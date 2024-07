France / JO 2024: Le député Thomas Portes veut que « le drapeau et l'hymne israéliens ne soient pas admis »

- « Je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris » a déclaré le député LFI (La France Insoumise), samedi, lors d’un rassemblement à Paris

Par Feïza Ben Mohamed (revue de presse : Anadolu – 21 juillet 2024)*

Le député LFI (La France Insoumise), Thomas Portes « considère que la diplomatie française doit faire pression sur le CIO (comité international olympique) pour que le drapeau et l'hymne israéliens ne soient pas admis » pendant les JO de Paris 2024, dans un entretien accordé au journal Le Parisien.

Samedi, au cours d’un rassemblement à Paris, il avait déclaré que les « sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux olympiques ».

« Nous sommes à quelques jours d’une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux olympiques. Et moi, je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n’est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux olympiques à Paris. Il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations » avait-il plaidé sous les applaudissements du public, en dénonçant un deux poids deux mesures entre la Russie et Israël.

Dans la foulée, l’OJE (organisation juive européenne) déjà à l’origine de plusieurs plaintes contre des figures de la lutte palestinienne en France, a annoncé une nouvelle plainte à l’encontre de Thomas Portes.

« Les propos tenus par Thomas Portes sont susceptibles de constituer une provocation à la haine et à la discrimination mettant en danger les athlètes israéliens et les citoyens français » a réagi Muriel Ouaknine-Melki, présidente de l’OJE dans une publication sur le réseau social X.

À noter que la polémique pourrait continuer d’enfler cette semaine, avec la présence du président israélien Isaac Herzog, à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris qui se tiendra vendredi 26.

« Lors de sa visite, le président représentera l'État d'Israël à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 et saluera la délégation israélienne au début de la compétition » a annoncé dimanche son bureau dans un communiqué de presse, relayé par BFMTV.

