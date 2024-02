La milice chiite irakienne qualifie le calme actuel avec les forces américaines de "tactique temporaire"

Revue de presse : Xinhua (26 février 2O24)*

La période actuelle de calme parmi les groupes armés irakiens dans leur conflit avec les forces américaines est une "tactique temporaire", a déclaré dimanche une milice chiite armée irakienne, le mouvement al-Noujaba.

Akram al-Kaabi, secrétaire général du mouvement al-Noujaba, soutenu par l'Iran, a déclaré dans un communiqué que le calme actuel n'était qu'une tactique de repositionnement et de déploiement, soulignant que "ce n'est que le calme avant la tempête".

La Résistance islamique en Irak, qui regroupe des groupes armés chiites pro-iraniens, "est un élément essentiel dans la bataille pour faire face à l'agression sioniste (la campagne militaire israélienne) et à son soutien, l'Amérique, contre la bande de Gaza", a-t-il ajouté.

Akram Al-Kaabi a également déclaré qu'il existait une coordination de haut niveau entre les différents "fronts ouverts" contre les Américains et les Israéliens dans la région, soulignant que "toute accalmie sur un front et tout embrasement sur un autre était une stratégie intentionnelle, délibérée et coordonnée".

"Bien que la Résistance islamique n'ait pas rejeté les négociations du gouvernement visant à programmer le retrait des Etats-Unis d'Irak, nous affirmons que l'occupant américain est menteur, trompeur et arrogant", indique le communiqué.

Quelques jours après le début des combats entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, le 7 octobre dernier, la Résistance islamique en Irak a lancé des attaques à la roquette, au drone et au mortier contre des bases militaires abritant des forces américaines en Irak et en Syrie.

Le 27 janvier, l'Irak et les Etats-Unis ont entamé le premier cycle de négociation pour discuter de la fin de la mission de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis en Irak, mais plus tard, trois soldats américains ont été tués lors d'une attaque contre une base américaine près de la frontière jordanienne avec la Syrie.

Les Etats-Unis ont déclaré que l'attaque avait été menée par la Résistance islamique en Irak, et la mort des soldats américains a incité les forces américaines à riposter en frappant certains quartiers généraux de groupes armés soutenus par l'Iran et affiliés aux forces paramilitaires irakiennes Hachd Chaabi, tuant et blessant des dizaines d'entre eux.

La Résistance islamique en Irak a par la suite suspendu ses attaques contre les bases américaines afin d'ouvrir la voie au gouvernement irakien pour qu'il mène des négociations avec la coalition dirigée par les Etats-Unis en vue de mettre fin à leur présence en Irak. Fin

*Source : Xinhua