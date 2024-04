Gaza : Le retrait de l’armée israélienne de l'hôpital Al-Shifa et ses environs révèle une catastrophe humanitaire

Les forces israéliennes se sont retirées à l'aube de ce lundi du complexe médical Al-Shifa et de ses environs, à l'ouest de la ville de Gaza, révélant des dizaines de corps abandonnés dans l'hôpital et sur les routes environnantes.

Par Mustafa Haboush (revue de presse : Anadolu – 1er avril 2024)*

Le retrait total de l’armée israélienne du complexe médical Al-Shifa et de ses environs, à l’ouest de la ville de Gaza, à l'aube de ce lundi, a révélé la présence de dizaines de morts et des destructions massives dans l’hôpital et ses environs.

Des témoins oculaires ont rapporté au correspondant d'Anadolu que l'armée israélienne a effectué un retrait total de l'hôpital Al-Shifa et des quartiers résidentiels environnants, lundi à l'aube, vers les zones situées au sud du quartier de Tal Al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza.

Selon les témoignages, le retrait a révélé que les forces israéliennes ont incendié tous les bâtiments de l'hôpital Al-Shifa, le mettant complètement hors service.

Les mêmes sources ont expliqué que l'armée a complètement détruit les étages du bâtiment de chirurgie spécialisée et incendié le reste du bâtiment, tout en incendiant le bâtiment principal d'accueil et d'urgence et en détruisant des dizaines de ses salles, ainsi que tout le matériel médical qui s'y trouvait.

Les forces israéliennes ont également incendié le bâtiment du service rénal, ainsi que ceux de la maternité, de la morgue, du centre de traitement du cancer et des brûlés, détruisant dans la foulée le bâtiment des cliniques externes.

Selon des sources médicales palestiniennes, l'hôpital est entièrement hors service et il serait difficile qu'il reprenne ses activités pendant la période actuelle.

*Source : Anadolu