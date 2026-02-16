Gel sur les anneaux olympiques

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Réseau international - 15 février 2026)*

Les Jeux Olympiques d’hiver en Russie en 2014 -qui s’ouvrirent à Sotchi le 7 février la veille de l’explosion de la crise ukrainienne avec le putsch de Place Maïdan sous conduite USA-OTAN (18-20 février)- furent présentées par les médias occidentaux comme les «Olympiades du tzar Poutine». Le président Obama et le vice-président Biden, suivis par d’autres leaders occidentaux, les boycottèrent en accusant la Russie de violer les droits de l’homme. Malgré cela furent invités et participèrent aux Olympiades en Russie tous les pays. L’Italie y participa avec 113 athlètes et bien sûr leur propre drapeau national.

Aux Jeux Olympiques d’hiver en Italie ne participent que 13 athlètes russes, privés même de leur drapeau national. Leur «drapeau» porte l’inscription «Athlète Individuel Neutre». De la même façon se trouvent présentés 7 athlètes biélorusses. Ils apparaissent donc non seulement comme de simples individus qui concourent à tire personnel mais, étant définis comme «neutres», ils apparaissent comme apatrides, c’est-à-dire comme des personnes qui ne sont citoyens d’aucun État. Contrairement à ce qui était prévu initialement, les «athlètes individuels neutres» russes et biélorusses n’ont pas pu participer au défilé inaugural, mais on leur a permis d’”assister à l’événement” comme de simples spectateurs. Même situation pour les journalistes russes envoyés aux Jeux Olympiques en Italie : ils n’ont pas leur nationalité indiquée sur les cartes de presse, mais à la place apparait l’acronyme INO qui indique leur statut «neutre».

Tout cela viole les principes qui sont à la base des Jeux Olympiques mêmes : ceux qu’a proclamés le président Mattarella dans le discours d’ouverture quand il a parlé des Jeux Olympiques comme «opportunité de rencontre, le contraire d’un monde où prévalent barrières et incommunicabilité». Les Jeux Olympiques se trouvent ainsi transformées d’un événement qui alimente un climat de paix en événement qui alimente un climat de guerre. Ce qu’est la situation internationale est confirmé par les dernières nouvelles, que le complexe politico-médiatique dissimule ou renverse en se servant aussi du battage publicitaire des Jeux Olympiques.

La nouvelle la plus grave est que, après avoir enterré le dernier Traité nucléaire resté en vigueur entre les États-Unis et la Russie, le président Trump a décidé la production d’autres armes nucléaires et la réalisation d’essais souterrains. Dans ce cadre entre la décision pré-annoncée de déployer cette année en Allemagne des missiles étasuniens à portée intermédiaire à double capacité conventionnelle et nucléaire, en mesure d’atteindre rapidement des objectifs vitaux en profondeur dans le territoire russe. Si cela arrive -a déclaré le vice-ministre des Affaires Étrangères russe Alexander Grushko- «nous créerons des capacités de contre-force d’égale efficacité, voire supérieure, et au lieu d’un équilibre de modération militaire, raisonnable et qui tienne compte des intérêts nationaux et de la sécurité de toutes les parties, il y aura un équilibre de menaces et contre-menaces».

La décision de l’Administration Trump d’enterrer le Traité nucléaire, acte que la Russie a essayé en vain d’empêcher, implique aussi la Chine. Elle possède environ 600 têtes nucléaires, beaucoup moins que les environ 1.700 actuellement déployées (c’est-à-dire prêtes au lancement) par les États-Unis et par la Russie, et encore moins que le nombre total de têtes nucléaires que les deux plus grandes puissances nucléaires ont dans leurs arsenaux. Mais la Chine, menacée par le déploiement croissant de missiles étasuniens au bord de son propre territoire, a intensifié la production de ses têtes nucléaires : selon les estimations, elles pourraient arriver à 1.000 d’ici 2030 et peut-être même à 1.500 d’ici 2035.

Pendant ce temps continue le génocide du peuple palestinien, opéré par Israël avec le soutien étasunien et de l’OTAN. Le confirme la Présidente du Comité International de la Croix-Rouge, Miriana Spoliaric Egger, qui a déclaré : “Ce que nous avons vu à Gaza dépasse toute règle juridique, éthique, morale et humanitaire”. Ce que confirme la nouvelle, documentée par Le Monde, que «plus de 670 corps de résidents de la Cisjordanie ont été confisqués par Israël pendant des années, en violation du droit international : une séquestration silencieuse d’otages». La raison est évidente : ce sont des corps de Palestiniens qui portent les signes des tortures et des assassinats accomplis par des militaires et des colons israéliens. En même temps continue à se répandre la guerre dans toute la région. Tandis que Trump augmente la pression sur l’Iran, le Pentagone envoie un second porte-avions : c’est le Gerald Ford qui est transféré des Caraïbes, où il a attaqué le Venezuela, au Moyen-Orient où est en préparation l’attaque contre l’Iran.

