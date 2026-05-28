La guerre des mots : Comment les médias façonnent les conflits géopolitiques modernes

Des émissions de débat aux récits transnationaux, l’information est devenue une arme stratégique façonnant la perception avant la réalité.

Revue de presse : Annahar (26 mai 2026)*

*La bataille moderne commence par le mot avant d'atteindre le champ de bataille. Les mots sont puissants car ils restent dans l'esprit du récipiendaire et peuvent changer des convictions, voire des comportements. C'est pourquoi les entreprises et les pays allouent d'énormes budgets à toutes les formes de médias. Le dilemme est que certains croient que la forme est plus importante que le fond, et que la portée peut remplacer l'impact.

Dans le contexte arabe, dans un espace ouvert et non réglementé, le mot reste une arme aiguisée dirigée contre les sociétés. Personne ne peut nier que le Golfe Arabiquea été soumis à une pression politique et médiatique continue pendant près d'un demi-siècle en raison des transformations qui ont suivi la révolution iranienne.

Depuis lors, le projet iranien n'est pas resté seulement domestique, mais s'est transformé en une idée politique transnationale qui considère le voisinage du Golfe comme une sphère d'influence constante, employant divers outils : politiques, sectaires, sociaux, et surtout médiatiques, ces derniers étant les plus dangereux.

La capacité d'influencer

Avec le temps, il est devenu clair que le conflit n'est pas seulement militaire, mais en grande partie une lutte pour la conscience, la formation de la perception publique, et la capacité d'influencer l'opinion publique arabe, notamment dans des sociétés médiatiquement ouvertes comme les États du Golfe.

Ici se pose une question très sensible liée à la performance de certains médias arabes, en particulier du Golfe, dans la gestion de cette confrontation complexe, surtout qu'ils sont les forces les plus dominantes dans le paysage médiatique actuel. Je suis certain que discuter de ce sujet est sensible pour certains, pourtant il reste nécessaire de le présenter et de le débattre.

En effet, plusieurs institutions médiatiques comprennent la gravité de cette phase et tentent d'y faire face professionnellement. Cependant, le problème réside parfois dans l'absence d'une vision stratégique claire concernant les objectifs à atteindre. Certains talk-shows entrent dans la bataille plus poussés par l'émotion que par la connaissance et l'expertise.

Sous le slogan « opinion et contre-opinion », des plateformes sont parfois ouvertes à des figures alignées avec le récit officiel iranien, bien que tout le monde sache que les médias iraniens eux-mêmes n'accordent pas de vrai espace à des points de vue opposés ou divergents, même en Iran.

Le paradoxe ici est frappant : les chaînes de Téhéran n'hébergent pas de voix du Golfe pour exposer librement leur récit, ni même ne permettent des approches neutres qui touchent aux constantes politiques du régime, telles qu'ils les voient. Il y a une discipline stricte dans le message médiatique, une compréhension claire que les médias font partie de la sécurité nationale, et une insistance à répéter un seul récit en plusieurs tonalités.

Pendant ce temps, dans certains médias arabes, nous trouvons parfois un état de « neutralité confuse » ou un désir de paraître pleinement professionnel, même si cela conduit finalement à présenter des messages trompeurs au téléspectateur arabe, contraires à ses intérêts.

La crise ne réside pas dans l'accueil d'un avis différent, car les sociétés sûres d'elles-mêmes ne craignent pas le dialogue. La crise réside dans l'absence de connaissance et d'équilibre professionnel, soit en raison d'une formation insuffisante de l'animateur du programme, d'une mauvaise préparation, de lacunes culturelles, ou de la sélection d'invités inappropriés. De nombreux invités apparaissant de Téhéran sont hautement formés pour orienter les discussions vers des sujets chargés émotionnellement qui sont particulièrement sensibles pour les Arabes.

Dès que des faits sont présentés, le discours est souvent redirigé vers la question palestinienne ou ce que l'on appelle l'« axe de la résistance » et « résistance contre Israël et le Grand Satan », des thèmes qui déclenchent rapidement des réactions émotionnelles chez le public arabe. Dans de tels moments, certains participants arabes tombent dans le piège, soit en raison d'une préparation faible, d'un manque d'information, d'une réaction émotionnelle, ou même d'une méconnaissance de la nature du discours politique iranien et de ses méthodes.

Le résultat est que le téléspectateur arabe n'acquiert pas une compréhension plus profonde, mais se retrouve plutôt dans un état de confusion cognitive, où les faits se mêlent aux slogans, et la ligne devient floue entre soutenir une cause juste et l'exploiter pour servir un projet politique expansionniste qui n'a offert que des larmes et du sang.

La bataille médiatique moderne n'est pas dirigée avec une voix forte, mais par la construction d'une conscience critique basée sur des informations précises. Cela nécessite une véritable réévaluation du concept de talk-shows politiques dans la région.

Les médias ne sont pas une arène de spectacle, ni une compétition pour le nombre de téléspectateurs, mais un outil pour façonner la perception publique et protéger la société de la désinformation.

Il est également nécessaire d'investir dans la préparation de cadres médiatiques avec des talents affinés par une connaissance politique et historique profonde, non seulement des compétences de présentation verbale. L'animateur dirigeant une discussion politique sensible doit être capable de débusquer les manipulations des termes, de distinguer entre faits et propagande, et d'empêcher l'invité d'entraîner le débat dans des voies émotionnelles intentionnelles, tout en leur demandant de présenter des preuves objectives. Un discours doux n'équivaut pas à de solides arguments mais peut servir de forme de tromperie.

De même, les universités et les centres de recherche doivent participer à cet effort en formant des cadres médiatiques informés. Les médias seuls sont insuffisants s'ils ne sont pas soutenus par une production intellectuelle solide et une analyse scientifique qui expliquent la nature des défis existants, loin de l'exagération ou de la minimisation, et à l'écart de la rhétorique populiste.

Cibler les esprits

Le monde a changé, et les images, les mots et les informations sont devenus des outils influents, aussi dangereux que les missiles et les drones—peut-être même plus à long terme, car ils ciblent les esprits avant les frontières.

Le problème n'est pas la présence d'un discours hostile, ce qui est naturel en politique, mais plutôt l'absence d'une immunité intellectuelle capable de l'exposer et de le confronter avec sang-froid, confiance, et informations fondées sur la connaissance. À l'ère du chaos médiatique, les défaites les plus dangereuses sont celles qui infiltrent paisiblement les esprits.

*Source : Annahar

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