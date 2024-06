Exclusion d’Israël des Jeux Olympiques : Tous à Lausanne le 12 juin !

Revue de presse : CAPJPO-EuroPalestine (7 juin 2024)*

Nos amis suisses appellent à un grand rassemblement à Lausanne ce mercredi 12 juin à 16 H, devant l’entrée principale du Comité International Olympique, qui sera réuni ce jour-là pour discuter des prochains JO de Paris.

Ci-dessous Leur communiqué

Rassemblement

Mercredi 12 juin, 16h30, entrée principale du CIO route de Vidy 9, Lausanne

« En solidarité avec les athlètes et le peuple palestinien,

En réponse à l’appel de plus de 300 équipes sportives palestiniennes qui demandent d’exclure Israël des Jeux olympiques en raison de son génocide contre les Palestinien·ne·s de Gaza et de son régime d’apartheid: NE RESTONS PAS LES BRAS CROISES !

Exigeons qu’Israël soit exclu des Jeux Olympiques 2024 !

Rappelons à la commission exécutive du Comité International Olympique qu’il permet à Israël d’utiliser les Jeux Olympiques pour blanchir par le sport son génocide à Gaza et son régime d’apartheid contre les Palestinien·ne·s partout dans le monde.

Le président du CIO, Monsieur Thomas Bach, lors de la séance de préparation des JO 2024 déclarait : « Ce seront des Jeux plus jeunes, plus urbains, plus inclusifs, plus responsables. (…) ».

Mais dans ce cas là est-ce vraiment responsable de ne pas prendre de sanctions contre Israël ? Ce n’est qu’en bannissant Israël des Jeux que l’esprit et les valeurs olympiques seront respectées.

La Charte olympique oblige clairement le CIO à “respecter […] les droits humains internationalement reconnus et les principes éthiques fondamentaux universels dans le cadre du Mouvement Olympique.»

Pourtant nous n’avons pas vu le CIO prendre la moindre responsabilité pour mettre fin ou sanctionner les graves violations des droits humains perpétrées par Israël à l’encontre des athlètes Palestinien·ne·s et de l’infrastructure sportive palestinienne.

Mais on a vu le CIO exclure de cette compétition internationale la Russie et la Biélorussie pour leurs violations du droit international. Nous n’acceptons pas ce «deux poids deux mesures».

Israël a délibérément pris pour cible les sports palestiniens et viole de manière flagrante le droit des Palestinien·ne·s à pratiquer des sports. Les forces d’occupation israéliennes ont tiré sur des athlètes Palestinien·ne·s pour les tuer ou les mutiler délibérément. À Gaza, Israël a tué l’entraîneur de football olympique Palestinien, Hani Al Masdar, et a détruit le bureau du Comité Olympique Palestinien.

Les clubs et stades sportifs des colonies israéliennes sont construits sur des terres palestiniennes volées en Cisjordanie, en violation du droit international. Israël a bombardé des stades Palestiniens, fait des descentes dans des clubs sportifs, entravé des matches, confisqué des équipements sportifs, et a refusé aux athlètes olympiques Palestiniens leur droit à la liberté de mouvement.

Pour toutes ces raisons,

bannissons l’Etat génocidaire israélien des Jeux Olympiques !

Solidarité avec les athlètes et le peuple palestiniens !

Organisé par : le Collectif Urgence Palestine-Vaud & la Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient – EuroPalestine

Avec le soutien de : BDS Lausanne, Collectif Sud Global, Outrage Collectif, International Institute for Rights and Development Geneva (IRDG)«

*Source : CAPJPO-EuroPalestine