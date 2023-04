Economie mondiale : bras de fer BRICS/OTAN en données chiffrées

Par Dominique Delawarde (12 avril 2023)

Source: Données FMI du 12 avril 2023

Les dernières données chiffrées du FMI viennent de paraître ce 12 avril 2023. Elle méritent d’être examinées avec attention en gardant à l’esprit que le FMI est un organisme tenu et dirigé par les occidentaux et que ses prévisions sont traditionnellement optimistes pour l’Occident et plus sévères pour les pays qui se posent en challengers de l’Occident (Russie et Chine notamment).

Tous les six mois, des réactualisations sont faites dans ces prévisions pour tenir compte des résultats réels constatés. Selon mes observations sur plus d’une décennie, ces réactualisations donnent très souvent des résultats plus favorables que prévus pour les pays BRICS en général, pour la Chine et la Russie en particulier.

En l’an 2 000 le PIB des 5 pays qui allaient créer les BRICS comptaient pour 18,1% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat (PPA). Aujourd’hui, la part de ces 5 pays est montée à 32,1% du PIB mondial et le FMI prévoit que cette part va continuer d’augmenter, parce que la croissance des BRICS tirée par la Chine et l’Inde est beaucoup plus forte que celle des pays occidentaux.

PAYS BRICS PIB/PPA 2023 en milliards de $ PPA PRÉVISION FMI 2028 1 CHINE 33 010 44 030 2 INDE 13 030 19 310 3 RUSSIE 4 990 5 750 4 BRÉSIL 4 020 4 860 5 AFRIQUE DU SUD 990 1 180 TOTAL BRICS 56 040 - 32,1% PIB mondial 75 130 - 33,6 % PIB mondial PIB MONDIAL 174 470 milliards de $ PPA 223 270 milliards de $ P

Dès leur sommet annuel d’août 2023, en Afrique du Sud, les BRICS vont très probablement commencer à s’élargir progressivement en sélectionnant les meilleurs candidats pour les intégrer en qualité de membres permanents. Une vingtaine de candidats seraient sur les rangs dont certains ont déjà fait officiellement acte de candidature. En intégrant 1 à 2 pays par an d’ici 2028, les BRICS (qui devront changer de nom) pourraient compter de 10 à 15 pays en 2028. Leur poids dans l’économie mondiale va incontestablement et significativement s’accroître.