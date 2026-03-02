L’assassinat de l’ayatollah Khamenei enflamme le monde chiite

Par Larry Johnson (revue de presse : Sonar 21 - le 1er mars 2026)*

Donald Trump et les néoconservateurs sont fous de joie aujourd’hui après l’assassinat de l’ayatollah Khamenei... Ce n’est qu’un exemple supplémentaire de l’ignorance crasse occidentale quant aux implications de la mort de l’ayatollah.

Commençons par souligner que c’est l’ayatollah qui a émis la fatwa il y a 36 ans, déclarant que ce serait un péché pour l’Iran de développer ou d’utiliser une bombe nucléaire. L’Occident pense donc que tuer la personne qui a été le principal obstacle empêchant l’Iran de se doter de l’arme nucléaire est une bonne idée ?

Les communautés chiites de toute la région sont descendues dans la rue pour protester et faire leur deuil de la mort de l’ayatollah.

À Bagdad, ville voisine, une foule importante de chiites tente actuellement de pénétrer dans la zone verte. Les forces de sécurité irakiennes tentent de les repousser. Cet assassinat perpétré par les États-Unis et Israël avait pour but d’affaiblir la République islamique et de préparer le terrain pour un changement de régime. L’effet risque fort d’être inverse, à savoir renforcer le soutien au gouvernement et consolider la position des partisans de la ligne dure, qui ne sont absolument pas enclins à faire des compromis avec l’Occident.

Voilà à peine 24 heures qu’Israël et les États-Unis ont lancé leurs frappes décapitantes et que l’Iran, dans les 90 minutes qui ont suivi la première attaque, a commencé à riposter en visant toutes les installations et bases militaires américaines de la région.

En juin dernier, après les frappes meurtrières, il a fallu près de 12 heures à l’Iran pour se ressaisir et lancer ses missiles vers Israël. Aujourd’hui, l’Iran a riposté en frappant Israël et des cibles clés en Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, en Irak, en Jordanie et aux Émirats arabes unis. Un général iranien est apparu à la télévision iranienne et a promis de frapper Israël et les forces américaines dans la région avec un nouveau type d’arme.

Trump et les néoconservateurs continuent de croire que le soutien à la République islamique reste superficiel et fragile. Mais à en juger par la réaction des Iraniens au meurtre de l’ayatollah, je pense que l’Iran est désormais pleinement engagé dans une guerre d’usure. Les atouts dont bénéficient actuellement les États-Unis risquent de fondre comme neige au soleil si cette guerre se prolonge dans les semaines à venir. La fermeture du détroit d’Ormuz au trafic maritime causera de graves préjudices à l’économie mondiale si le CGRI est en mesure de la maintenir.

Il y a de fortes chances que les attaques iraniennes contre les installations militaires américaines et Israël s’intensifient dans les jours à venir. La base aérienne américaine d’Erbil a été attaquée, la station de la CIA à Dubaï a été touchée par un missile, tout comme une base aérienne koweïtienne qui héberge des avions américains. Voyons ce que nous réservent les prochaines 24 heures.

*Source : Sonar 21

Traduit par Spirit of Free Speech