Les bombardements massifs d’Israël au Liban font des centaines de morts & blessés rien qu’à Beyrouth

Par la rédaction de The Cradle (revue de presse - 8 avril 2026)*

L’armée israélienne s’est engagée à poursuivre ses frappes sur le pays et a rejeté les exigences de Téhéran d’inclure le Liban dans l’accord de cessez-le-feu en cours de négociation.

L’armée israélienne a lancé une vague massive de frappes aériennes brutales et meurtrières sur la capitale libanaise, Beyrouth dans l’après-midi du 8 avril, quelques heures après avoir rejeté l’inclusion du Liban dans une initiative de cessez-le-feu récemment annoncée visant à mettre fin à la guerre en Iran.

Les frappes ont touché Ain al-Tineh, Barbour, Ain al-Mreisseh, Corniche al-Mazraa, Bir Hassan et plusieurs autres quartiers du centre de Beyrouth, ainsi que la périphérie et les banlieues de la capitale.

Des images vidéo provenant de toute la capitale ont montré d’énormes panaches de fumée dans des quartiers civils densément peuplés. Les destructions sont massives.

“Les blessés sont nombreux et le nombre de morts élevé. La situation est difficile et nous faisons notre maximum pour les sauver”,

a déclaré le secrétaire général de la Croix-Rouge libanaise, George Kettani. “Les hôpitaux sont saturés”.

Des frappes aériennes ont également touché le sud et l’est du Liban, notamment Tyr (Sur) et Saïda au sud, ainsi que Hermel et Shmistar à l’est.

Selon la Croix-Rouge, plus de 300 personnes ont été tuées ou blessées rien qu’à Beyrouth et dans la banlieue sud, et de nombreuses victimes ont été ensevelies sous les décombres.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré que des avions de combat ont procédé à un bombardement à grande échelle sur Beyrouth, la Bekaa et le sud du Liban, visant une centaine de sites en 10 minutes.

Il a qualifié ce bombardement de plus violent depuis le 28 février.

“Nous continuerons à frapper l’organisation terroriste du Hezbollah et à saisir chaque opportunité – nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité des habitants du nord. Nous continuerons à frapper sans relâche”,

a déclaré le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir.

L’armée a annoncé une nouvelle opération au Liban baptisée “Eternal Darkness”.

Juste avant que les frappes ne touchent Beyrouth, le Hezbollah a publié un communiqué exhortant les civils à ne pas retourner dans le sud du Liban et dans les autres zones ciblées tant que le cessez-le-feu n’est pas officiel.

“Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une victoire historique majeure, fruit des sacrifices des combattants, du sang des martyrs et de votre détermination et de votre patience hors du commun.

“En ce moment critique, nous vous appelons à faire preuve d’encore davantage de patience, à vous montrer déterminés et à attendre, et à ne pas vous diriger vers les villages, les villes et les zones ciblées du Sud, de la Bekaa et de la banlieue sud de Beyrouth avant l’annonce officielle définitive d’un cessez-le-feu au Liban”, a déclaré le groupe de résistance.

“En effet, l’ennemi traître et barbare, cherchant à se dérober à la réalité de sa défaite, pourrait recourir à des subterfuges pour simuler une fausse victoire sur le champ de bataille”, a-t-il ajouté.

Cette vague meurtrière de frappes sur le Liban survient quelques heures après que les États-Unis ont convenu d’un arrêt des hostilités de deux semaines avec l’Iran, le président Donald Trump ayant accepté un plan en dix points proposé par Téhéran comme base pour la poursuite des négociations.

Une série de négociations est prévue vendredi à Islamabad, au Pakistan.

Le plan en 10 points de l’Iran comprend un engagement de non-agression de la part des États-Unis, le contrôle iranien du détroit d’Ormuz, le droit à l’enrichissement d’uranium, la levée totale des sanctions, une réparation financière pour l’Iran, le retrait de toutes les unités de combat américaines de la région et l’arrêt immédiat des combats sur tous les fronts, y compris au Liban.

*Source : The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech