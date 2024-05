L’AP exige que Marwan Barghouti soit exclu de l’accord de libération des prisonniers

Revue de presse : The Cradle via ISM-France (7 mai 2024)

De hauts responsables de l’Autorité palestinienne (AP) ont demandé aux médiateurs impliqués dans les initiatives de trêve à Gaza d’exclure le chef emprisonné du Fatah, Marwan Barghouti, de tout accord potentiel d’échange de prisonniers entre Israël et la résistance palestinienne, selon Middle East Eye (MEE).

« La demande émane de Majid Faraj, directeur des renseignements généraux palestiniens, et Hussein al-Sheikh, secrétaire général du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) », a déclaré une source à MEE le 5 mai, ajoutant que de hauts responsables de l’AP estiment que « la libération de Barghouti menacerait le leadership du président de l’AP Mahmoud Abbas ».

Les États-Unis, qui participent aux pourparlers de médiation, ont accepté d’exclure Barghouti de toute liste de prisonniers fournie par le Hamas, ajoute le rapport.

La source a déclaré que le Hamas insisterait très probablement pour la libération de Barghouti, comme le groupe l’avait déjà déclaré. Toutefois, les négociations n’ont pas atteint le stade de l’échange de listes de noms de prisonniers, a ajouté la source.

Des sources ont déclaré en mars au journal Arab21 basé à Londres que les États-Unis et Israël étaient opposés à la libération de Barghouti et qu’Israël avait exercé d’importantes pressions sur Washington à cet égard.

Selon des observateurs cités par le média, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas craint une « grave polarisation » au sein du mouvement Fatah si Barghouti est libéré – compte tenu de sa popularité parmi les Palestiniens.

Un sondage publié le 20 mars – réalisé par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages (PCPSR) – indique que dans le cas d’élections hypothétiques, Barghouti obtiendrait la majorité du soutien des Palestiniens.

« Lors des élections présidentielles contre l’actuel président Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Ismail Haniyeh, Barghouti remporte la majorité des participants aux élections. Dans une compétition à double sens entre Barghouti et Haniyeh, le premier l’emporte avec plus de 60 pour cent des votants participants. Ces résultats indiquent une augmentation de 11 points du vote pour Barghouti parmi les électeurs et une baisse de 8 points du vote pour Haniyeh », indique le sondage.

Barghouti purge actuellement une peine à perpétuité dans la prison israélienne de Megiddo. Il est emprisonné depuis 2002, deuxième année de la deuxième Intifada, pour implication dans le meurtre d’Israéliens. Le leader du Fatah emprisonné était un partisan de la résistance armée du groupe contre Israël.

Selon l’Autorité palestinienne des prisonniers et anciens détenus, Barghouti fait face à de graves menaces de mort dans la prison israélienne.

Les pourparlers de trêve ont échoué ces derniers jours, Israël insistant pour poursuivre son assaut prévu contre la ville de Rafah, au sud de Gaza, et le Hamas réitérant qu’il n’acceptera rien de moins qu’un cessez-le-feu permanent, la fin de la guerre et le retrait des troupes de Gaza.

*Source : ISM-France

