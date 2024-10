Yedioth Ahronoth : Le Hezbollah met en œuvre le plan défensif dont Nasrallah a parlé et dirige ses missiles avec précision

Revue de presse : Al-Manar (25 octobre 2024)*

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que « le Hezbollah met en œuvre un plan défensif dans la guerre contre l’armée israélienne, en particulier à la frontière », notant que « c’est le même plan dont a parlé Nasrallah ».

Le journal reconnaît, dans un article de son analyste militaire Ron Ben Yishai, que « le Hezbollah sait surveiller les bâtiments dans lesquels résident les forces d’occupation, ou ceux qui servent de quartier général à l’armée israélienne, et profite de cette surveillance ».

Yedioth Ahronoth a indiqué que « le Hezbollah exploite des moyens de collecte des informations jour et nuit, détecte les convois logistiques circulant dans les zones soumises à surveillance à l’intérieur des villages libanais et identifie les rassemblements de l’armée israélienne près de la frontière sur la deuxième ligne ».

Il a ajouté que « le parti est stationné sur la deuxième ligne de villages et de collines, à environ 5 kilomètres de la frontière, et qu’à partir de là, il collecte des informations sur les forces israéliennes et identifie des cibles ».

Il a poursuivi que « les forces du Hezbollah sont présentes sur le terrain et que leur mission principale est de capturer les soldats israéliens et de causer des morts parmi eux », notant que « les forces du Hezbollah émergent des tunnels et causent des dégâts aux forces de l’armée d’occupation ».

« Le Hezbollah dirige ses missiles avec précision »

Le journal a souligné que « lors de la guerre de juillet 2006, le parti a principalement utilisé des obus de mortier et des missiles antichar, et parfois moins que cela, pour détruire les bâtiments dans lesquels logent les soldats israéliens, et les missiles ont touché leurs cibles, reconnaissant le développement des capacités du parti et sa préparation croissante à la guerre ».

Dans ce contexte, précise le journal, » le Hezbollah a la capacité de lancer des missiles antichar Almas, de sorte qu’il puisse les diriger avec une grande précision vers sa cible, en utilisant un mécanisme de guidage optique installé dans la partie supérieure du missile ».

Le journal a expliqué que « la tendance du Hezbollah à maintenir ses capacités est évidente dans les forces de première ligne, alors qu’il continue de se battre, et elle est également tangible dans le barrage de missiles et de drones qui ciblent les profondeurs israéliennes ».

Yedioth Ahronoth a expliqué que « le parti est passé de ce qu’il a décrit comme des attaques de réaction à des tirs avec un ciblage plus clair, visant à atteindre des objectifs », notant que « le parti dispose d’un grand nombre de cibles militaires appartenant à l’armée israélienne ».

Un responsable de l’armée d’occupation israélienne a reconnu que « le Hezbollah est un adversaire redoutable », soulignant « qu’il est passé d’une organisation à une armée », selon le journal américain Washington Post.

Le responsable israélien a ajouté : « Les combattants du Hezbollah sont devenus mieux entraînés et plus expérimentés après les combats en Syrie, et ils sont armés d’armes plus avancées qu’ils ne l’étaient en 2006 », notant que « ses attaques de missiles et de drones contre Israël se sont multipliées au cours des dernières trois dernières semaines. »

Concernant les capacités stratégiques que possède et entretient le Hezbollah, le journal a affirmé que « le parti n’a pas encore révélé les munitions les plus grandes, les plus longues et peut-être les plus meurtrières qu’il possède ».

*Source : Al-Manar via Qwant