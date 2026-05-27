L'Irak se retrouve pris en étau entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Le conflit qui secoue le Moyen-Orient cause de lourds dégâts en Irak, l'un des champs de bataille les plus complexes et les plus brutaux.

Par Báo Cần Tho (revue de presse : Vietnam.vn – 25 mai 2026)*

Ces dernières semaines, des informations ont fait état de l'établissement par Israël de bases secrètes dans l'ouest de l'Irak en vue d'opérations anti-iraniennes, tandis que des combattants kurdes iraniens, considérés comme des alliés potentiels par les États-Unis et Israël, sont stationnés dans le nord de l'Irak. Toujours depuis l'Irak, des forces paramilitaires alliées à l'Iran utilisent des drones pour mener des attaques transfrontalières visant l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Selon Ali Mamouri, chercheur à l'université Deakin (Australie), la position de l'Irak est extrêmement fragile car, depuis 2003, le pays est devenu l'un des principaux théâtres d'affrontements régionaux et internationaux. Le conflit actuel entre les États-Unis et Israël contre l'Iran rend cette vulnérabilité encore plus préoccupante.

« Les informations concernant l’activité israélienne dans l’ouest de l’Irak, les opérations des milices et la présence de groupes d’opposition irano-kurdes dans le nord convergent toutes vers une même réalité : l’Irak ne reste pas à l’écart du conflit, même si son gouvernement tente de rester neutre », a déclaré Mamouri, ancien conseiller en communication du Premier ministre irakien, à Newsweek.

Bien que l’armée irakienne soit devenue une force efficace depuis qu’elle a combattu le groupe militant autoproclamé État islamique (EI) au début des années 2010, le recours à des mesures brutales pour réprimer les milices mêmes qui l’ont soutenue dans la lutte contre l’EI risque de créer une instabilité encore plus grande.

Pertes de vies humaines et atteinte aux relations diplomatiques .

Depuis le début de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, l'Irak a enregistré plus de 80 morts.

Ce chiffre n'est dépassé que par celui de l'Iran et du Liban, où le Hezbollah combat également en représailles à l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei. Il dépasse le nombre de morts recensés en Israël et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Shirwan Hindreen Ali, de l'Armed Conflict Event Data and Location Monitoring Organization (ACLED), a déclaré qu'ils avaient recensé 128 attaques aériennes/UAV en Irak ciblant des groupes pro-iraniens pendant des périodes de combats intenses, menées soit par Israël, soit par les États-Unis.

« Il est important de noter que les relations bilatérales avec les pays voisins ont été mises à mal par des attaques de drones lancées depuis le territoire irakien et visant les États du Golfe », a déclaré Hamzeh Hadad, associé du programme de sécurité au Moyen-Orient au Center for New American Security. Selon lui, malgré les efforts déployés par l'Irak pour nouer des relations avec les États du Golfe, comme l'organisation du sommet de la Ligue arabe de 2025 à Bagdad ou la signature d'importants accords énergétiques avec TotalEnergies et QatarEnergy, les pays de la région restent méfiants à l'égard du gouvernement irakien.

« Le pire, c'est que la découverte de bases israéliennes secrètes en Irak va exercer une pression encore plus forte sur le gouvernement irakien de l'intérieur. Bien que l'Irak ait connu de nombreuses violations de sa souveraineté par le passé, la présence de troupes israéliennes constitue un problème d'une gravité sans précédent », a-t-il ajouté.

La situation actuelle représente un défi de taille pour tout dirigeant irakien, et plus particulièrement pour le Premier ministre Ali al-Zaidi, qui subit des pressions de toutes parts, tant au niveau national qu'international. Al-Zaidi a pris ses fonctions de Premier ministre le 14 mai, après s'être imposé comme candidat de compromis entre les factions politiques opposées.

Le Premier ministre al-Zaidi subit des pressions de Washington pour prendre des mesures plus fermes afin d'éliminer l'influence des milices pro-iraniennes – et plus largement, de Téhéran – en Irak.

Cependant, Lahib Higel, analyste principal pour l'Irak au sein de l'International Crisis Group, estime que la tâche d'al-Zaidi, qui consiste à contenir les milices soutenues par l'Iran, sera ardue, car ces groupes deviennent de plus en plus audacieux. « Le mieux qu'il puisse faire est de rechercher un large soutien des partis chiites afin de désarmer et d'intégrer les groupes opérant en dehors du contrôle de l'État », a déclaré Higel.

Parallèlement, Ali al-Mawlawi, directeur d'Horizon Advisory Group, un cabinet de conseil géopolitique basé à New York, affirme que si les États-Unis reprennent des attaques de grande envergure contre l'Iran, la crise s'aggravera en Irak. Le réseau de milices irakiennes alliées à l'Iran est susceptible d'accroître sa puissance de feu.

Les analystes estiment que les États-Unis et Israël considèrent ces milices comme faisant partie de l’« Axe de la Résistance », ce qui en fait des cibles légitimes, tandis que l’Iran les perçoit comme un élément de sa défense de première ligne. Parallèlement, l’Irak ne dispose pas des pouvoirs institutionnels nécessaires pour les contrôler ou les contenir pleinement. De ce fait, l’Irak pourrait facilement redevenir un champ de bataille, même si Bagdad ne le souhaite pas.

*Source : Vietnam.vn