Le Grand Soir : Les réponses au questionnaire adressé par Le Comité de Soutien Assange aux 38 listes candidates aux élections européennes en France

De fait, Julian Assange est un prisonnier politique, puisqu’il n’a plus connu la liberté depuis 2010 ! Les États-Unis continuent d’exercer des pressions monstrueuses, à tous les niveaux, pour obtenir son extradition et l’enfermer à vie pour « espionnage ». Nous considérons, tout à l’inverse, que Julian Assange est un authentique lanceur d’alerte, persécuté pour ses opinions politiques et son travail colossal d’information. À ce titre, il doit être activement et massivement soutenu. Hélas, la faiblesse de la plupart des gouvernements occidentaux sur ce sujet, y compris le gouvernement français, est un révélateur de notre soumission collective aux États-Unis et de notre immense hypocrisie en matière de protection des lanceurs d’alerte et des opposants politiques.