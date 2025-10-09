Le Mossad “en contact dès le début” avec les assassins du Premier ministre italien

Par Kit Klarenberg et Wyatt Reed (revue de presse : The Grayzone - 5 octobre 2025)*
Un journaliste correspondant qui a couvert les personnalités politiques italiennes de premier plan explique à The Grayzone comment son pays a été réduit à un “porte-avions” conjoint américano-israélien et soulève des questions troublantes sur le rôle d’Israël dans l’assassinat du Premier ministre Aldo Moro.
Pendant des années, le Mossad a surveillé et secrètement influencé une faction communiste radicale qui a enlevé et assassiné l’homme d’État italien Aldo Moro le 16 mars 1978, comme l’a révélé le journaliste d’investigation émérite Éric Salerno.
Après avoir travaillé en étroite collaboration avec plusieurs chefs d’État italiens au cours de ses 30 ans de carrière de correspondant, il a publié en 2010 un livre révélant leurs relations secrètes avec les services secrets israéliens, intitulé Mossad Base Italy.
Le journaliste a déclaré à The Grayzone que Moro, considéré comme le dirigeant le plus influent d’Italie, était devenu un obstacle pour les puissances désireuses de maintenir le pays bien ancré dans le bloc pro-occidental. Selon lui, la politique étrangère à long terme de l’Italie aurait évolué différemment si Moro avait survécu : “C’est ce dont les États-Unis avaient peur”.
En 1978, Moro a été enlevé par la faction radicale Brigate Rosse [Brigades rouges] lors d’une opération risquée et très professionnelle menée en plein jour, qui a coûté la vie à tous ses gardes du corps, sauf un. Il a été exécuté deux mois plus tard. Cette affaire, toujours non résolue, a choqué la nation et reste un chapitre profondément troublant de la période marquée par les intrigues des services secrets et le terrorisme politique, que les Italiens ont appelé les “années de plomb”.
Selon certaines sources bien informées, ces crimes ont présenté de fortes similitudes avec ceux de l’opération Gladio, une opération secrète durant laquelle la CIA, le MI6 et l’OTAN ont formé et dirigé une armée fantôme d’unités paramilitaires fascistes à travers l’Europe, qui ont mené des attaques terroristes sous faux drapeau, des braquages et des assassinats visant à neutraliser la gauche socialiste.
Moro, qui appartenait à l’aile progressiste du Parti démocrate-chrétien et avait été Premier ministre cinq fois, menaçait de bouleverser l’ordre traditionnel d’après-guerre en Italie en concluant un “compromesso storico” [compromis historique] avec le Parti communiste italien.
“Cette perspective inquiétait probablement une bonne partie de l’establishment politique italien, y compris au sein de son propre parti”, note Salerno.
Si cet épisode de l’histoire de Moro est bien connu des Italiens, Salerno a documenté un aspect moins médiatisé de son héritage : l’accord qu’il a conclu avec les groupes de résistance palestiniens, probablement négocié par le président libyen Mouammar Kadhafi, et qui permettait à l’OLP et à d’autres groupes de faire passer clandestinement des armes et de voyager librement à travers l’Italie, en échange de quoi le pays était épargné par les attentats terroristes. Cet accord, que les historiens qualifient de “processus dynamique” en constante évolution, est connu sous le nom de “Lodo Moro”.
On pense généralement que cet accord a été conclu en 1973, alors que Moro était ministre des Affaires étrangères, lorsque l’Italie a secrètement libéré un groupe de combattants palestiniens qui cherchaient à attaquer un avion de la compagnie aérienne israélienne El Al au décollage de l’aéroport de Rome-Fiumicino. Il a été motivé en grande partie par le désir de l’Italie de conserver une certaine indépendance vis-à-vis du bloc occidental dominé par les États-Unis, qui était alors sous le coup d’un embargo pétrolier en représailles au soutien apporté par Washington à Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1973.
Bien qu’il se soit abstenu d’affirmer que le Mossad était à l’origine de l’enlèvement et de l’exécution de Moro, Salerno a déclaré à The Grayzone que
“leur idée consistait à dire : ‘Nous verrons bien ce qui va se passer, et si nécessaire, nous pourrons intervenir d’une manière ou d’une autre’”.
Pendant plus d’une décennie, l’accord Lodo Moro a préservé l’Italie de la violence qui sévissait dans d’autres pays méditerranéens. Ces attentats sont devenus monnaie courante dans la région après la guerre des Six Jours de 1967 entre Israël et une coalition d’États arabes comprenant l’Égypte, la Syrie et la Jordanie.
Mais ce n’était qu’une question de temps avant que la spirale de la violence ne coûte également la vie à Moro.
Le Premier ministre italien Aldo Moro enlevé par les Brigades rouges, 1978
Mossad Base Italy
Le livre de Salerno, Mossad Base Italy est peut-être la chronique la plus complète des liens étroits et permanents entre les services du Mossad et les dirigeants politiques italiens. Publié en 2010, il est presque totalement inconnu dans le monde anglophone.
L’auteur y révèle que l’alliance secrète entre Israël et l’Italie est antérieure à la création d’Israël en mai 1948, Rome apportant un soutien clandestin aux milices sionistes telles que la Haganah. Des personnes affiliées à Benito Mussolini et des néofascistes au sein de l’appareil sécuritaire italien d’après-guerre leur ont fourni des armes et une formation pour réprimer la résistance palestinienne et soutenir leur campagne de nettoyage ethnique.
“Les Israéliens ne voulaient pas que Rome devienne un satellite de l’Union soviétique et les États-Unis partageaient cet avis. Le pays était essentiellement la ligne de front de l’Occident contre le bloc de l’Est”, a expliqué Salerno à The Grayzone. “Limitrophe de la Yougoslavie et non loin des pays du Pacte de Varsovie, l’Italie connaissait un fort soutien au communisme et à l’Union soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle était également une sorte de porte-avions en Méditerranée, d’où l’on pouvait transiter vers d’autres destinations”.
Avec ses 8 000 km de côtes et ses 145 km seulement séparant la Sicile de la Tunisie, l’Italie a souvent été décrite comme la “sentinelle” de la mer Méditerranée.
Salerno conclut que tous les gouvernements italiens depuis la Seconde Guerre mondiale ont secrètement aidé le Mossad et les services du renseignement militaire israéliens. Yossi Melman, correspondant de Haaretz et spécialiste des questions du renseignement, a écrit que dans une critique du livre de Salerno que
“les agents secrets israéliens confirment que les services du renseignement italien comptent parmi les plus coopératifs au monde avec leurs homologues israéliens”.
Salerno soutient de manière convaincante que le Mossad et l’armée de l’air israélienne sont en réalité “nés à Rome”, et révèle que Tel-Aviv a confié à l’Italie des “missions extrêmement confidentielles”. Curieusement, son livre n’a jamais été traduit en anglais.
Selon le journaliste, le parti pris pro-israélien permanent des services du renseignement italien serait dû à une combinaison d’opportunisme politique et de culpabilité collective persistante liée à la complicité de Rome dans les crimes commis contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, les gouvernements italiens estiment généralement qu’ils doivent aider les Juifs, car ceux-ci ont souffert sous la précédente administration.
“Preuve objective” : le Mossad a abattu un avion de ligne italien
La collaboration historique entre Rome et Tel-Aviv a été remise en question par l’arrivée au pouvoir du Parti démocrate-chrétien italien, notamment sous la direction de Moro. En quelques mois, Israël a commencé à réagir à cette défiance avec des actes de sabotage en Italie, selon diverses personnalités bien informées.
Fin 1973, cinq membres du groupe palestinien Septembre noir ont été arrêtés grâce à une information fournie par le Mossad, qui prétendait qu’ils se préparaient à abattre un avion de ligne israélien à l’aide de missiles sol-air dans le plus grand aéroport de Rome. Cependant, Moro a veillé à ce qu’ils soient libérés un mois plus tard, puis transférés en Libye.
Les membres de Septembre noir ont d’abord été évacués vers Malte à bord d’un avion de l’armée de l’air italienne, l’Argo 16, régulièrement utilisé pour transporter les agents de l’opération Gladio vers une base d’entraînement secrète en Sardaigne et pour livrer des armes de la CIA/MI6 dans des dépôts secrets disséminés dans tout le pays. Lorsque le Mossad a constaté la présence de Palestiniens sur place et qu’il a réalisé qu’ils avaient été libérés, il s’est montré “particulièrement contrarié”, selon Ambrogio Viviani, le chef du contre-espionnage de Rome à l’époque.
Le 23 novembre 1973, l’Argo 16 s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport de Venise, tuant tout le personnel navigant qualifié.
Une première enquête a conclu à un accident, mais l’affaire a été rouverte par le parquet de Venise en 1986. Cette enquête, elle aussi, a échoué lorsque les responsables de la sécurité et des services du renseignement ont refusé de témoigner et ont commencé à dissimuler des preuves. Cependant, le juge chargé de l’enquête, Carlo Mastelloni, a déclaré à Salerno qu’il ne fait aucun doute, sur la base de “preuves objectives”, que le crash de l’avion était l’œuvre d’Israël.
“Tout cela est lié au célèbre ‘accord Moro’”, a affirmé Mastelloni. Selon lui, le sabotage de l’Argo 16 n’était pas seulement des “représailles” pour la libération des Palestiniens arrêtés, mais aussi un “avertissement” sur les “concessions” de l’Italie aux “ennemis de Tel-Aviv”. Cependant, Lodo Moro a continué sur sa lancée malgré la menace implicite de violence, d’où la question de savoir si le Mossad a estimé nécessaire d’intensifier la pression.
“Le Mossad a transféré le conflit du Moyen-Orient vers l’Italie”
L’Argo 16 n’a pas été le seul incident mortel survenu pendant les années de plomb en Italie, et portant la marque du Mossad. En mai 1973, lorsqu’une grenade a été lancée sur le quartier général de la police de Milan, tuant quatre civils et en blessant 45, le coupable s’est présenté comme un anarchiste lors de son arrestation immédiate. Cependant, les enquêtes ultérieures ont révélé que l’auteur, Gianfranco Bertoli, était un informateur de longue date des services du renseignement militaire italien et un membre de nombreuses organisations néofascistes, dont l’Ordine Nuovo (Ordre nouveau).
Bertoli avait résidé par intermittence dans le kibboutz Karmiya, en Israël, durant les deux années précédant l’attaque. Il y accueillait fréquemment des représentants de la faction d’extrême droite française Jeune Révolution, tout en conservant des liens avec les services du renseignement français. De tels incidents incitent Salerno à se demander : “Le Mossad faisait-il partie de la stratégie de déstabilisation ?” C’est précisément la conclusion à laquelle est parvenu Ferdinando Imposimato, un magistrat italien ayant supervisé les premiers procès des membres des Brigades rouges impliqués dans l’assassinat de Moro.
“Il faut reconnaître que les services secrets israéliens avaient une connaissance parfaite de la subversion italienne dès ses débuts, y contribuant par un soutien idéologique et logistique constant”, a noté Imposimato en 1983. “Le Mossad avait décidé de transférer le conflit du Moyen-Orient en Italie, dans le but de déstabiliser l’Italie sur les plans politique et social”, a-t-il conclu. L’objectif d’Israël était “d’amener les États-Unis à considérer Israël comme leur seul allié de référence en Méditerranée, afin d’obtenir un soutien politique et militaire plus important”, a-t-il déclaré.
En mars 1999, lors de son témoignage devant une commission d’enquête parlementaire sur le terrorisme en Italie, Alberto Franceschini, combattant des Brigades rouges, a déclaré que le groupe a été approché par le Mossad par l’intermédiaire d’un agent après l’enlèvement par les Brigades rouges d’un magistrat nommé Mario Sossi en avril 1974. Selon lui, le Mossad leur a fait une proposition “troublante” pour financer leur groupe, affirmant qu’Israël cherchait uniquement à s’assurer que les Brigades rouges continuent à fonctionner, et non à les contrôler :
“Nous n’avons pas à vous dire ce que vous avez à faire. Autrement dit, nous sommes satisfaits de ce que vous faites. Ce qui nous importe, c’est que vous existiez. Le simple fait que vous existiez, quoi que vous fassiez, nous convient”.
Franceschini a noté, décrivant
“les motivations politiques” du Mossad, que “du point de vue des intérêts américains, plus l’Italie était instable, moins elle était fiable, et plus Israël devenait un pays de confiance pour les politiques méditerranéennes de Washington”. Franceschini a révélé en fin de carrière qu’Israël “a offert des armes et du soutien” aux Brigades rouges, déclarant que leur objectif était de “déstabiliser l’Italie”.
Comme l’a noté Salerno dans The Grayzone, “dans l’une de ses dernières interviews, Franceschini a confirmé à un journaliste du Corriere della Sera que le Mossad a été en contact avec les Brigades rouges dès le début, des interactions qui, souligne le correspondant, correspondaient au mode opératoire classique du Mossad avec toutes sortes d’organisations subversives dans toute l’Europe”.
L’idée d’une possible implication d’Israël dans le complot contre Moro, ou dans les obstacles à un règlement pacifique de l’affaire, est étayée par les déclarations de plusieurs personnalités politiques italiennes influentes. Ces dernières indiquent également qu’Israël a “cofinancé” et “influencé” le groupe qui a revendiqué l’assassinat de Moro. Ces révélations ont jusqu’à présent été ignorées par les grands médias anglophones.
En juillet 1998, l’avocat Giuseppe De Gori, qui a représenté le parti démocrate-chrétien de Moro dans de nombreux procès liés à l’affaire, a déclaré devant une commission parlementaire sur le terrorisme que le Mossad “a toujours contrôlé” les Brigades rouges sans jamais les infiltrer officiellement. Il a raconté comment, en 1973, un major et un colonel du Mossad se sont présentés au groupe, ont dénoncé les infiltrés et leur ont proposé
“des armes et tout ce qu’ils voulaient, à condition qu’ils poursuivent une politique différente”.
Bien que les Brigades rouges aient refusé, “il était clair à partir de là que le Mossad” surveillait de près la faction militante. De Gori a également témoigné que les services du renseignement israéliens “détestaient” Moro, qu’ils considéraient comme “antisioniste”, et qu’ils avaient commencé à exploiter leur capacité à transmettre des informations aux Brigades rouges, afin d’influencer leurs activités.
Selon l’avocat, le Mossad n’avait “pas besoin” d’infiltrer directement les Brigades rouges.
Selon lui, la décision du groupe de tuer Moro, après près de deux mois de captivité, résulte d’une intervention indirecte d’Israël. Alors que les responsables du gouvernement italien ont refusé toute négociation avec les ravisseurs, des membres du Parti démocrate-chrétien ont proposé, lors d’une réunion privée le 8 mai 1978, de négocier un accord indépendant pour obtenir la libération de Moro.
“Moro a été tué juste après, donc quelqu’un était forcément présent pour faire passer l’information”, a témoigné De Gori.
En 2002, l’avocat a déclaré à l’auteur Philip Willan que le Mossad a orchestré l’exécution de Moro en faisant appel aux services d’un brillant faussaire pour fabriquer une lettre des Brigades rouges adressée aux autorités mi-avril 1978. Ce communiqué annonçait la mort de l’homme d’État. “Ensuite... Moro était foutu”, a déclaré De Gori.
Moro, une cible à cause des négociations avec la résistance palestinienne
De Gori n’est pas la seule source bien informée à accuser le Mossad de la mort de Moro. En mai 2007, Giovanni Galloni, ancien vice-président du Conseil supérieur de la magistrature italien, a affirmé sans détour que les ravisseurs du Premier ministre n’étaient pas tous membres des Brigades rouges. L’ancien magistrat explique cette conclusion par le fait que les gardes du corps de Moro ont été exécutés avec
“seulement deux armes, utilisées par des hommes exceptionnellement compétents” :
une expertise que les membres des Brigades rouges ne semblaient pas partager. Ces assassins, qui n’ont jamais été identifiés, ont fait preuve d’un professionnalisme au tir dont personne aux Brigades rouges n’était capable.
Galloni a fortement insinué que les tueurs ont été engagés par Washington et/ou Tel-Aviv. Il a révélé que, quelques mois avant son enlèvement, Moro lui avait confié sa crainte que les services secrets américains et israéliens n’aient infiltré les Brigades rouges. Moro en avait fait part à l’ambassadeur américain en Italie, entraînant un “démenti ambigu” de la part du département d’État, qui a affirmé que Washington a toujours communiqué aux services secrets italiens “tout ce que nous savons”.
Galloni a demandé : “Quels services secrets ? Les vrais ou le réseau qu’ils contrôlaient ?” Il faisait clairement référence au réseau parallèle d’espionnage et de terrorisme anglo-américain à Rome, connu sous le nom d’opération Gladio.
Une autre preuve du rôle d’Israël dans l’assassinat de Moro provient du témoignage livré en juin 2017 à une commission parlementaire italienne par un ancien magistrat nommé Luigi Carli, qui a joué un rôle important dans l’enquête initiale. Ce témoignage, passé inaperçu dans le monde anglophone et non mentionné dans les rapports officiels de la commission, affirme que les Brigades rouges ont été “cofinancées” par le Mossad.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles Israël subventionnerait une faction communiste armée en Italie, Carli a déclaré que plusieurs anciens collaborateurs des Brigades rouges lui ont confié que le Mossad a proposé de “prendre en charge le cofinancement des Brigades rouges”. Il jugeait cette proposition “étrange”.
Ils ont toutefois affirmé que toute initiative susceptible d’“affaiblir la situation interne de l’Italie” permettrait de “renforcer le prestige et l’autorité d’Israël en Méditerranée”, a témoigné Carli.
Des entretiens très instructifs avec l’ancien président italien Francesco Cossiga, publiés par le Bulletin of Italian Politics après sa mort en août 2010, apportent un éclairage supplémentaire sur les motivations du Mossad pour assassiner Moro et perpétrer des attentats à la bombe sous faux drapeau faisant de nombreuses victimes à Rome. Cossiga a été le premier homme politique italien à reconnaître l’existence du Lodo Moro. Il a déclaré que les États-Unis savaient “bien sûr” tout de l’accord, alors que lui-même et une grande partie de la classe politique italienne en ignoraient tout.
Il a rappelé qu’en novembre 1979, alors qu’il était Premier ministre, la police d’une ville côtière a intercepté un camion transportant un missile sol-air. Il a ensuite reçu un télégramme de George Habbash, le chef du Front populaire de libération de la Palestine, reconnaissant que le missile était bien le leur et assurant le Premier ministre italien qu’il n’était pas destiné à être utilisé en Italie. Habbash a donc exigé la restitution de l’arme et la libération du chauffeur.
Habbash a averti que tout manquement à cet accord constituerait une violation de l’“accord” entre le FPLP et Rome. “Personne n’a pu m’expliquer la signification de cet accord”, a réitéré Cossiga. Ce n’est que “plusieurs années plus tard” qu’il a pris connaissance de l’accord Lodo Moro.
Peu après les interviews, l’État italien a rouvert l’enquête sur l’attentat à la bombe perpétré en août 1980 à la gare centrale de Bologne, qui a fait 85 morts et plus de 200 blessés. L’enquête a abouti à la condamnation par contumace de membres du groupe néofasciste Nuclei Armati Rivoluzionari, lié à l’opération Gladio. Plusieurs suspects principaux, dont un agent confirmé du MI6 nommé Robert Fiore, se sont enfuis à Londres, d’où la Grande-Bretagne a refusé de les extrader. Selon le Bulletin of Italian Politics, la saisie des missiles et l’existence même du Lodo Moro sont des éléments clé de la nouvelle enquête.
L’une des hypothèses explorées par l’enquête est de savoir si l’attentat de Bologne a été perpétré par les États-Unis ou Israël pour punir l’Italie de sa position pro-arabe. Après avoir longtemps déploré que Rome
“n’ait jamais vraiment été en mesure de mener sa propre politique étrangère” en raison de sa soumission aux intérêts américains, Cossiga a reconnu que l’Italie “menait une politique nationale” au Moyen-Orient et “prenait certaines libertés envers le monde arabe et Israël”.
“Les gens oublient” que les démocrates-chrétiens ont “toujours été un parti pro-arabe”, a déclaré Cossiga en évoquant spécifiquement Moro et son associé, Giulio Andreotti, un autre ancien chef d’État italien qui a révélé l’opération Gladio en octobre 1990. Cossiga a affirmé qu’Andreotti a toujours cru — même s’il ne l’a jamais dit — que les États-Unis lui ont valu des “ennuis judiciaires” en raison de ses sympathies arabes.
Bien que Salerno conteste la caractérisation d’Andreotti comme étant “pro-arabe”, le décrivant plutôt comme “pro-droits des Arabes”, il a indiqué à The Grayzone que le dirigeant italien lui a un jour personnellement confié :
“Si j’étais né à Gaza, je serais un terroriste”.
Le comité de libération de Moro voué à l’échec
Tout au long des 55 jours de captivité de Moro aux mains des Brigades rouges, les responsables italiens ont déclaré que “l’État ne doit pas céder aux exigences des terroristes”, indiquant clairement que le gouvernement italien ne négocierait pas avec les Brigades rouges et ne libérerait aucun de leurs membres emprisonnés en échange du Premier ministre. L’ancien Premier ministre a ensuite été jeté dans le coffre d’une voiture, abattu de dix balles, puis abandonné dans le véhicule en plein centre de Rome, afin que les autorités le découvrent.
Aujourd’hui, de nombreux Italiens considèrent la position intransigeante de Rome avec beaucoup de méfiance, puisqu’il disait vouloir négocier avec les ravisseurs de Moro, avant et après son assassinat. Le magistrat Mario Sossi, dont l’enlèvement par les Brigades rouges aurait incité le Mossad à approcher le groupe, a été libéré en 1974, après un mois de captivité, en échange de certains membres emprisonnés de la faction radicale.
Lorsque les Brigades rouges ont enlevé le démocrate-chrétien Ciro Cirillo en avril 1981, les autorités italiennes ont négocié directement avec ses ravisseurs et ont payé une rançon pour sa libération. En décembre de la même année, lorsque les Brigades rouges ont enlevé le général américain James R. Dozier, celui-ci a été “localisé et libéré lors d’un raid éclair” par une force opérationnelle conjointe américano-italienne.
Dans une interview accordée en 2024, l’ancien général italien Roberto Jucci a rappelé la différence de traitement entre le général américain et Aldo Moro.
“Ils voulaient libérer l’un des deux, mais j’ai des doutes pour l’autre”,
a-t-il déclaré. Jucci est l’un des rares Italiens à pouvoir porter un jugement, car il a été chargé de former une équipe de forces spéciales dans une base en Toscane destinée officiellement à secourir le Premier ministre enlevé. Aujourd’hui, il pense que “le véritable objectif était de m’écarter” et de s’assurer que Moro ne soit jamais retrouvé. Pendant ses 55 jours de captivité, aucun raid n’a été mené.
Jucci a déclaré au journal La Repubblica que le comité officiel chargé de libérer Moro était “conseillé par un envoyé américain” et “composé en grande partie” de membres de la loge maçonnique fasciste P2, affiliée à Gladio. Ces personnes “aspiraient à des méthodes contraires aux attentes des honnêtes gens” et souhaitaient que Moro “soit politiquement et physiquement anéanti” !
Selon Jucci, si Moro avait survécu, “la politique italienne aurait pris une autre tournure”. Selon Jucci, le dirigeant italien aurait pu être libéré si toutes les institutions avaient œuvré dans ce sens. Des documents déclassifiés du ministère britannique de la Défense, datant de novembre 1990, montrent que les responsables londoniens étaient bien conscients du rôle joué par la loge P2 dans le sabotage des efforts officiels pour sauver Moro. La loge maçonnique était décrite comme une force “subversive” à Rome, recourant
“au terrorisme et à la violence urbaine pour provoquer une réaction répressive contre les institutions démocratiques italiennes”.
Ces documents indiquaient également que des “preuves circonstancielles” suggéraient
qu’“un ou plusieurs des ravisseurs de Moro étaient secrètement en contact” avec les “services de sécurité” italiens, et que les enquêteurs avaient “délibérément négligé d’enquêter dans des directions qui auraient pu mener aux ravisseurs et sauver la vie de Moro”.
Le Mossad poursuit ses opérations en Italie pendant le génocide de Gaza
Aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus aucun signe des tendances pro-arabes dans la politique italienne officielle. Selon Salerno, les États-Unis et Israël n’ont plus besoin de “déstabiliser l’Italie”, car le pays est économiquement faible. Le gouvernement de Rome est désormais, dans les faits,
“une continuation, voire une extension, de l’ancien régime fasciste”, dit-il, ajoutant : “Certains au sein du gouvernement ont même des statues de Mussolini chez eux”.
La Première ministre Giorgia Meloni a clairement exprimé son peu de sympathie pour les Palestiniens et ne pas vouloir reconnaître un État palestinien, même après la révélation en novembre 2024 que le Mossad a engagé une société de renseignement italienne pour cibler Meloni et ses ministres.
“Je pense que fondamentalement, notre gouvernement actuel se plaît à critiquer beaucoup de choses, mais il ne peut pas se permettre de critiquer trop ouvertement Israël en raison de ce que le régime fasciste italien a fait aux Juifs pendant la guerre”, explique Salerno.
Commentant les récentes manifestations massives et les grèves en soutien à Gaza à travers l’Italie, Salerno explique :
“Ce qui se passe aujourd’hui à Gaza est sans précédent”. Cependant, “comme rien n’a été transmis ou dit en Italie sur le sort des Palestiniens pendant de nombreuses années, la grande majorité de la population italienne et les gouvernements italiens n’ont jamais fait grand-chose pour réellement aider les Palestiniens”. Aujourd’hui, encore une fois, “nous avons soudainement pris conscience que nous côtoyions le Moyen-Orient et la question palestinienne”.
À ce jour, le Mossad continue de mener des opérations en Italie. Les relations entre les services du renseignement italien et israélien ont récemment été exposées lors d’un incident étrange survenu en mai 2023, au cours duquel un bateau a chaviré sur le lac Majeur, en Italie, tuant quatre des 23 passagers. Bien que les médias traditionnels aient initialement présenté l’affaire comme un tragique accident survenu lors d’une fête d’anniversaire, l’enquête a rapidement révélé que tous les passagers, à l’exception du capitaine et de son épouse, étaient des espions israéliens et italiens.
Les dix Israéliens survivants ont été rapidement rapatriés à Tel-Aviv à bord d’un avion militaire, avant même d’être interrogés par la police, avec l’accord manifeste des autorités italiennes. Les enquêtes ultérieures ont suggéré que cette réunion était une opération conjointe des services du renseignement concernant les “capacités iraniennes en matière d’armes non conventionnelles”, visant soit à surveiller l’industrie locale, soit les Russes fortunés résidant à proximité et soupçonnés d’aider Moscou à se procurer des drones auprès de Téhéran.
Un éloge funèbre pour l’espion israélien tué, identifié par les médias italiens comme étant Erez Shimoni, a été prononcé en personne par le directeur du Mossad, David Barnea, suggérant ainsi qu’il s’agissait d’une personnalité importante de l’agence du renseignement. Si le capitaine du navire a depuis été condamné pour homicide par négligence, la police militaire italienne a immédiatement annoncé qu’elle n’enquêtera pas sur les activités des espions à bord.
*Source: The grayzone
Traduit par Spirit of Free Speech