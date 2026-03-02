Israël promet une 'réponse forte' aux frappes du Hezbollah, cible Dahieh et le sud du Liban

Revue de presse : An-Nahar en français (2 mars 2026)*

Le Hezbollah a annoncé des lancements de roquettes vers le nord d'Israël et l'armée israélienne a réagi par une vague de frappes provoquant un exode des villes du sud.

La porte-parole de l'armée israélienne, Ella Wawieh, a annoncé sur son compte de la plateforme 'X' que des alertes ont été activées dans plusieurs régions du nord d'Israël suite à des lancements de roquettes depuis les territoires libanais.

L'armée israélienne a menacé de répondre vigoureusement au lancement de roquettes depuis le Liban vers les colonies du nord, et a commencé des frappes aériennes sur les banlieues sud de Beyrouth et des zones dans le sud du Liban, émettant des avertissements d'évacuation pour 53 villages.

Le Hezbollah a revendiqué le lancement de roquettes dans un communiqué disant : "En représailles au sang pur du Leader des Musulmans, Son Excellence Grand Ayatollah Imam Seyyed Ali Hosseini Khamenei, qui a été injustement et traîtreusement tué par l'ennemi sioniste criminel, et en défense du Liban et de son peuple, et en réponse aux attaques israéliennes répétées, la Résistance islamique a ciblé à minuit, entre dimanche et lundi, le 2 mars 2026, avec une salve de roquettes de haute précision et un essaim de drones, le site de défense antimissile de Mishmar HaKarmel de l'armée ennemie au sud de la ville occupée de Haïfa.

"La direction de la Résistance a toujours affirmé que la continuation des agressions israéliennes et l'assassinat de nos leaders, jeunes et gens nous donnent le droit de défendre et de répondre au moment et à l'endroit appropriés.

"L'ennemi israélien ne peut pas continuer son agression qui a duré quinze mois sans recevoir une réponse d'avertissement pour arrêter cette agression et se retirer des territoires libanais occupés.

"Cette réponse est une action défensive légitime et les parties responsables doivent mettre fin à l'agression israélo-américaine sur le Liban."

Le maire de Haïfa a déclaré : "Les lancements de roquettes depuis le Liban sont un développement qui nécessite une attention et une résolution immédiates."

La chaîne israélienne 12 a rapporté qu'environ six roquettes ont été lancées depuis les territoires libanais lors de la dernière salve de roquettes.

L'Autorité de radiodiffusion d'Israël a cité de hauts responsables de la sécurité disant : "Les lancements de roquettes depuis le Liban auront pour réponse une réaction forte."

Un exode a commencé depuis les villes du sud suite aux lancements de roquettes depuis les territoires libanais.

L'Autorité de radiodiffusion d'Israël, Kan, a déclaré que "3 roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban, spécifiquement depuis la zone au sud du fleuve Litani," et que "les roquettes ont été lancées depuis une zone que le gouvernement libanais a officiellement déclarée démilitarisée et sous le contrôle de l'armée libanaise et des forces de la FINUL."

*Source: Annahar