Le Mossad “en contact dès le début” avec les assassins du Premier ministre italien

Par Kit Klarenberg et Wyatt Reed (revue de presse : The Grayzone - 5 octobre 2025)*

Un journaliste correspondant qui a couvert les personnalités politiques italiennes de premier plan explique à The Grayzone comment son pays a été réduit à un “porte-avions” conjoint américano-israélien et soulève des questions troublantes sur le rôle d’Israël dans l’assassinat du Premier ministre Aldo Moro.

Pendant des années, le Mossad a surveillé et secrètement influencé une faction communiste radicale qui a enlevé et assassiné l’homme d’État italien Aldo Moro le 16 mars 1978, comme l’a révélé le journaliste d’investigation émérite Éric Salerno.

Après avoir travaillé en étroite collaboration avec plusieurs chefs d’État italiens au cours de ses 30 ans de carrière de correspondant, il a publié en 2010 un livre révélant leurs relations secrètes avec les services secrets israéliens, intitulé Mossad Base Italy.

Le journaliste a déclaré à The Grayzone que Moro, considéré comme le dirigeant le plus influent d’Italie, était devenu un obstacle pour les puissances désireuses de maintenir le pays bien ancré dans le bloc pro-occidental. Selon lui, la politique étrangère à long terme de l’Italie aurait évolué différemment si Moro avait survécu : “C’est ce dont les États-Unis avaient peur”.

En 1978, Moro a été enlevé par la faction radicale Brigate Rosse [Brigades rouges] lors d’une opération risquée et très professionnelle menée en plein jour, qui a coûté la vie à tous ses gardes du corps, sauf un. Il a été exécuté deux mois plus tard. Cette affaire, toujours non résolue, a choqué la nation et reste un chapitre profondément troublant de la période marquée par les intrigues des services secrets et le terrorisme politique, que les Italiens ont appelé les “années de plomb”.

Selon certaines sources bien informées, ces crimes ont présenté de fortes similitudes avec ceux de l’opération Gladio, une opération secrète durant laquelle la CIA, le MI6 et l’OTAN ont formé et dirigé une armée fantôme d’unités paramilitaires fascistes à travers l’Europe, qui ont mené des attaques terroristes sous faux drapeau, des braquages et des assassinats visant à neutraliser la gauche socialiste.

Moro, qui appartenait à l’aile progressiste du Parti démocrate-chrétien et avait été Premier ministre cinq fois, menaçait de bouleverser l’ordre traditionnel d’après-guerre en Italie en concluant un “compromesso storico” [compromis historique] avec le Parti communiste italien.

“Cette perspective inquiétait probablement une bonne partie de l’establishment politique italien, y compris au sein de son propre parti”, note Salerno.

Si cet épisode de l’histoire de Moro est bien connu des Italiens, Salerno a documenté un aspect moins médiatisé de son héritage : l’accord qu’il a conclu avec les groupes de résistance palestiniens, probablement négocié par le président libyen Mouammar Kadhafi, et qui permettait à l’OLP et à d’autres groupes de faire passer clandestinement des armes et de voyager librement à travers l’Italie, en échange de quoi le pays était épargné par les attentats terroristes. Cet accord, que les historiens qualifient de “processus dynamique” en constante évolution, est connu sous le nom de “Lodo Moro”.

On pense généralement que cet accord a été conclu en 1973, alors que Moro était ministre des Affaires étrangères, lorsque l’Italie a secrètement libéré un groupe de combattants palestiniens qui cherchaient à attaquer un avion de la compagnie aérienne israélienne El Al au décollage de l’aéroport de Rome-Fiumicino. Il a été motivé en grande partie par le désir de l’Italie de conserver une certaine indépendance vis-à-vis du bloc occidental dominé par les États-Unis, qui était alors sous le coup d’un embargo pétrolier en représailles au soutien apporté par Washington à Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1973.

Bien qu’il se soit abstenu d’affirmer que le Mossad était à l’origine de l’enlèvement et de l’exécution de Moro, Salerno a déclaré à The Grayzone que

“leur idée consistait à dire : ‘Nous verrons bien ce qui va se passer, et si nécessaire, nous pourrons intervenir d’une manière ou d’une autre’”.

Pendant plus d’une décennie, l’accord Lodo Moro a préservé l’Italie de la violence qui sévissait dans d’autres pays méditerranéens. Ces attentats sont devenus monnaie courante dans la région après la guerre des Six Jours de 1967 entre Israël et une coalition d’États arabes comprenant l’Égypte, la Syrie et la Jordanie.

Mais ce n’était qu’une question de temps avant que la spirale de la violence ne coûte également la vie à Moro.

Le Premier ministre italien Aldo Moro enlevé par les Brigades rouges, 1978

Mossad Base Italy

Le livre de Salerno, Mossad Base Italy est peut-être la chronique la plus complète des liens étroits et permanents entre les services du Mossad et les dirigeants politiques italiens. Publié en 2010, il est presque totalement inconnu dans le monde anglophone.

L’auteur y révèle que l’alliance secrète entre Israël et l’Italie est antérieure à la création d’Israël en mai 1948, Rome apportant un soutien clandestin aux milices sionistes telles que la Haganah. Des personnes affiliées à Benito Mussolini et des néofascistes au sein de l’appareil sécuritaire italien d’après-guerre leur ont fourni des armes et une formation pour réprimer la résistance palestinienne et soutenir leur campagne de nettoyage ethnique.

“Les Israéliens ne voulaient pas que Rome devienne un satellite de l’Union soviétique et les États-Unis partageaient cet avis. Le pays était essentiellement la ligne de front de l’Occident contre le bloc de l’Est”, a expliqué Salerno à The Grayzone. “Limitrophe de la Yougoslavie et non loin des pays du Pacte de Varsovie, l’Italie connaissait un fort soutien au communisme et à l’Union soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle était également une sorte de porte-avions en Méditerranée, d’où l’on pouvait transiter vers d’autres destinations”.

Avec ses 8 000 km de côtes et ses 145 km seulement séparant la Sicile de la Tunisie, l’Italie a souvent été décrite comme la “sentinelle” de la mer Méditerranée.

Salerno conclut que tous les gouvernements italiens depuis la Seconde Guerre mondiale ont secrètement aidé le Mossad et les services du renseignement militaire israéliens. Yossi Melman, correspondant de Haaretz et spécialiste des questions du renseignement, a écrit que dans une critique du livre de Salerno que

“les agents secrets israéliens confirment que les services du renseignement italien comptent parmi les plus coopératifs au monde avec leurs homologues israéliens”.

Salerno soutient de manière convaincante que le Mossad et l’armée de l’air israélienne sont en réalité “nés à Rome”, et révèle que Tel-Aviv a confié à l’Italie des “missions extrêmement confidentielles”. Curieusement, son livre n’a jamais été traduit en anglais.

Selon le journaliste, le parti pris pro-israélien permanent des services du renseignement italien serait dû à une combinaison d’opportunisme politique et de culpabilité collective persistante liée à la complicité de Rome dans les crimes commis contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, les gouvernements italiens estiment généralement qu’ils doivent aider les Juifs, car ceux-ci ont souffert sous la précédente administration.

“Preuve objective” : le Mossad a abattu un avion de ligne italien

La collaboration historique entre Rome et Tel-Aviv a été remise en question par l’arrivée au pouvoir du Parti démocrate-chrétien italien, notamment sous la direction de Moro. En quelques mois, Israël a commencé à réagir à cette défiance avec des actes de sabotage en Italie, selon diverses personnalités bien informées.

Fin 1973, cinq membres du groupe palestinien Septembre noir ont été arrêtés grâce à une information fournie par le Mossad, qui prétendait qu’ils se préparaient à abattre un avion de ligne israélien à l’aide de missiles sol-air dans le plus grand aéroport de Rome. Cependant, Moro a veillé à ce qu’ils soient libérés un mois plus tard, puis transférés en Libye.

Les membres de Septembre noir ont d’abord été évacués vers Malte à bord d’un avion de l’armée de l’air italienne, l’Argo 16, régulièrement utilisé pour transporter les agents de l’opération Gladio vers une base d’entraînement secrète en Sardaigne et pour livrer des armes de la CIA/MI6 dans des dépôts secrets disséminés dans tout le pays. Lorsque le Mossad a constaté la présence de Palestiniens sur place et qu’il a réalisé qu’ils avaient été libérés, il s’est montré “particulièrement contrarié”, selon Ambrogio Viviani, le chef du contre-espionnage de Rome à l’époque.

Le 23 novembre 1973, l’Argo 16 s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport de Venise, tuant tout le personnel navigant qualifié.

Une première enquête a conclu à un accident, mais l’affaire a été rouverte par le parquet de Venise en 1986. Cette enquête, elle aussi, a échoué lorsque les responsables de la sécurité et des services du renseignement ont refusé de témoigner et ont commencé à dissimuler des preuves. Cependant, le juge chargé de l’enquête, Carlo Mastelloni, a déclaré à Salerno qu’il ne fait aucun doute, sur la base de “preuves objectives”, que le crash de l’avion était l’œuvre d’Israël.

“Tout cela est lié au célèbre ‘accord Moro’”, a affirmé Mastelloni. Selon lui, le sabotage de l’Argo 16 n’était pas seulement des “représailles” pour la libération des Palestiniens arrêtés, mais aussi un “avertissement” sur les “concessions” de l’Italie aux “ennemis de Tel-Aviv”. Cependant, Lodo Moro a continué sur sa lancée malgré la menace implicite de violence, d’où la question de savoir si le Mossad a estimé nécessaire d’intensifier la pression.

“Le Mossad a transféré le conflit du Moyen-Orient vers l’Italie”

L’Argo 16 n’a pas été le seul incident mortel survenu pendant les années de plomb en Italie, et portant la marque du Mossad. En mai 1973, lorsqu’une grenade a été lancée sur le quartier général de la police de Milan, tuant quatre civils et en blessant 45, le coupable s’est présenté comme un anarchiste lors de son arrestation immédiate. Cependant, les enquêtes ultérieures ont révélé que l’auteur, Gianfranco Bertoli, était un informateur de longue date des services du renseignement militaire italien et un membre de nombreuses organisations néofascistes, dont l’Ordine Nuovo (Ordre nouveau).

Bertoli avait résidé par intermittence dans le kibboutz Karmiya, en Israël, durant les deux années précédant l’attaque. Il y accueillait fréquemment des représentants de la faction d’extrême droite française Jeune Révolution, tout en conservant des liens avec les services du renseignement français. De tels incidents incitent Salerno à se demander : “Le Mossad faisait-il partie de la stratégie de déstabilisation ?” C’est précisément la conclusion à laquelle est parvenu Ferdinando Imposimato, un magistrat italien ayant supervisé les premiers procès des membres des Brigades rouges impliqués dans l’assassinat de Moro.

“Il faut reconnaître que les services secrets israéliens avaient une connaissance parfaite de la subversion italienne dès ses débuts, y contribuant par un soutien idéologique et logistique constant”, a noté Imposimato en 1983. “Le Mossad avait décidé de transférer le conflit du Moyen-Orient en Italie, dans le but de déstabiliser l’Italie sur les plans politique et social”, a-t-il conclu. L’objectif d’Israël était “d’amener les États-Unis à considérer Israël comme leur seul allié de référence en Méditerranée, afin d’obtenir un soutien politique et militaire plus important”, a-t-il déclaré.

En mars 1999, lors de son témoignage devant une commission d’enquête parlementaire sur le terrorisme en Italie, Alberto Franceschini, combattant des Brigades rouges, a déclaré que le groupe a été approché par le Mossad par l’intermédiaire d’un agent après l’enlèvement par les Brigades rouges d’un magistrat nommé Mario Sossi en avril 1974. Selon lui, le Mossad leur a fait une proposition “troublante” pour financer leur groupe, affirmant qu’Israël cherchait uniquement à s’assurer que les Brigades rouges continuent à fonctionner, et non à les contrôler :

“Nous n’avons pas à vous dire ce que vous avez à faire. Autrement dit, nous sommes satisfaits de ce que vous faites. Ce qui nous importe, c’est que vous existiez. Le simple fait que vous existiez, quoi que vous fassiez, nous convient”.

Franceschini a noté, décrivant

“les motivations politiques” du Mossad, que “du point de vue des intérêts américains, plus l’Italie était instable, moins elle était fiable, et plus Israël devenait un pays de confiance pour les politiques méditerranéennes de Washington”. Franceschini a révélé en fin de carrière qu’Israël “a offert des armes et du soutien” aux Brigades rouges, déclarant que leur objectif était de “déstabiliser l’Italie”. Comme l’a noté Salerno dans The Grayzone, “dans l’une de ses dernières interviews, Franceschini a confirmé à un journaliste du Corriere della Sera que le Mossad a été en contact avec les Brigades rouges dès le début, des interactions qui, souligne le correspondant, correspondaient au mode opératoire classique du Mossad avec toutes sortes d’organisations subversives dans toute l’Europe”.

L’idée d’une possible implication d’Israël dans le complot contre Moro, ou dans les obstacles à un règlement pacifique de l’affaire, est étayée par les déclarations de plusieurs personnalités politiques italiennes influentes. Ces dernières indiquent également qu’Israël a “cofinancé” et “influencé” le groupe qui a revendiqué l’assassinat de Moro. Ces révélations ont jusqu’à présent été ignorées par les grands médias anglophones.

En juillet 1998, l’avocat Giuseppe De Gori, qui a représenté le parti démocrate-chrétien de Moro dans de nombreux procès liés à l’affaire, a déclaré devant une commission parlementaire sur le terrorisme que le Mossad “a toujours contrôlé” les Brigades rouges sans jamais les infiltrer officiellement. Il a raconté comment, en 1973, un major et un colonel du Mossad se sont présentés au groupe, ont dénoncé les infiltrés et leur ont proposé

“des armes et tout ce qu’ils voulaient, à condition qu’ils poursuivent une politique différente”.

Bien que les Brigades rouges aient refusé, “il était clair à partir de là que le Mossad” surveillait de près la faction militante. De Gori a également témoigné que les services du renseignement israéliens “détestaient” Moro, qu’ils considéraient comme “antisioniste”, et qu’ils avaient commencé à exploiter leur capacité à transmettre des informations aux Brigades rouges, afin d’influencer leurs activités.

Selon l’avocat, le Mossad n’avait “pas besoin” d’infiltrer directement les Brigades rouges.

Selon lui, la décision du groupe de tuer Moro, après près de deux mois de captivité, résulte d’une intervention indirecte d’Israël. Alors que les responsables du gouvernement italien ont refusé toute négociation avec les ravisseurs, des membres du Parti démocrate-chrétien ont proposé, lors d’une réunion privée le 8 mai 1978, de négocier un accord indépendant pour obtenir la libération de Moro.

“Moro a été tué juste après, donc quelqu’un était forcément présent pour faire passer l’information”, a témoigné De Gori.

En 2002, l’avocat a déclaré à l’auteur Philip Willan que le Mossad a orchestré l’exécution de Moro en faisant appel aux services d’un brillant faussaire pour fabriquer une lettre des Brigades rouges adressée aux autorités mi-avril 1978. Ce communiqué annonçait la mort de l’homme d’État. “Ensuite... Moro était foutu”, a déclaré De Gori.