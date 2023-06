Par Claudio Mutti (revue de presse : Euro-Synergies – 6 juin 2023)*

"L'impérialisme américain, qui règne partout, est devenu l'ennemi des peuples du monde et s'isole de plus en plus. (...) La vague de colère des peuples du monde contre les agresseurs américains est irrésistible. Leur lutte contre l'impérialisme américain et ses laquais remportera certainement des victoires de plus en plus grandes".

(Mao Tsé-toung, Déclaration de soutien à la juste guerre patriotique du peuple panaméen contre l'impérialisme américain, 12 janvier 1964)

L'intérêt d'Ezra Pound pour l'enseignement de Confucius [1] a donné lieu, entre autres, à une version italienne du Chung Yung [2], le texte canonique attribué à Tzu-ssu [3], un petit-fils de Confucius ayant vécu au 5ème siècle avant Jésus-Christ. Dans ce texte, "la morale revêt une fonction cosmique, en ce sens que l'homme opère la transformation du monde et poursuit ainsi, dans la société, la tâche créatrice du Ciel" [4]; en bref, le Chung Yung "enseigne comment développer la capacité de se perfectionner et de perfectionner le monde à travers la compréhension des choses et la conscience de sa propre action" [5]. Le commentaire qui accompagne traditionnellement ce texte explique que chung est "ce qui ne se déplace ni d'un côté ni de l'autre" et que yung signifie "invariable", de sorte que Pound a choisi de rendre le titre de l'œuvre par L'axe qui ne vacille pas [6], tandis que les traducteurs ultérieurs ont opté pour des solutions telles que Le milieu constant [7] ou Le milieu juste [8].

Le même sens "axial" résonne dans le nom mandarin de la Chine, qui est Chung Kuo [9], "le pays du centre", "l'empire du milieu". S'il est vrai, comme le souligne Carl Schmitt, que jusqu'à l'époque des grandes découvertes géographiques, "chaque peuple puissant se considérait comme le centre de la terre et considérait ses domaines territoriaux comme le foyer de la paix, en dehors duquel régnaient la guerre, la barbarie et le chaos" [10], cela semble également vrai dans une large mesure dans le cas de la Chine d'aujourd'hui, dont la centralité géographique et géopolitique objective est bien décrite par Heinrich Jordis von Lohausen (1907-2002) dans son ouvrage Mut zur Macht. De tous les sous-continents de l'Eurasie, écrit le général autrichien, la Chine occupe la position stratégique la plus forte: la triple couverture des montagnes et des déserts de l'Asie intérieure, la couronne des îles périphériques et la barrière infranchissable de la race, de la langue et de l'écriture qui s'oppose à toute guerre psychologique des nations blanches (...) la nature l'a placée près de l'océan, lui a donné une position décisive entre l'Inde et le Japon, entre la Sibérie et le Pacifique. Sur la côte ouest du Pacifique, la Chine se présente comme le centre de gravité naturel, le centre fixe depuis des temps immémoriaux. Toutes les questions d'équilibre du monde trouvent leur réponse à Pékin. (...) Les tentatives de prise de contrôle économique ou militaire ne peuvent rien contre elle, car son extension est trop vaste. Elle est d'une autre race et d'une culture plus ancienne, beaucoup plus ancienne. Elle a accumulé en elle toute l'expérience de l'histoire mondiale et résiste à toutes les transformations. Elle est inattaquable" [11].

Le fait que la Chine soit aujourd'hui sur le point de retrouver le rôle axial auquel sa position géographique centrale et ses 5000 ans d'expérience historique semblent la destiner obsède depuis longtemps les stratèges et les idéologues de l'impérialisme américain, qui voient désormais dans la République populaire une "menace pire que l'Axe [Rome-Berlin-Tokyo] au 20ème siècle" [12] et voient dans la solidarité sino-russo-iranienne un nouvel "Axe du mal".

On attribue à Richard Nixon, qui a séjourné en Chine du 21 au 29 février 1972 lors d'une visite officielle qui a consacré le dégel des relations entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine, la phrase suivante: "Arrêtez-vous un instant et pensez à ce qui se passerait si quelqu'un capable d'assurer un bon système de gouvernement parvenait à prendre le contrôle de ce territoire. Je veux dire, mettez 800 millions de Chinois au travail avec un bon système de gouvernement, et ils deviendront les leaders du monde" [13].

Un quart de siècle plus tard, le cauchemar de la "sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale" (en japonais Dai Tōa Kyōeiken) est revenu agiter le sommeil des Yankees, le théoricien américain du "choc des civilisations" assignant à la République populaire de Chine l'héritage du projet impérial japonais, dont l'objectif avait été de créer une union économique et politique avec les pays du Pacifique, de l'Asie orientale, de l'Asie centrale et de l'océan Indien. La "Grande Chine", écrivait Samuel P. Huntington en 1996 dans La Grande Chine et sa "sphère de coprospérité", n'est donc pas simplement un concept abstrait, mais au contraire une réalité économique et culturelle en expansion rapide, qui a commencé à devenir une réalité politique également.

L'ancien conseiller à la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, a encore enrichi le tableau brossé par Huntington en insistant sur le thème de la centralité de la Chine et de l'expansion naturelle de l'influence chinoise dans les régions environnantes. "L'histoire, écrit Brzezinski, a prédisposé l'élite chinoise à considérer la Chine comme le centre naturel du monde. En effet, le mot chinois pour désigner la Chine - Chung-kuo, ou "Empire du Milieu" - véhicule la notion de centralité de la Chine dans les affaires mondiales et réaffirme l'importance de l'unité nationale. Une telle perspective implique également une irradiation hiérarchique de l'influence du centre vers les périphéries, de sorte que la Chine, en tant que centre, attend de la déférence de la part des autres (...). Il est presque certain que l'histoire et la géographie rendront les Chinois de plus en plus insistants - et même émotionnellement "chargés" - sur la nécessité d'une éventuelle réunification de Taïwan avec le continent (...). La géographie est également un facteur important qui pousse la Chine à forger une alliance avec le Pakistan et à établir une présence militaire en Birmanie (...). Et si la Chine contrôlait le détroit de Malacca et le goulet d'étranglement géostratégique de Singapour, elle contrôlerait l'accès du Japon au pétrole du Moyen-Orient et aux marchés européens.

Lors d'un débat en 2011 auquel participait Henry Kissinger, Niall Ferguson, professeur d'histoire économique à l'université de Harvard et biographe officiel de Kissinger, a déclaré : "Je pense que le 21ème siècle appartiendra à la Chine, parce que presque tous les siècles précédents de l'histoire ont appartenu à la Chine. Les 19ème et 20ème siècles sont des exceptions. Pendant au moins dix-huit des vingt derniers siècles, la Chine a été, à des degrés divers, la plus grande économie du monde" [16]. L'ancien secrétaire d'État nord-américain a répondu à son biographe: "La question n'est pas de savoir si le 21ème siècle appartiendra à la Chine, mais si, au cours de ce siècle, nous parviendrons à intégrer la Chine dans une vision plus universelle" [17] - où "vision universelle" doit évidemment être comprise comme "vision occidentale du monde". La tâche proposée par Kissinger ressort clairement d'une réponse qu'il a donnée dans une interview la même année: "Nous devons encore voir ce que le printemps arabe produira. Il est possible qu'il y ait des émeutes et des manifestations en Chine (...) Mais je ne m'attends pas à des bouleversements de la même ampleur que le Printemps arabe (18]. En effet, Kissinger a écarté l'idée d'appliquer à la Chine la stratégie que l'Occident poursuivait à l'époque contre le bloc dirigé par l'URSS, estimant qu'il s'agissait d'un échec: "Un plan américain qui proposerait explicitement de donner à l'Asie une organisation capable de contenir la Chine ou de créer un bloc d'Etats démocratiques à enrôler dans une croisade idéologique n'aboutirait pas".

La thèse américaine de la translatio imperii du Japon vers la Chine sous la bannière de la "coprospérité" est revenue dans l'essai de Graham Allison Destined for War : Can America and China Escape Thucydides' Trap ? L'auteur, professeur émérite à Harvard et ancien conseiller et secrétaire adjoint à la défense dans les administrations successives de Reagan à Obama, lance un avertissement qui est un véritable cri de ralliement: "Une fois que le marché économique dominant de la Chine, ainsi que son infrastructure physique, auront réussi à intégrer tous ses voisins dans la zone de prospérité plus large de la Chine, il deviendra impossible pour les États-Unis de maintenir le rôle qu'ils ont joué en Asie après la Seconde Guerre mondiale". À la question de savoir quel serait le message de la Chine aux États-Unis, un collègue chinois a répondu: "Ecartez-vous". Un collègue de ce dernier, cependant, a suggéré un résumé encore plus brutal : écartez-vous du chemin. (...) Récemment, la tentative de persuader les États-Unis d'accepter la nouvelle réalité est devenue plus résolue en mer de Chine méridionale. (...) Tout en continuant à pousser lentement les États-Unis hors de ces eaux, la Chine engloutit également des nations de toute l'Asie du Sud-Est dans son orbite économique, attirant même le Japon et l'Australie dans son giron. Jusqu'à présent, elle a réussi à le faire sans heurts. Toutefois, s'il s'avère nécessaire de se battre, l'intention de Xi est de gagner" [20].

Ainsi, le besoin fondamental ressenti par les analystes américains est celui exprimé par John J. Mearsheimer, selon lequel il est impératif d'endiguer la montée en puissance de la Chine [21]. Le théoricien du "réalisme offensif" exhorte donc l'administration actuelle à "travailler assidûment à l'amélioration des relations avec les alliés asiatiques de l'Amérique et à la création d'une alliance efficace capable de tenir Pékin à distance". Mais pour atteindre un tel objectif, Mearsheimer affirme qu'il est impératif d'attirer la Fédération de Russie dans une coalition anti-chinoise: "Aujourd'hui, c'est Pékin, et non Moscou, qui représente la principale menace pour les intérêts américains, et la Russie pourrait être un allié précieux pour faire face à cette menace" [23]. C'est, on le voit, la même tactique que celle suggérée à l'époque à Donald Trump par ses stratèges et théoriciens conservateurs et populistes et partagée par les milieux " souverainistes " occidentaux. Mais cette solution "nécessiterait d'abandonner la russophobie traditionnelle des démocrates nord-américains dont Biden lui-même (...) a souvent été le porte-parole" [24].

L'approche menaçante de l'OTAN aux frontières russes, que le Kremlin a été obligé de contrer en lançant une opération militaire spéciale, fait en fait partie d'une stratégie nord-américaine plus large d'"endiguement" anti-chinois et anti-russe. Consciente de l'objectif des manœuvres nord-américaines en Europe, la Chine "s'est vue contrainte de consolider son partenariat stratégique avec la Russie au point de le transformer en alliance; d'où le voyage du président Xi" [25] à Moscou et les discussions au sommet avec le président Poutine pour en régler les détails.

La visite de Xi Jinping dans la capitale russe rappelle inévitablement celle effectuée il y a soixante-dix ans par un autre président chinois: le 15 février 1950, Mao Tsé-toung signait à Moscou avec Staline un traité d'alliance et d'assistance mutuelle qui consacrait la naissance d'un grand bloc eurasiatique, allant de Pankow à Moscou, en passant par Pékin et Pyongyang. L'alliance russo-chinoise est mise à l'épreuve quatre mois plus tard, lorsque la République populaire démocratique de Corée se lance dans la "guerre de libération de la patrie" [26], que les Chinois appellent "guerre de résistance à l'Amérique et d'aide à la Corée". Grâce à l'intervention directe de la République populaire de Chine, qui envoie 100.000 combattants, et grâce au soutien matériel fourni par l'URSS, le conflit militaire prend fin en 1953, lorsque les forces américaines et les troupes auxiliaires de dix-sept autres pays sont repoussées au sud du 38ème parallèle.

*Source : Euro-Synergie

Version originale : Eurasia-rivista.com