les territoires occupés — de son autorité et le plaçant sous son contrôle politique direct. Des experts juridiques ont qualifié cette restructuration d’annexion de facto.

En 2023, Israël a établi un nombre record de 26 colonies en Cisjordanie, déplaçant 21 communautés palestiniennes. Smotrich n’a pas caché son objectif. À la suite de l’une des nombreuses saisies de terres à grande échelle, il a déclaré :

“Dieu merci, nous construisons et développons les colonies et contrecarrons le danger d’un État palestinien”.

En vertu des accords d’Oslo, Israël perçoit des droits de douane et des impôts pour le compte de l’Autorité palestinienne et est tenu de les lui transférer.

Smotrich a transformé ce mécanisme en levier. Il a annoncé son intention de retenir les recettes fiscales de l’Autorité palestinienne “jusqu’à nouvel ordre” et a pris des mesures pour mettre fin à l’indemnisation financière qui permet aux banques correspondantes israéliennes de traiter les transactions des banques palestiniennes — une mesure qui isole de facto la Cisjordanie du système financier mondial.

Des retenues distinctes de 35 millions de dollars en mai et de 46 millions de dollars en juin 2024 ont incité la Banque mondiale à publier un rapport avertissant que la première seule avait déjà accru “les enjeux et le risque d’un effondrement systémique potentiel”.

Le déficit de financement de l’Autorité palestinienne a atteint 682 millions de dollars et devait encore doubler, selon les prévisions. En mai 2024, l’Autorité palestinienne n’a pu verser aux employés du secteur public — fonctionnaires, enseignants, personnel médical — qu’entre 50 % et 70 % de leurs salaires. Smotrich a clairement énoncé son objectif : “enterrer l’idée d’un État palestinien”.

En février 2023, après que des colons israéliens se sont déchaînés dans la ville palestinienne de Huwara, Smotrich a déclaré que le village devrait être “rayé de la carte” et que l’État israélien devrait s’en charger.

Sous la pression, il a qualifié cette déclaration de lapsus. Le département d’État américain a qualifié ces propos de “répugnants” et “écoeurants” et le gouvernement français l’a boycotté lors de sa visite suivante à Paris.

Lors de cette visite à Paris — quelques semaines après la déclaration sur Huwara —, Smotrich est monté sur un podium devant une carte intégrant la Cisjordanie, la Jordanie et des parties de la Syrie et du Liban dans un seul État israélien et a déclaré à l’auditoire :

“Qui fut le premier roi palestinien ? Quelle est la langue des Palestiniens ? Y a-t-il jamais eu une monnaie palestinienne ? Existe-t-il une histoire ou une culture palestinienne ? Rien”.

“Il n’existe pas de peuple palestinien”.

La Jordanie a convoqué l’ambassadeur israélien pour protester.

Dans une interview accordée en 2023, on a demandé à Smotrich si les défaillances des services du renseignement et de l’armée qui ont facilité les événements du 7 octobre constituaient une faute plus grave que la décision du gouvernement précédent de former une coalition avec Ra’am, un parti arabo-israélien modéré. Il a répondu que la coalition avec Ra’am a été la pire des erreurs, affirmant que “l’intention importe bien plus que l’erreur”.

Selon son raisonnement, un accord gouvernemental incluant des citoyens arabes israéliens aurait constitué un péché plus grave envers l’État que la journée la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.

Son manifeste politique, le “Plan de la détermination”, offre trois options aux Palestiniens : accepter la résidence permanente dans un État juif sans droit de vote, émigrer, ou faire face à la répression militaire s’ils résistent.

Il s’est décrit dans des propos enregistrés comme un “fier homophobe” et un “fasciste”, a déclaré que son objectif à long terme est qu’Israël soit gouverné selon la loi de la Torah, et a organisé en 2006 la “Parade de la Bête” à Jérusalem — un défilé de chèvres et d’ânes — pour se moquer de la marche annuelle de la fierté LGBTQ+.

Cette semaine, Smotrich a annoncé avoir été informé que le procureur de la CPI a requis un mandat d’arrêt confidentiel à son encontre, apparemment en lien avec l’expansion des colonies qu’il a supervisée. Il a qualifié cela de “déclaration de guerre”.

Sa riposte a été immédiate : il a ordonné la démolition de Khan al-Ahmar, un village bédouin d’environ 200 habitants situé à l’est de Jérusalem qui mène depuis des années une bataille juridique contre son déplacement. L’ONU, la CPI et les instances juridiques internationales affirment depuis longtemps que la démolition de Khan al-Ahmar constituerait un crime de guerre.

Lors de sa conférence de presse, il s’est vanté :

“Nous planifions, construisons, goudronnons, réglementons et faisons en sorte que l’entreprise pionnière de colonisation soit irréversible”.

Il a déclaré que l’ordre concernant Khan al-Ahmar n’est “que le début” et qu’il utilisera tous les leviers économiques et politiques à sa disposition en tant que ministre.

Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie l’ont sanctionné. La CPI avait déjà émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Smotrich fait désormais partie du lot.

Son bilan ne souffre d’aucune ambiguïté. Il a couché sur le papier ses convictions, les a exprimées en public, les a concrétisées dans ses fonctions et a réagi à la responsabilité juridique en annonçant de nouvelles mesures dans le même sens. Les preuves sont là, qu’il a lui-même fournies.

*Source : HR NEWS

Traduit par Spirit of Free Speech