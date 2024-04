Attaque de drone de la Résistance irakienne contre une base navale à Eilat

Revue de presse : Presstv (1er avril 2024)*

La Résistance irakienne a déclaré dans un communiqué que ses combattants avaient attaqué lundi matin 1er avril une cible vitale du régime sioniste. L'attaque traduit encore une fois sa résistance face à l'occupation et son soutien à la population de Gaza qui subit les exactions et les sévisses du régime d'Israël depuis des décennies.

La Résistance islamique irakienne continuera à « frapper les bastions de l'ennemi », lit-on dans son communiqué.

Simultanément, les médias israéliens ont rapporté qu'un incendie s'était déclaré après le déclenchement des sirènes à Eilat en raison d'un tir de roquette, d'un drone ou d'un missile intercepteur. Des équipes de lutte contre les incendies ont été dépêchées sur les lieux.

Ils ont évoqué que des « projectiles non identifiés » étaient tombés sur Eilat, causant des dégâts à plusieurs endroits et qu'un drone a attaqué une base militaire, suggérant que l'opération provenait d'Irak et non du Yémen.

Il est à noter que la deuxième phase des opérations de la Résistance islamique irakienne comprend l'imposition d'un blocus sur la navigation maritime israélienne en Méditerranée et la mise hors service des ports israéliens.

Depuis la semaine dernière, la Résistance a intensifié ses attaques contre les profondeurs ds territoires occupés. Samedi, elle a fait part d'une attaque contre un poste militaire israélien dans le Golan syrien occupé. Dimanche, elle a mené une autre attaque de drone contre une cible vitale à Eilabun, dans la région occupée d'al-Jalil.

En outre, la Résistance a ciblé le 24 mars avec des drones le bâtiment du siège du ministère de la Sécurité de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens occupés.

*Source : presstv