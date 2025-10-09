La première phase de l’accord de paix de Trump pour Gaza est signée, mettant fin à deux ans de génocide

Par Quds News Network (revue de presse - 8 octobre 2025)*

Gaza - Le mouvement de résistance Hamas a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec Israël sur la première phase du plan du président américain Donald Trump, visant à mettre fin au génocide à Gaza et à garantir le retrait complet des forces israéliennes.

Dans un communiqué officiel, le Hamas a déclaré que l’accord a été conclu

“après des négociations responsables et sérieuses menées par le mouvement et les factions de la résistance palestinienne autour de la proposition du président Trump à Charm el-Cheikh”.

Le communiqué ajoute que l’accord garantit

“la fin de la guerre génocidaire contre notre peuple palestinien, le retrait de l’occupation de la bande de Gaza, l’entrée de l’aide humanitaire et un échange de prisonniers”.

Le Hamas a exprimé sa gratitude pour les efforts de médiation du Qatar, de l’Égypte et de la Turquie, et a remercié le président Trump pour ses

“efforts visant à mettre fin à la guerre et à obtenir le retrait complet de l’occupation de Gaza”.

Le mouvement a exhorté Trump, les pays garants et toutes les parties internationales à veiller à ce qu’Israël respecte pleinement l’accord, mettant en garde contre toute tentative d’Israël de se soustraire à sa mise en œuvre ou de la retarder.

Le Hamas a également salué la détermination du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la diaspora, louant son

“courage et son sacrifice sans pareil face aux objectifs fascistes de l’occupation”. “Les sacrifices de notre peuple ne seront pas vains. Nous restons attachés à nos droits nationaux jusqu’à ce que la liberté, l’indépendance et l’autodétermination soient mises en oeuvre”, a affirmé le Hamas.

Trump confirme l’accord sur Truth Social

Peu avant la déclaration du Hamas, le président américain Trump a confirmé la signature de la première phase de son plan pour Gaza dans une déclaration sur Truth Social.

“Je suis très fier d’annoncer qu’Israël et le Hamas ont tous deux signé la première phase de notre plan de paix”, a écrit Trump. “Tous les otages seront libérés très prochainement, et Israël retirera ses troupes jusqu’à une ligne convenue — des premières étapes vers une paix solide, durable et éternelle”.

Trump a qualifié cet accord de

“grand jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations environnantes et les États-Unis d’Amérique”,

remerciant le Qatar, l’Égypte et la Turquie pour leur médiation.

Détails et mise en œuvre

La signature a eu lieu dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh après que les médiateurs ont reçu des réponses positives des deux délégations.

Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, a confirmé que toutes les dispositions et tous les mécanismes de mise en œuvre ont été entendus, y compris la fin de la guerre, l’échange de prisonniers et l’entrée de l’aide humanitaire.

Les responsables israéliens ont déclaré que la libération des soldats israéliens prisonniers pourrait commencer dès ce week-end.

Cette annonce intervient alors que le génocide perpétré par Israël à Gaza entre dans son 734e jour, un génocide qui a dévasté l’enclave, tué plus de 67 000 personnes et déplacé toute sa population.

*Source : Quds News Network

Traduit par Spirit of Free Speech